SP.LINKS株式会社

SP.LINKS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：野村亮輔）は、本日、次の通り組織改正とオフィサー人事を決定いたしましたのでお知らせします。

１．組織の一部改正（2026年4月1日付）

主な改正点は以下の通りです。

１）COO管掌のIndustrial UnitおよびNetwork Partnership Unitを再編し、Account Management Unit、Growth Development Unit、Foundation Platform Unit、COO Office Unit の4ユニットを新設する。

２） CSO管掌 のProduct Strategy and Design Unitを新設する。

２．オフィサー人事（2026年4月1日付）

下線部分が今回の変更箇所になります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/172108/table/13_1_596b3b29579239416b1a0724f6a9c663.jpg?v=202603020551 ]

※ 副COO

略称について

CEO: Chief Executive Officer

COO: Chief Operation Officer

CSO: Chief Strategy Officer

CPO: Chief Product Officer

CTO: Chief Technology Officer

CIO: Chief Information Officer

CFO: Chief Financial Officer

CHRO: Chief Human Resources Officer

３．新任者の略歴

渡邊 賢（わたなべ けん）

1993年にNTTデータ通信株式会社（現 NTTデータ）へ新卒入社。金融分野のシステム企画・開発に従事。その後、NTTデータ経営研究所へ出向し、コンサルタントとしてのキャリアを開始。株式会社コーポレイトディレクション、デロイトトーマツコンサルティング株式会社へ転じ、企業再編・事業再生を中心とした多岐にわたる企業変革プロジェクトをリード。

2014年にNTTデータへ再度参画し、決済領域の戦略に従事。経済産業省「キャッシュレス検討会」に4期参加し、国内決済基盤の産業構造に関する議論へ参画。

2022年からはストラテジーオフィサーを兼務し、NTTデータ全社および事業本部の戦略立案を統括。国内インダストリ向けの戦略策定を広く担当。

2025年8月、SP.LINKSのStrategic Unit GMとして参画。事業成長に向けた戦略の策定、新規事業機会の創出、 パートナーシップ戦略の推進などに貢献。 明治大学卒。

川田 茂樹（かわた しげき）

2005年に株式会社ジェーシービーへ新卒入社。信用管理部にて大規模システム移行プロジェクトを牽引し、 財務部門では財務戦略の立案・実行に従事。総合企画部では資本政策・M&A・資本業務提携を推進し、買収したクラウドネットワーク事業の戦略子会社への統合作業(PMI)を主導。その後、国際統括部にて企画グループ 次長を務め、国際本部および海外現地法人の本部運営を担当し、海外事業拡大に向けた経営基盤改革に貢献。

2020年にSquare（現Block, Inc.）へ入社。Head of Japan Payment Operationsとして日本市場向け決済プロダクトの立ち上げを推進し、プロジェクトマネジメントをリード。のちにStrategic Payment Partnership Leadおよび事業開発(BizDev)を兼務し、クレジットカード会社、大手銀行、グローバルブランド、QRコード決済事業者とのアライアンス構築を推進。デジタル化を前提としたシステム・オペレーションの構築と利益率(PL)改善を通じ、売上規模拡大とマージン向上へ貢献。

2025年にSP.LINKSへ参画し、Network Partnership Unit GMとして加盟店獲得力強化と決済事業者とのパートナーシップ推進を主導。同年10月よりService Management Unit GMを兼務し、AI・DXを活用したオペレーションの抜本改革を推進。 神戸大学大学院卒。