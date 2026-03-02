【新生活セール】Jackeryポータブル電源が3月3日（火）より最大50%OFF！大容量3600 Plusもセール対象

株式会社Jackery Japan

ポータブル電源・ソーラーパネルの世界的リーディングカンパニー、Jackery（ジャクリ）の日本法人、株式会社Jackery Japan（代表取締役：高橋 勝利／東京都中央区）は、2026年3月3日（火）より、公式オンラインストアにて最大50％OFFの「新生活セール」を開催いたします。あわせて、Amazon公式店舗及び楽天市場店でも最大50％OFFのお得なセールを実施する予定です。

最近では、防災やアウトドアだけでなく、家庭内での電力の有効活用や節電対策など、日常生活でポータブル電源を利用したいというニーズが高まっています。新年度を迎えるこの時期は、台風や地震による停電対策から、アウトドアや車中泊、さらには日常生活での活用まで、幅広い用途に備える絶好のタイミングです。

「新生活セール」では、人気のNewシリーズから「1000 New」「1500 New」「2000 New」など、スマートフォンの充電から電子レンジなどの家電製品の使用まで、用途に応じたモデルをお得な価格でお求めいただけます。また、2026年2月に発売したばかりの大容量モデル「Jackery ポータブル電源 3600 Plus」も最大40％OFFでご購入いただけます。さらに、SNSで話題となった「100Plusチェリーブロッサム」などの小容量モデルもセール対象となります。

なお、Amazon公式店舗限定で、「1000 New」、「1500 New」、「2000 New」のいずれかをご購入いただくと収納バッグをプレゼントします。ぜひチェックしてみてください。

■セール概要

割引率：最大50％OFF

セール会場：

公式オンラインストア：https://www.jackery.jp/pages/deals

2026年3月3日（火）11:00～2026年3月17日（火）23:59

Amazon公式店舗：https://amzn.to/4rALEGW

2026年3月3日（火）00:00～2026年3月9日（月）23:59

※今年は「Amazon 新生活セール」として初めての「先行セール」を、3月3日（火）0時から3月5日（木）23時59分までの3日間にわたり開催します。

楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/jackery-japan/

2026年3月4日（水）20:00～2026 年3月11日（水）23:59

※各店舗のセール価格が異なる場合がございます。なお、セール期間中、予告なしに価格を変更する可能性がございます。詳細は各ECサイトをご確認ください。

■プレゼントキャンペーン

1.収納バッグプレゼント（Amazon公式店舗限定）

1000 New、1500 New、2000 Newご購入時に「収納バッグ（M）」をプレゼントします。

※対象製品とバッグを同時にカートに追加すると、自動で割引が適用されます。

2. SNSプレゼントキャンペーン

Jackery Japanの公式Xアカウントにて、「停電時にガマンしたくないこと」を選んで投稿すると、抽選で1名様にJackeryの人気大容量モデルをプレゼント！また、Instagram公式アカウントでも豪華賞品が当たるキャンペーンを同時開催中です。

詳細はJackery Japan公式SNSアカウントでご確認ください。

https://x.com/jackeryjapan

https://www.instagram.com/jackeryjapan/

■おすすめ商品

【2色展開】Jackery ポータブル電源 2000 New及びセット品 （最大50%OFF）

容量2042Wh／定格出力2200W

詳細：https://www.jackery.jp/products/solar-generator-2000-new-200w

Jackery ポータブル電源 1500 New及びセット品（最大48%OFF）

容量1536Wh／定格出力2000W

詳細：https://www.jackery.jp/products/jackery-solar-generator-1500-new

【2色展開】Jackery ポータブル電源 1000 New及びセット品（最大48%OFF）

容量1070Wh／定格出力1500W

詳細：https://www.jackery.jp/products/explorer-1000-new-100w

【新発売】Jackery ポータブル電源 3600Plus及びセット品（最大45%OFF）

容量3584Wh／定格出力3000W

詳細：https://www.jackery.jp/products/solar-generator-3600-plus

■Jackeryについて

2012年、アメリカ・カリフォルニア。私たちJackeryは「持続可能なエネルギーがより身近になる社会」を目指して誕生しました。

私たちが目指すのは、太陽の力で楽しい時間も、いざという時も、電気が生み出せる安心を、より多くの人に届けること。そして実際に2016年にはブランド初となるアウトドア用ポータブル電源を発売。さらにその2年後には、ブランド初のポータブルソーラーパネルを開発しました。

これからもJackeryは、太陽光をいかした製品づくりを続け、地球への負担をおさえながら、多くの人がより豊かな時間を過ごすためのサポートをしていきます。クリーンなエネルギーが当たり前になる未来へ。私たちの歩みは、これからも続いていきます。

- Sustainable Power for Your Life -

■会社概要

会社名：株式会社Jackery Japan

所在地：東京都中央区晴海1丁目8番10号 トリトンスクエアX棟3階

事業内容：ポータブル電源とソーラーパネルの販売

公式サイト：https://www.jackery.jp

X ：https://x.com/jackeryjapan

Instagram：https://www.instagram.com/jackeryjapan

Facebook：https://www.facebook.com/jackeryjapan

TikTok：https://www.tiktok.com/@jackeryjapan

LINE：https://page.line.me/jackeryjapan

YouTube：https://www.youtube.com/JackeryJapan