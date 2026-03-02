Makuakeでの応援購入が1600万円突破！コードレスなのに驚きのハイパワー！SELECT100ブランドからコードレスブレンダー登場

貝印株式会社

グローバル刃物メーカーの貝印株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼COO：遠藤 浩彰) は、2026年3月2日（月）より、コードレスかつ持ちやすいハンドル形状で作業性の良さに徹底的にこだわったブレンダーと、スピーディーにむらなくみじん切りにでき、お手入れも簡単な専用チョッパーを貝印公式オンラインストアをはじめ、全国の専門店、百貨店など※1にて順次販売を開始いたします。SELECT100 コードレスブレンダーは応援購入サービス「Makuake」で販売開始前に売上1600万円を突破し、販売前から注目を集めている商品です。

今回登場するコードレスブレンダーと専用チョッパーは、貝印が培ってきた「刃物づくりの技術」をそのまま活かした、本格仕様のコードレス調理ツールです。毎日の料理に使うからこそ、シンプルさと使いやすさを追求した、美しく機能的な1台です。ブレンダーは1種類の刃で様々な食材を滑らかに撹拌することができ、専用チョッパーはコードレスタイプでも大容量の調理が可能です。洗練されたデザインと使いやすさで、日々の調理をより快適に楽しくし、新しいレシピにも挑戦したくなる製品となっています。

貝印は、今後も皆様の調理シーンを楽しく豊かにするアイテムをお届けし、充実したキッチンライフを提供してまいります。

「SELECT100 コードレスブレンダー」商品概要

SELECT100 コードレスブレンダー \17,050（税込）

■コードレス×ハイパワー

- さっと出して気軽に使えるコードレスタイプ- コードレスなのに十分なかくはん力- 毎朝のスムージー作りや、スープ、離乳食作りなどに。

■自然な手首の角度で保持できる傾斜したグリップ形状（意匠登録1780570号）

- 傾斜したグリップ形状により、手首を無理に曲げることなくブレンダーをまっすぐに保つことができます。

■一つの刃であらゆる調理に対応

- 複数のアタッチメントを使い分ける煩わしさがなく、ひとつの刃で様々な調理に対応可能。

■先端にガードカバー付きで鍋やボウルなどのかくはん容器を傷めにくい

「SELECT100 コードレスブレンダー専用チョッパー」商品概要

SELECT100 コードレスブレンダー専用チョッパー \4,950（税込）

■お手入れに便利な中蓋付き

- 飛び散った食材が直接蓋につきません。

■大容量の調理が可能

- コードレスチョッパーはコンセント式チョッパーよりもパワーが劣るため、容量が少ないものが一般的。しかしSELECT100 チョッパーはギア比や容器のリブを工夫することにより大容量での調理を実現。

■食材をむらなく調理

SELECT100とは

- 下刃の位置が低く、切り残しが少ない。- 容器内側のリブがポイント！内側のリブが食材を自然と刃に送り込み、効率よくカットできる流れを作ります。

SELECT100は、2004年にグローバル刃物メーカー 貝印より誕生したブランドです。＜使いやすい道具はシンプルで美しく、手になじむ。＞をコンセプトに、 快適で手になじむ使い心地、直感的に使い方が分かるシンプルさ、必要最低限の要素で機能を満たす理にかなったデザイン、の3つを兼ね備えるアイテムを取り揃えています。料理を通じて「幸せな時間作り」のお手伝いをする道具として、販売開始から20年以経った今でも、プロの料理家から一般のお客様までたくさんの料理好きの方々にご愛用いただいているロングセラーブランドです。料理を作る時間を幸せな時間に変える、誰もが心地よく料理を愉しめる基本の調理道具であることを目指しています。

ブランドサイト ムービーページ：https://www.kai-group.com/products/brand/select100/movie/(https://www.kai-group.com/products/brand/select100/movie/)

貝印株式会社

1908年、刃物の町として有名な岐阜県関市に創業。カミソリやツメキリなどの身だしなみを整えるツールやビューティーツール、包丁をはじめとする調理器具や製菓用品、医療用刃物など、生活に密着した刃物を中心に1万アイテムにもおよぶ商品を展開。商品の企画、開発から生産、販売、物流までの一連を行っているグローバル刃物メーカー。

本社：東京都千代田区岩本町3-9-5

代表取締役社長兼COO 遠藤 浩彰 https://www.kai-group.com

本件に関する読者の皆様からのお問い合わせ先

貝印株式会社 お客様相談室

〒101-8586 東京都千代田区岩本町3-9-5

TEL：0120-016-410（フリーアクセス・ひかりワイド）

https://www.kai-group.com(https://www.kai-group.com)