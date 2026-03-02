集客力を高める「案内動画」の作り方を実演！スマホ1台で完結する『Filmora』無料オンラインセミナーを3/6（金）に開催

株式会社ワンダーシェアーソフトウェア

株式会社ワンダーシェアーソフトウェア（東京都港区、代表：呉太兵）は、動画編集ソフト『Filmora（フィモーラ）』を活用し、未経験からでも即実践できる動画制作ノウハウをお伝えする無料オンラインセミナーを、2026年3月6日（金）15:00より開催いたします 。

■開催の背景

SNSやWebサイトを通じた集客において動画コンテンツの重要性が急速に高まっています。一方で、多くの企業担当者や個人事業主からは「静止画やテキストのみでは製品の魅力が伝わりにくい」「動画制作を始めたいが、何から手をつければ良いか分からない」といった課題が寄せられていました。

こうしたニーズを受け、お客様の興味を惹く魅力的なビジネス動画を、初心者でも迷わず動画制作をスタートできる「スマートフォン撮影」と『Filmora』だけで制作するノウハウを実演形式で公開いたします。

本セミナーでは、スマートフォン撮影特有の手ブレや雑音をFilmoraのAI機能で瞬時に補正する技術など、第一線で活躍する動画クリエイターが実際の操作画面をお見せしながら、詳細に実演・解説いたします。

■このような方におすすめ

■開催概要

- 店舗への集客や、製品の魅力を動画で魅力的に伝えたい方- 動画制作のノウハウがなく、まずはスマートフォンで効果的な動画を作ってみたい方- 文書でなく、動画でわかりやすく解説したい方

日時：2026年3月6日（金）15:00～15:50

参加費用：無料（事前のご登録が必要です）

配信形式：オンライン開催（Zoom）

登壇者：株式会社ワンダーシェアーソフトウェア マーケティングマネージャー 保土田真紀、同社 法人営業部 主任 原大悟

実演担当：Filmora動画クリエイター 江戸川

■お申し込み方法

以下の専用ページより事前登録をお願いいたします。

▶お申し込みはこちら(https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_UJ14IozGRnydharZjmF7RQ)

ご視聴・アンケート回答の特典

【抽選特典】Amazonギフトカード 2,000円分（計10名様）

【選べる参加特典】（もれなく以下のいずれか一方を付与）

・Filmora 法人版ライセンス 1ヶ月無料

・Filmora AIクレジット 1,500

【ウェビナー限定購入特典】Filmora 法人版の新規購入が20％OFF

■株式会社ワンダーシェアーソフトウェアについて

2003年の会社設立以来Wondershare（ワンダーシェアー）は、様々なシーンで活躍する革新的かつ、実用性が高いマルチメディアソフトの開発に取り組んでいます。Wondershareの社名の由来である

「wonderful」（素晴らしい）を「share」（共有）するという企業理念に基づき、「ソフトウェア＝知恵」を世界と共有し、人々の毎日をより楽しく便利で簡単にすることを目指し活動しています。

---------------------------------

■ ワンダーシェアー公式ページ： https://www.wondershare.jp/

■ X(Twitter)：https://x.com/Wondershare_jp

■ YouTube： https://www.youtube.com/@WondershareJapan

---------------------------------