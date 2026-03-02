【愛を纏う美しい一歩を】10以上のウェディングドレスブランド × 総勢70名の多世代モデルが集結。とりどりの想いが織り成すDRESS SHOWを大阪で開催

|+YOU

【愛を纏う美しい一歩を】をテーマに、10以上のドレスブランドと特別な想いを胸にした約70名のモデルが参加する大規模なウェディングドレスショーを、2026年3月30日に大阪・心斎橋にて開催。ウォーキング講師の育成とモデルウォークを通じた表現者の可能性拡大を目指し、2025年9月に新体制で始動したCAT WALK JAPAN（前身：I+YOU）が贈る、初のプロデュースイベントです。

CAT WALK JAPAN（所在地：大阪府大阪市、代表：西村祐香）は、2026年3月30日（月）に大阪・心斎橋セントグレースヴィラにて、10以上のウェディングドレスブランドと4～60歳までの総勢70名のモデルが参加する～DRESS SHOW～（関連ページ：https://square.link/u/u22zPUnq）を開催いたします。

本イベントのテーマは、【愛を纏う美しい一歩を】。人生というかけがえのない時間を共に過ごして来た人々からの祝福を受け、感謝の気持ちを伝える「結婚」の節目に身を包むウェディングドレスは、女性にとって永遠の《愛の象徴》であり、《大切な想いの表現》でもあります。このドレスが持つ特別な役割とモデルの想いが一筋に繋がったショーを目指し、今回はモデル選考の過程において、3回にわたるグループオーディションを実施。挑戦の理由やウェディングドレス着用に込めた想いなど、モデル一人ひとりの心の声に耳を傾けました。選ばれたモデルたちは技術だけでなく、それぞれの人生経験や想いを携えてランウェイに立ち、観る人の心に【愛】を届けるウォーキングステージを披露いたします。

また今回は、2025年9月に発足したCAT WALK JAPANにとって、新体制の想いをカタチとしてお披露目する初の場です。前身のI+YOUでは、2021年より『nude model school』を基軸に確かなウォーキングスキルと自信を兼ね備えたモデルの育成と併せて、写真撮影による表現機会の創出に取り組んできました。その活動を通して見えてきたのは、「歩くこと」が自己表現として人の可能性を大きく広げるという手応えでした。CAT WALK JAPANでは、その経験と実績を礎に、ウォーキング指導者の育成やキャットウォークを通じた表現の場の拡大にも注力してまいります。

CAT WALK JAPAN 代表 西村祐香のコメント：

新生CAT WALK JAPANとしての第一歩を、愛に満ちた素晴らしい企画で迎えられることを関係者の皆様に心より御礼申し上げます。オーディションでは涙する方もおられたほど、ウェディングドレスは、女性にとって何歳であっても想いを纏う特別な一着です。想いが伝播し、共鳴する瞬間には人を動かす大きな力がある--その力を信じ、本ステージではモデル一人ひとりの【愛】を組み込み、ドレスの魅力を最大限に引き出す演出も行います。そして、このイベントはCAT WALK JAPANの未来を支える8名の講師およびコース受講生のリーダーシップのもとで企画・実施されています。ウェディングドレス / モデル / 運営を支えるすべてのメンバーの愛が織り成すステージに、是非足をお運びください。

イベント概要

日時：2026年3月30日（月）16:30開場 / 17:00開演

場所：心斎橋セントグレースヴィラ（大阪市西区新町1-1-18）

アクセス：地下鉄四つ橋線・中央線「本町駅」22番出口より徒歩4分 ほか

観覧料：お一人様 3,000円（1ドリンク付）

参加ブランド（※順不同）：

Caco × Ful花 | Mi Vida. × Grand Ouja | toccoTONE | 和布まつだ | Dress Cherie | 花の子 | AGATHA RUIZ DE LA PRADA | URA SAKURA | Vanity

協賛：

my place beauty clinic 院長 南享介 様

この度は素晴らしいイベントの開催、誠におめでとうございます。

本イベントが、参加される皆様一人ひとりが楽しみながら新しい自分と出会い、自分自身をより大切に想えるきっかけとなる場になることを心より願っております。美容医療は、外見を整えることにとどまらず、自信を持って前に進むための“人生のサポート”であると私たちは考えております。

皆様のドレスショーへの挑戦が、これからの人生をより一層輝かせる一歩となりますよう応援してます。

主催：

西村祐香

CAT WALK JAPAN 実行委員会 代表

nude model school 代表



20代は広告撮影を中心に、テレビCMや街頭ビジョン、イベントポスター、映画など、幅広いジャンルで第一線のプロモデルとして活躍。ファッションショーやトークイベントでも高い評価を受け、数多くのレギュラー出演を果たす。

また、コンテストではウォーキング講師としても抜擢され、国内外問わず多くのコンテストでグランプリ受賞者を輩出するなど、指導者としても実績を重ねてきた。現在はその豊富な経験と知識を活かし、モデル講師として新人モデルの育成やプロデュース業、ファッションショー企画に専念。的確な技術指導と、心に劇的な変化をもたらすアプローチで、多くの支持を集める“親しみやすさと信頼”のある講師として人気を博している。

さらに、自身が主催・監修したファッションショーでは、総勢650名以上を動員するなど、イベントのプロデュースでも大きな成果を収めている。「挑戦する背中を見せること」「楽しさから生まれる向上心」を大切に、未来へ繋がるレッスンを提供している。

※本イベントにご賛同くださるドレスデザイナー・ファッションショーデザイナー・スポンサー企業様を募集しております。

《CAT WALK JAPANとは？》

【ウォーキング指導者の育成】と【キャットウォークを通じた表現機会の拡大】を目指し、2025年9月に発足。代表を務める西村祐香の約20年に及ぶモデル活動ならびにウォーキング講師としての経験・ノウハウに基づき、“あなただから選ばれる講師へ”をコンセプトに、3ヶ月の実践型ウォーキング講師養成プログラムを提供します。プログラムは単なる「知識の伝達」ではなく、講師自身の技術力 / 行動力（マインドセッティング） / ブランディング力の包括的な進化を促し、その成長の姿を示し続けることで誰かの心を動かせるリーダーを育てます。ウォーキングショーや生徒のデビュープロデュースにも関わる機会があるため、指導者としても、表現者としてもさらなる高みを目指すことができます。

《nude model schoolとは？》

“自分らしく魅せる”をコンセプトに、ウォーキング・ポージング・表情・自己表現まで、モデルとして必要なスキルを総合的に学べる育成スクールです。

プロ講師による丁寧かつ実践的な指導環境が特徴で、これまでに数多くのモデルがファッションショーや広告撮影、オーディション合格などの実績を残しています。年齢や経験に関係なく、一人ひとりの魅力を引き出し、自己肯定感を育てる指導が評価されており、初心者からプロ志望まで幅広い層に支持されています。

