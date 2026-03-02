初任給40万円から3年で事業責任者へ。Rimo合同会社が2027年入社予定者を対象に新卒1期生の採用を開始。

Rimo合同会社

AI音声認識・議事録自動作成サービス「Rimo Voice」を開発・運営するRimo合同会社（本社：東京都渋谷区、代表：相川 直視）は、2026年3月より2027年入社予定者を対象に新卒採用活動を開始します。募集職種は「経営幹部候補（1期生）」で、3年以内に年収800万円以上の市場価値の人材になることを目指します。詳細はマイナビ応募ページ(https://job.mynavi.jp/27/pc/search/corp291252/outline.html)へのエントリー後、採用セミナー・説明資料にてご確認いただけます。

採用の背景

当社は2019年の設立以来、調達に頼らない黒字経営を維持しながら成長を続けてきました。今期（2025年10月～）は「AIと働こう」をスローガンに、プロダクトだけでなく組織そのものをAI前提で再設計する挑戦を始めています。採用・開発・営業・意思決定のあらゆる場面で「まずAIを使う」文化を根付かせ、AIをツールとして使うのではなく「AI社員を自分で育てる」感覚で、日本で最初にAIで仕事の大半を回している会社になることを目指しています。この重要な成長局面において、将来の経営を共に担う人材を育てることを目的に、初めての新卒採用に踏み切ります。

ポジションの特徴

本採用は「経営幹部を育てる採用」と位置づけています。入社後3年間の体系的なロードマップのもと、事業責任者レベルへの成長にコミットします。

＜3年間のロードマップ＞

目標は「3年以内に年収800万円以上の市場価値の人材になること」。新規事業のオーナーとして、ゼロから売上を作り仕組み化できる力を身につけます。

Rimoで働く3つの理由

求める人物像

- 財務基盤の安心感調達に頼らない黒字経営。一人あたり売上3,000万円はグローバル水準であり、高成長と収益性を両立しています。スタートアップでありながら、財務的な安定の上で大きな挑戦ができるベストタイミングです。- 異例の報酬水準初任給は月給40万円～。レベル1～7の明確な評価ラダーにより、成果を出した分だけ年収が上がる透明な仕組みを整備しています。3年後の目標は年収800万円以上です。- 経営に最も近い環境従業員30名規模。営業・マーケ・CS・開発の全体像が見渡せる距離感で、代表と直接議論しながら事業戦略を学べます。大手企業では10年かかる経験を、3年で積める環境です。

成長意欲が高く学び続けられる方、当事者意識を持って行動できる方、論理的思考力があり構造的に考えられる方、変化を楽しみ挑戦を恐れない方を歓迎します。

代表コメント

AIと働く構造に、まだ誰も完成形を持っていません。前例がないこのフィールドでは、過去の常識に縛られていない人間の方がむしろ強い。社会人経験がないことは、弱点になりません。ただし、「経験がなくていい」は「何もできなくていい」とは違います。全社員がAIを日常業務の中核に据えている当社では、AIを自在に使いこなす力と、構造を見抜いて考え抜く地頭の強さを最初から求めます。一緒に働く人には、早いうちから経営の視点を持ってほしい。言われたことをこなすのではなく、自分で考えて動き、仕組みをゼロから作れる人間になってほしいと思っています。3年後に「あの会社で育った」と言われるような人材を輩出することが、私自身のコミットメントであり、そのための環境と機会は惜しみなく提供します。まだ未完成の会社です。だからこそ面白い。この実験を一緒に面白がれる人と、ぜひ会いたいと思っています。

Rimo合同会社 代表 相川 直視

Rimo合同会社採用動画

まずはマイナビ応募ページからエントリーください

エントリーいただいた方に、採用セミナー動画・詳細説明資料をご案内します。Rimoのビジョン・仕事内容・3年間のロードマップを、より詳しくお伝えします。

▼応募ページはこちら(https://job.mynavi.jp/27/pc/search/corp291252/outline.html)

募集要項

【会社概要】

社名：Rimo合同会社

設立：2019年10月1日

所在地：東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー18階

事業所：東京都渋谷区渋谷3丁目6－15 SOLIX SHIBUYA 5階

事業内容：AI音声認識・議事録自動作成サービス「Rimo Voice」の開発・運営

「Rimo Voice」URL：https://rimo.app

採用ページ：https://jobs.rimo.app/

