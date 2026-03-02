「ITトレンドEXPO2026 Spring」明日3月3日より5日間開催！日本HP製スピーカーフォンやプロバスケ・ライジングゼファーフクオカのレプリカユニフォームなど、豪華プレゼントが当たる企画を実施

株式会社イノベーション

株式会社イノベーション(東証グロース 証券コード3970)のグループ会社である株式会社Innovation & Co.(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:幸 哲史、以下「当社」)は、累計登録者数21万人を突破した業界最大級のオンライン展示会「ITトレンドEXPO2026 Spring」を、2026年3月3日(火)～7日(土)の5日間開催いたします。

本イベントでは、落合博満氏、野田クリスタル氏、白鵬翔氏をはじめとする各業界のトップランナーによる約100講演と約300製品の展示を全て無料で視聴可能です。

さらに、会期中、株式会社日本HP協賛によるポータブルタイプのスピーカーフォン「HP Poly Sync 20」の抽選プレゼント、ライジングゼファーフクオカ株式会社協賛による「レプリカユニフォーム」や「公式戦観戦チケット」の抽選プレゼントを実施いたします。

開催概要

名称 ： ITトレンドEXPO2026 Spring

開催テーマ ： 新たな出会いが明日の「働く」を変える

開催日時 ： 2026年3月3日（火）～ 3月7日（土）

参加費 ： 無料

登録U R L ： https://it.expo.it-trend.jp/

主催 ：株式会社Innovation ＆Co.

視聴方法 ：事前登録にて登録いただいたメールアドレス・パスワードで

本サイトよりログインください。

視聴につきましては動作が正常か事前に環境のご確認をお願いします。

推奨デバイス（PC・タブレット・スマートフォンなど）

■ 豪華プレゼント企画の詳細

▼【日本HP協賛】テレワーク時代の必須アイテムが当たる

協賛企業: 株式会社日本HP（https://www.hp.com/jp-ja/home.html(https://www.hp.com/jp-ja/home.html)）

HP Poly は、ヘッドセットメーカーPlantronics とビデオ会議ソリューションメーカーのポリコムが統合して生まれたブランドです。現在は HP の一員として、ヘッドセットからビデオ会議ソリューションまで、幅広いコミュニケーションソリューションを提供しています。

プレゼント内容：

HP Poly Sync 20（スピーカーフォン）──抽選で5名様にプレゼント

USB/Bluetooth両対応で、スマートフォンの充電も可能。コンパクトに持ち運べて、会議の音声品質を大幅に向上させます。

製品詳細：https://jp.ext.hp.com/accessories/business/poly/phones/sync_20/

※応募条件: 参加登録＆フォーム応募 抽選で5名様にプレゼント

▼【ライジングゼファーフクオカ協賛】チーム関連グッズが当たる

協賛企業: ライジングゼファーフクオカ株式会社（https://r-zephyr.com/(https://r-zephyr.com/)）

福岡県をホームタウンとするBリーグ所属のプロバスケットボールクラブ。「地域に感動と夢を与え、地域に身近であり、社会に貢献する」を経営ミッションに掲げ、中高生の部活動加入者数が最多のバスケットボールを通じて地域社会の活性化に取り組んでいます。

プレゼント内容：

１. レプリカユニフォーム──抽選で1名様

２. 公式戦観戦チケット（電子チケット）──抽選で100名様

※応募条件：参加登録のうえ、指定セッションを視聴し、アンケートに回答し抽選でプレゼント

対象セッション：

対象セッション：
https://it.expo.it-trend.jp/session/time?open_session_detail=1&session_id=688

本セッションでは、プロスポーツクラブを活用したローカルマーケティングをテーマに、法人向けサービスの活用法やバスケットボールビジネスの最前線についてお話しします。地域経済の活性化に関心のある企業の皆さまにとって、実践的なヒントが得られる内容です。

