Back Market、学生・教職員を対象とした「春の新学期応援セール」を開催

Back Market Japan株式会社

世界最大級のリファービッシュ電子機器に特化したマーケットプレイスであるBack Market Japan株式会社（本社:東京都渋谷区 以下、Back Market）は、SheerIDに対応する高等教育機関に在籍する学生および教職員の方を対象に、本日より期間限定で「春の新学期応援セール」を開催することを発表します。本キャンペーンは、2026年3月2日（月）から2026年4月5日（日）までの間、SheerIDを通じて配布されたプロモーションコードを入力することで、税込50,000円以上の購入が合計金額から5,000円OFFとなります。リファービッシュ品とは、中古品として回収された電子機器を専門家が検査・クリーニング・修理し、全ての機能で正常作動が確認されている整備済製品です。

キャンペーンページ：https://www.backmarket.co.jp/ja-jp/student-discount

新春は多くの学生が新たなスタートを切る時期として、衣服や家電、スマートフォン、パソコンなどの必要なアイテムを準備するタイミングです。一方で、昨今の経済情勢や学費の高騰に加え、最新の電子機器の値上がりなどで手が届きづらいことから、コストパフォーマンスに優れた商品の需要が高まっています。Back Marketでは、新品や中古ではないもうひとつの選択肢として、品質と価格のバランスに優れたリファービッシュ品を提供しており、本キャンペーンを通じて、新学期や新生活を迎える学生・教職員の学び・研究・日常に必要なデバイスの準備を、より手に取りやすい形でサポートします。

Back Marketでは、認証および有資格確認ソフトウェア分野のリーディングカンパニーであるSheerID社とのグローバルパートナーシップを通じて、プログラムの管理・運営に関するサポートを受けています。本キャンペーンの利用対象は、SheerID社の認証システムに対応する高等教育機関に在籍する学生・教職員の方に限ります。対象者や認証プロセスに関する詳細はヘルプページ(https://help.backmarket.com/hc/ja/articles/6006189686940-%E5%AD%A6%E7%94%9F-%E6%95%99%E8%81%B7%E5%93%A1%E5%89%B2%E5%BC%95%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6?_gl=1%2A1egcm2l%2A_gcl_aw%2AR0NMLjE3NzEyMTA0NTQuQ2p3S0NBaUEtc1hNQmhBT0Vpd0FHR3c2TEpxajZiTGxNRXZ0LXc0UmF4R1E2ZlUtWk1YMkw3WDhMTDkxTnhkUXh0eHVFS1lfRWZybXlSb0N0NGdRQXZEX0J3RQ..%2A_gcl_au%2AMjUzMzgzOTcyLjE3NjQyMjU1MjUuNjM2MDU4OTU2LjE3NjY1NDEyNzAuMTc2NjU0MTI3Mw..%2AFPAU%2AMjUzMzgzOTcyLjE3NjQyMjU1MjU.%2A_ga%2AMTUxMTc4MTc0NS4xNzY0MjI1NTI2%2A_ga_W101YGMKND%2AczE3NzE0NzI3ODMkbzgwJGcwJHQxNzcxNDcyNzg2JGo1NyRsMCRoMjAxODQwMzU3NA..)をご覧ください。



＜春の新学期応援セールのキャンペーンについて＞

- 対象：SheerIDに対応する高等教育機関に在籍する学生・教職員の方- 内容：税込50,000円以上の購入で合計金額から5,000円OFF- キャンペーン期間：2026年3月2日（月）から2026年4月5日（日）まで- プロモコードのご利用方法：- - キャンペーンページ(https://www.backmarket.co.jp/ja-jp/student-discount)からSheerIDの認証ページに進みます。- - 認証が完了次第、プロモーションコードがメールにて配布されます。- - Back Market内で希望する商品を1つ選択し、「お支払い情報ページ」でメールに記載されたプロモーションコードを入力すると、5,000円OFFの割引が適用されます。- - カート内に商品が2点以上入っている場合は、割引が適用されませんのでご注意ください。- - 本プロモーションコードはおひとり様1回限り有効です。他のキャンペーンとの併用はできません。- - コードの配布予定枚数を超えた場合や、在庫状況に応じて早めにキャンペーンを終了する場合がございますので、予めご了承ください。

■Back Market Japan株式会社について

Back Marketは、2014年11月にフランスで設立されたユニコーン企業であり、携帯電話やパソコンなどの電子機器のリファービッシュ品（整備済製品）を取り扱う世界最大級のマーケットプレイスです。日本を含むアジア、欧州、米国など世界17ヶ国で事業を展開しており、販売業者に対する厳格な審査、新しい機器のリファービッシュ方法に関するノウハウ共有、品質と価格の最適なバランスに基づいて販売商品を提供する独自のアルゴリズムの開発などを通じて、リファービッシュ品の高い品質の維持に努めています。購入者に対しては、より安心してリファービッシュ品を購入できるように、1年間の動作保証と30日間の返金保証を無料で自動付帯しており、新品以下の価格かつ、中古品以上の品質と保証を持ち合わせたリファービッシュ品の普及に取り組んでいます。Back Marketでは、サステナブルで環境に優しい事業・活動を続けていくことを企業ミッションとして掲げており、2023年4月には「B Corporation（B Corp）」認証を取得しています。リファービッシュ品は新品と比較した場合、製造プロセスにおける原材料の使用量、水の使用量、電子廃棄物の発生量、大気中への二酸化炭素排出量の全項目において約10分の1となることから、リファービッシュ品の市場拡大を通じて、環境への負荷を低減することを目指しています。https://www.backmarket.co.jp/ja-jp