デュアルモード搭載で4K / 160Hz・フルHD / 320Hzを自由にチェンジ AIビジョンや、高性能スタンドなど機能が充実したハイスペックモデル 「MAG 272URDF E16」発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2026年3月5日（木）より、ゲーミングモニターの新モデルを発売いたします。高いゲーミング性能とコストパフォーマンスに優れた『MAG』シリーズから、4K / 160Hz・フルHD / 320Hzの2つのモードを素早く切り替えられる「デュアルモード」を搭載し、高画質・高速応答を両立するRAPID IPSパネル、明暗差をリアルに表現可能なDisplayHDR 400、コントラストや彩度を自動で調整するAIビジョン等の機能も充実した「MAG 272URDF E16」が新たにラインナップに加わります。

【主な特長】

デュアルモード搭載

・4K UHD（160Hz）とフルHD（320Hz）の２つのモードを簡単に切り替え可能

・高精細な映像を求めるRPG、スピードを求めるFPSなどの異なるジャンルのゲームでも1台で対応

応答速度0.5ms（GTG、最小値）

・従来のIPSパネルと比べより高速駆動に対応したRAPID IPSパネルにより、残像の少ないゲームプレイを実現

DisplayHDR 400対応

・DisplayHDR 400で光と影をリアルに再現し、より高い臨場感を実現

24.5インチモード搭載

・画面表示を24.5インチサイズに調整するモードを搭載し、シューティングゲームなど競技性の高いゲームに最適

ゲーミング機能も充実

・よりゲームを楽しめるナイトビジョン、AIビジョン、Adaptive-Sync機能を搭載

PC上から簡単に設定可能

・PC上からモニターの設定やショートカット機能等を登録できる「Gaming Intelligence」に対応

高性能スタンド搭載

・高さ調整はもちろん、左右どちらにも90°回転させて縦表示が可能で、縦表示対応のゲームやSNSの閲覧に便利

【MAG 272URDF E16】

■MAG 272URDF E16製品ページ

https://jp.msi.com/Monitor/MAG-272URDF-E16

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界から最も信頼されているPCメーカーです。

日本全国の各販売店でPC本体、PCパーツ、PC周辺機器をユーザーの皆様がご購入できるよう展開を行っており、特にゲーミングノートPCやゲーミングモニターといったゲーミング製品、

また、グラフィックスカードやマザーボードといったPCパーツで多数ご好評をいただいております。

最先端の革新的なテクノロジー、最高のパフォーマンス、最高のユーザーエクスペリエンスを実現するPC、PC周辺機器をユーザーの皆様へ提供することをMSIのミッションとし邁進しています。

●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.