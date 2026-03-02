業務用Windowsタブレット「TW2A-NF9LTA」FeliCa Mクラス取得「リーテルテックJAPAN2026」展示ブースにてデモ実施

オーディーエス株式会社

業務用情報端末メーカーのオーディーエス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：砂長潔）は、2026年3月発売の新製品であるNFCリーダー/ライターを搭載したWindowsタブレット「TW2A-NF9LTA」が、FeliCaリーダライタRF性能検定Mクラスを取得したことをご報告します。また、2026年3月3日（火）～6日（金）に東京ビッグサイトにて開催される流通・小売業向けの情報システムの国内最大展示会「第42回流通情報システム総合展 リテールテック JAPAN 2026」の当社出展ブース内にて実機の展示とデモンストレーションを実施し、実際に操作していただけます。

業務用途での使用ではBtoB市場において特に信頼性の高いWindows OSでのNFCソリューション搭載により、マイナンバーカード（マイナ保険証を含む）の読取りによる本人確認や、入退室・勤怠管理、飲食店でのキャッシュレス決済端末としての利用など、NFCを活用したビジネスの幅を拡大し、利便性をより高めることができます。当社は、NFCソリューションの可能性を最大限に活用する事を目指して、Android OSモデルに加えて、Windows OSモデルの開発や販売をおこない、近年さまざまな業界で社会問題化している人手不足・人材確保が難しい業界に向けて、業務効率の改善、更にはNFCソリューションを活用した新たなビジネスチャンス創出に向けた提案をいたします。

本件ニュースリリースページ： https://ods.co.jp/odsnewsrelease/news20260302.html

NFCは、「Near field communication」の略称で、かざすだけで周辺機器との無線通信を可能にする技術です。日本語では「近距離無線通信」と呼ばれます。NFCリーダー/ライターを搭載した「TW2A-NF9LTA」は、世界的に普及しているTypeAに加え、マイナンバーカードや運転免許証・クレジットカードなど個人情報が多く含まれるカード類に利用されるTypeB、より長い通信距離にも対応したTypeV、そして交通系ICカードや電子マネーに利用されるTypeF（FeliCa）の規格に対応していることに加え、NFC検定試験の中でも基準の厳しいFeliCaリーダライタRF性能検定※Mクラスを取得しており、あらゆるシーンで活用できます。

※FeliCaリーダライタRF性能検定とは、FeliCa機器に共通の通信性能基準を設けて、製品間の互換性を保つためにソニー株式会社が実施している検定です。Mクラスは決済用端末の推奨クラスで、交通系ICカード向けを含むNFC検定試験の中で最も厳しい基準です。

【掲載場所】

FeliCa互換性技術情報サイト

（https://www.felicatech.org/readerwriter/）

リーダライタRF性能検定合格製品一覧

（https://www.felicatech.org/readerwriter/rf_pass_list.html）

当社の業務用タブレットは、国内拠点でのサポート体制や使用環境に合わせた設定やアプリのインストールを 行うキッティング作業、各店舗や拠点への配送などワンストップで対応し、お客様の負担を軽減します。 今後もお客様のビジネスに寄り添う「業務用タブレット専業メーカー」として、お客様の課題解決に貢献で きるよう新製品の企画・開発に取り組んでまいります。

［参考］

■展示会概要

展示会 ： 第42回流通情報システム総合展 「リテールテック JAPAN 2026」

URL ： https://messe.nikkei.co.jp/rt/

会期 ： 2026年3月3日（火）～ 2026年3月6日（金）10:00～17:00（最終日は16:30まで）

会場 ： 東京ビッグサイト（〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1）

出展ブース ： RT4105（東4ホール）

来場登録 ： https://nikkeimesse2026.smktg.jp/public/application/add/32

【オーディーエス株式会社】

本社所在地 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5 東京神田須田町ビル8階

鳥取事業所 〒682-0925 鳥取県倉吉市秋喜243番地

資本金 1億円 （2025年3月末現在）

創業年月日 2010年12月1日

設立年月日 2022年9月1日

代表者 代表取締役社長 砂長 潔

事業領域 ソリューション事業（業務用・施設用途向けハードウェア事業）

コミュニケーションサービス事業（企業様向けアウトソーシング事業）

企業Web https://ods.co.jp

当社は、業務用タブレットPCメーカーの「ODS株式会社」とPC製品・AV製品の修理全般、コールセンターを核にしたサポートを行う「ODSコミュニケーションサービス株式会社」の2つの会社の事業を吸収し、2022年に新生「オーディーエス株式会社」として誕生いたしました。それぞれ国内のメジャーなPCメーカーと音響機器メーカーが前身であり、長らく蓄積してきた、もの作りのノウハウと徹底した顧客志向が財産であると捉えています。各企業様との出会いとお付き合いを最重要視しており、お取引先様の「業務の効率化」や「お客様満足度の向上」への貢献を通じて、「企業価値向上」や「ブランドイメージの向上」、「次の時代を見据えた新たなValue」を提供してまいります。