【新生活セール】Jackeryポータブル電源が3月3日（火）より最大50%OFF！大容量3600 Plusもセール対象
ポータブル電源・ソーラーパネルの世界的リーディングカンパニー、Jackery（ジャクリ）の日本法人、株式会社Jackery Japan（代表取締役：高橋 勝利／東京都中央区）は、2026年3月3日（火）より、公式オンラインストアにて最大50％OFFの「新生活セール」を開催いたします。あわせて、Amazon公式店舗及び楽天市場店でも最大50％OFFのお得なセールを実施する予定です。
最近では、防災やアウトドアだけでなく、家庭内での電力の有効活用や節電対策など、日常生活でポータブル電源を利用したいというニーズが高まっています。新年度を迎えるこの時期は、台風や地震による停電対策から、アウトドアや車中泊、さらには日常生活での活用まで、幅広い用途に備える絶好のタイミングです。
「新生活セール」では、人気のNewシリーズから「1000 New」「1500 New」「2000 New」など、スマートフォンの充電から電子レンジなどの家電製品の使用まで、用途に応じたモデルをお得な価格でお求めいただけます。また、2026年2月に発売したばかりの大容量モデル「Jackery ポータブル電源 3600 Plus」も最大40％OFFでご購入いただけます。さらに、SNSで話題となった「100Plusチェリーブロッサム」などの小容量モデルもセール対象となります。
なお、Amazon公式店舗限定で、「1000 New」、「1500 New」、「2000 New」のいずれかをご購入いただくと収納バッグをプレゼントします。ぜひチェックしてみてください。
■セール概要
割引率：最大50％OFF
セール会場：
公式オンラインストア：https://www.jackery.jp/pages/deals
2026年3月3日（火）11:00～2026年3月17日（火）23:59
Amazon公式店舗：https://amzn.to/4rALEGW
2026年3月3日（火）00:00～2026年3月9日（月）23:59
※今年は「Amazon 新生活セール」として初めての「先行セール」を、3月3日（火）0時から3月5日（木）23時59分までの3日間にわたり開催します。
楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/jackery-japan/
2026年3月4日（水）20:00～2026 年3月11日（水）23:59
※各店舗のセール価格が異なる場合がございます。なお、セール期間中、予告なしに価格を変更する可能性がございます。詳細は各ECサイトをご確認ください。
■プレゼントキャンペーン1.収納バッグプレゼント（Amazon公式店舗限定）
1000 New、1500 New、2000 Newご購入時に「収納バッグ（M）」をプレゼントします。
※対象製品とバッグを同時にカートに追加すると、自動で割引が適用されます。
2. SNSプレゼントキャンペーン
Jackery Japanの公式Xアカウントにて、「停電時にガマンしたくないこと」を選んで投稿すると、抽選で1名様にJackeryの人気大容量モデルをプレゼント！また、Instagram公式アカウントでも豪華賞品が当たるキャンペーンを同時開催中です。
詳細はJackery Japan公式SNSアカウントでご確認ください。
https://x.com/jackeryjapan
https://www.instagram.com/jackeryjapan/
■おすすめ商品【2色展開】Jackery ポータブル電源 2000 New及びセット品 （最大50%OFF）
容量2042Wh／定格出力2200W
詳細：https://www.jackery.jp/products/solar-generator-2000-new-200w
Jackery ポータブル電源 1500 New及びセット品（最大48%OFF）
容量1536Wh／定格出力2000W
詳細：https://www.jackery.jp/products/jackery-solar-generator-1500-new
【2色展開】Jackery ポータブル電源 1000 New及びセット品（最大48%OFF）
容量1070Wh／定格出力1500W
詳細：https://www.jackery.jp/products/explorer-1000-new-100w
【新発売】Jackery ポータブル電源 3600Plus及びセット品（最大45%OFF）
容量3584Wh／定格出力3000W
詳細：https://www.jackery.jp/products/solar-generator-3600-plus
■Jackeryについて
2012年、アメリカ・カリフォルニア。私たちJackeryは「持続可能なエネルギーがより身近になる社会」を目指して誕生しました。
私たちが目指すのは、太陽の力で楽しい時間も、いざという時も、電気が生み出せる安心を、より多くの人に届けること。そして実際に2016年にはブランド初となるアウトドア用ポータブル電源を発売。さらにその2年後には、ブランド初のポータブルソーラーパネルを開発しました。
これからもJackeryは、太陽光をいかした製品づくりを続け、地球への負担をおさえながら、多くの人がより豊かな時間を過ごすためのサポートをしていきます。クリーンなエネルギーが当たり前になる未来へ。私たちの歩みは、これからも続いていきます。
- Sustainable Power for Your Life -
