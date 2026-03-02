ウイングアークNEXの公共施設予約システム「ラクリザ」とSBペイメントサービスのオンライン決済サービスが連携

ウイングアークNEX株式会社

ウイングアークNEX株式会社（大阪市、代表取締役社長 大澤 重雄、以下「ウイングアークNEX」）と、SBペイメントサービス株式会社（東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO 榛葉 淳、以下「SBPS」）は、2026年3月2日から、ウイングアークNEXが提供する公共施設予約システム「ラクリザ」とSBPSのオンライン決済サービスを連携し、自治体や公共施設の管理を担う事業者におけるキャッシュレス化の推進と業務効率化を支援する取り組みを開始したことをお知らせします。

提携の背景

近年、デジタルトランスフォーメーション（DX）の進展や労働人口の減少を背景に、自治体・公共施設管理事業者においては業務の効率化に加え、非対面・非接触によるキャッシュレス決済へのニーズが急速に高まっています。一方で、キャッシュレス決済導入にあたり、決済手段の多様化やシステム連携の複雑さが障壁となるケースも少なくありません。こうした課題を解決するため、自治体DXにおける住民接点サービスに強みを持つウイングアークNEXと豊富な決済手段と万全のセキュリティサービスを提供するSBPSは、それぞれの強みを生かしたサービス連携を開始します。本連携により、自治体・公共施設管理事業者のスムーズなキャッシュレス導入と運用負荷の軽減を実現します。

連携の概要

自治体・公共施設管理事業者は公共施設予約システム「ラクリザ」を導入することで、施設予約時の利用料金の支払いに対し、SBPSが提供する決済プラットフォームを通じて、クレジットカード決済、PayPay（オンライン決済）、コンビニ決済など、利用者に馴染みのあるキャッシュレス決済手段を幅広く導入できます。キャッシュレス決済を導入することで、現金の紛失・盗難といったリスクを回避できるほか、現金管理に伴う業務負荷を軽減します。さらに、決済業務の自動化や入金管理の効率化により、日々の運営をよりスマートに行うことができます。加えて、施設利用者は施設の予約と同時にオンラインで支払いが完了し、利便性の高い体験を実現します。現地での支払いが不要となることで、より快適で安心感のあるサービス利用が可能になります。本連携により、自治体・公共施設管理事業者のキャッシュレス化を加速し、施設利用者の満足度とサービス価値の向上を支援します。

公共施設予約システム「ラクリザ」で利用できる決済手段[表1: https://prtimes.jp/data/corp/164435/table/4_1_12c8766f4508d54a93b8315e88515c3f.jpg?v=202603020551 ]

※順次、決済手段を拡充予定。

公共施設予約システム「ラクリザについて」



公共施設予約システム「ラクリザ」は、予約の利便性向上と管理業務の効率化を両立するクラウドサービスです。「ラクリザ」を導入した施設の利用者はスマートフォンやパソコンからいつでもどこでも、かんたんに公共施設の予約が可能になります。自治体職員・施設の管理者は、リアルタイムに予約の状況や統計情報を把握できます。これにより、スポーツ施設や市民センター、文化施設などの公共施設の利便性向上と管理業務の効率化を実現します。

詳細については、こちらをご覧ください。

https://www.wingarc-nex.com/business/rakuriza/index.html

今後の展望

今後両社は、公共施設窓口でのキャッシュレス決済導入などサービス連携のさらなる強化を進めるとともに、業務DXの推進を通じて、自治体・公共施設管理事業者の生産性向上と持続的な成長を支援してまいります。

・このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です

【会社概要】

ウイングアークNEX株式会社

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/164435/table/4_2_c5cff3c609e95766547c3a6eaa0f4968.jpg?v=202603020551 ]

SBペイメントサービス株式会社

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/164435/table/4_3_d83c5c837b60200d4ccf00233a3caa56.jpg?v=202603020551 ]

【公共施設予約システム「ラクリザ」に関するお問い合わせ】

ウイングアークNEX株式会社

電話：06-7739-7700

お問い合わせフォーム：https://form.run/@wingarc-nex-inquiry

【オンライン決済サービスに関するお問い合わせ】

SBペイメントサービス株式会社

お問い合わせフォーム：https://www.sbpayment.jp/contact/?argument=3qe9Sa9A&dmai=a5d1c838fbaef4(https://www.sbpayment.jp/contact/?argument=3qe9Sa9A&dmai=a5d1c838fbaef4)