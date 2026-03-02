「ちゃんと稼げるぜぇ～。ワイルドだろぉ？」工場求人サイト「ジョバディ工場」、広告にスギちゃんを起用！

株式会社コンシェルテック

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決するキャムコムグループの株式会社コンシェルテック（以下コンシェルテック、本社： 東京都新宿区、代表取締役：小杉哲央）は工場求人専門サイト「ジョバディ工場」において、お笑い芸人スギちゃんを広告に起用した新プロモーション「ちゃんと稼げるぜぇ～。ワイルドだろぉ？」を2026年2月13日より開始しました。

本プロモーションは、「ガッツリ稼げる」「寮完備ですぐに働ける」「未経験OK」の工場求人を探している求職者に向け、ジョバディ工場の魅力を分かりやすく伝えることを目的としています。

ジョバディ工場：https://jobuddy.jp/factory(https://jobuddy.jp/factory)

工場の「稼げる・住める」を当たり前に

現在、製造・工場現場では「すぐに働きたい」「安定して稼ぎたい」というニーズが高まっています。「ジョバディ工場」では、以下の3つのワイルドなメリットをスギちゃんとともに訴求し、求職者のさらなる利用を促進します 。

1.「ちゃんと稼げるぜぇ～」：高時給・高収入案件を多数掲載

2.「未経験OKだぜぇ～」：資格や経験がなくても挑戦できる仕事を多数掲載

3.「住むとこ、あるぜぇ～」：即入居可能な寮完備の求人を多数掲載

プロモーション概要

・展開場所：「ジョバディ工場」公式サイト、Web広告、SNSなど

・内容：サイトトップバナーをはじめ随所にスギちゃんが登場。

「ワイルドだろぉ？」のフレーズに乗せて、工場の仕事のメリットを分かりやすく伝えます。

スギちゃん起用の理由

スギちゃんは、その独自のキャラクターで幅広い世代から認知されており、非常に親しみやすい存在です 。 「ガッツリ稼ぐ」「住み込みで働く」という、一見ハードルが高く感じられがちな工場の仕事を、明るくポジティブに紹介するのに最適な人物であると判断し、今回の起用に至りました 。

スギちゃん／Sugichan

愛知県出身。お笑いタレント。

デニムのノースリーブジャケットに短パン姿をトレードマークとし、独特の風貌とキャラクターで注目を集める。

「ワイルドだろぉ？」の決め台詞で一躍ブレイクし、2012年にはR-1ぐらんぷりで準優勝を果たす。以降、テレビ、バラエティ番組、イベント、CMなど幅広いメディアに出演し、強烈な存在感でお茶の間に笑いを届けてきた。

ジョバディ工場について

「ジョバディ工場」は、製造業・工場勤務に特化した求人情報サイトです。 全国各地の求人を34,000件以上（＊１）掲載しており、寮つき、高収入、未経験歓迎など、求職者のこだわり条件に合わせたスピーディーな仕事探しをサポートしています。

ジョバディ工場の特徴

１．スピーディーな就業決定を実現する求人サイトとキャリアアドバイザーの連携

応募から就業決定までのプロセスをキャリアアドバイザーが伴走。希望する条件に沿った案件の紹介や採用面接の対策や日程調整など、応募後もスムーズな就業決定につながるサポートを提供します。

２．全国各地の製造現場・工場内業務の求人を多数掲載

自社が持つ求人情報に加えて、大手の人材派遣会社や人材紹介会社と連携することで、全国各地の求人を掲載。その数は34,000件を超えています。

３．住居つき求人が豊富

寮完備や社宅のある求人を多数掲載。地域にとらわれず、業種や業務内容重視で就業を検討する方にも安心です。

４．未経験者歓迎の求人比率 75.5% （＊１）

親サイトである「Jobuddy（ジョバディ）」は未経験者歓迎の求人数で全国No.1（＊２）を獲得しています。「ジョバディ工場」でも未経験歓迎求人は総求人の75.5％以上と高く、製造現場や工場での就業経験がない方でも応募できる仕事が数多くあります。

５. 地方の求人案件比率 86.7% （＊１）

製造現場や工場内業務の中でも、地方を勤務地とする求人を多数掲載しています。さらに、製造業のワーカー向けでは希少なキャリアアドバイザーのサポートにより、採用に積極的な地方企業との最適なマッチングを実現します。

＊１：ジョバディ工場の案件より集計（2026年２月18日現在）

＊２：年収250万～400万円の未経験者歓迎の自社求人数の調査結果（エージェント紹介求人除外）

調査期間：2024年9～10月、調査委託先：テフコ株式会社

【会社概要】

コンシェルテックは、人によるサポートと、システムによる自動化を融合させることで、高い生産性を維持しながら、応募者の集客、入社モチベーションの向上、就業後の定着サポートまで、採用から定着までの一連の支援を行っています。

会社名：株式会社コンシェルテック

本社： 東京都新宿区西新宿一丁目8番1号新宿ビルディング７階

代表者：小杉哲央

設立： 2013年２月

資本金：3,000万円

事業： 有料職業紹介事業、求人サイト運営事業

https://conciertech.jp/

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決する会社として、HRテックをはじめ、人材紹介・製造派遣・外国人雇用支援・事務アウトソーシングなど多様なサービスを展開しています。

代表者： 創業者 神保紀秀

創業： 2001年8月

売上高： 1,251 億円

資本金： 6.4 億円

従業員数：2,782 名（派遣スタッフ除く）

拠点数： 143 拠点

＊2025 年3 月31 日現在（グループ合計）

https://cam-com.inc/