■ ITトレンドEXPO（https://it.expo.it-trend.jp）とは

ITトレンドEXPOは、当社が運営する法人向けIT製品の比較・検討サイト「ITトレンド」が主催する業界最大級のオンライン展示会です。

本展示会のコンセプトは、【 新たな出会いが明日の「働く」を変える 】です。

バックオフィスの非効率、営業プロセスの属人化、サイバーセキュリティリスクの増大──規模や業種を問わず、ビジネスパーソンが抱える課題は尽きません。 一方で、AI活用やDX推進など新しいアプローチで、同じ課題を解決し次のステージへ進んでいる先駆者たちが数多く存在します。

ITトレンドEXPO2026 Springでは、約100講演・約300製品の展示を通じて、あなたの仕事やキャリア、人生をより豊かにするきっかけを提供します。

今すぐ登録する :https://it.expo.it-trend.jp/ 参加申し込み（無料）

■ 注目の登壇者ラインナップ(一部)

落合博満氏｜元中日ドラゴンズ監督

監督として、53年ぶりの日本一を達成。8年間の監督在任中すべてAクラスという圧倒的な成績を残しました。

選手一人ひとりの力を引き出し、結果を出し続けた組織づくりの哲学を語っていただきます。

野田クリスタル氏｜お笑い芸人

大ヒット「野田ゲー」シリーズやAI活用プロジェクト「無限大喜利」など、テクノロジーで独自企画を次々と具現化。AI時代にビジネスを加速させる「スモールスタートの成長術」を語ります。

白鵬翔氏｜第69代横綱

相撲の可能性を世界へ解き放つ「世界相撲グランドスラム構想」を熱く語ります。壮大なビジョンを実行可能なプロジェクトへと落とし込む思考プロセスと、挑戦の軌跡に迫ります。

<その他注目セッション（一部）>

こんな課題をお持ちの方におすすめ

１.「AI導入を検討しているが、何から始めればいいかわからない」

→ [AI活用セッション]

２.「ランサムウェアなどのサイバー攻撃への備えが不十分」

→ [サイバーセキュリティ対策セッション]

３.「DXを推進したいが、現場がついてこない」

→ [DX推進の成功事例セッション]

４.「経理・人事などの定型業務に時間を取られている」]

→ [バックオフィス業務効率化セッション]

今すぐ登録する :https://it.expo.it-trend.jp/ 参加申し込み（無料）

■ 参加登録のうえ、会期中にご来場いただいた先着1万名様が必ず貰える！Amazonギフトカード500円分プレゼントキャンペーン

＼まだ間に合う！／

今回、ITトレンドEXPOに参加登録をしていただいた先着1万名様に

Amazonギフトカード500円分をもれなくプレゼントいたします。

参加登録は1分程で完了します！みなさまのご参加お待ちしております。

キャンペーン利用規約：https://it.expo.it-trend.jp/term/campaign/first-come-first-served

今すぐ登録する :https://it.expo.it-trend.jp/ 参加申し込み（無料）

■ ITトレンド（https://it-trend.jp(https://it-trend.jp)）とは

ITトレンドは、当社が運営する法人向けIT製品の比較・資料請求サイトです。

2007年より運用開始し、現在3,400製品以上を掲載、年間約1,500万人のユーザーに利用いただいています。サイトを閲覧し利用するユーザーは、掲載製品情報や口コミレビューなどを参考に自社の課題に適したIT製品の比較検討ができ、その場で資料請求ができます。

■ 株式会社Innovation & Co.について

株式会社Innovation & Co.は、“日本の明日をデザインする” をビジョンとして掲げ、法人営業・マーケティング分野に特化してサービス提供をおこなってきました。

親会社である株式会社イノベーション創業時より培ってきた「営業」、「マーケティング」の強みと「テクノロジー」を活用して、日本の「働く」にイノベーションを起こします。

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT 渋谷R ビル3F

設立 ： 2019年9月2日

代表取締役社長 ： 幸 哲史

URL ： https://www.innovation.co.jp/

事業内容 ： BtoBに特化した営業・マーケティング支援事業

■ 株式会社イノベーションについて

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT 渋谷R ビル3F

設立 ： 2000年12月14日

代表取締役社長 ： 富田 直人

URL ： https://www.innovation.co.jp/