中堅IT人材の不足による「育成限界」を打破する、企業向けオーダーメイド型ITインフラ研修『Server Camp for Biz』を提供開始

株式会社ビヨンド

クラウドサーバーのマネージドサービス事業やシステム開発事業を提供する、株式会社ビヨンド（本社：大阪市）は、各企業が抱える課題や受講者に合わせたオーダーメイドが可能な企業向けITインフラ研修「企業向けオーダーメイド研修 -Server Camp for Biz-」の提供を開始いたします。

IT人材確保と並行して検討すべき「育成の外部化」という選択

昨今、多くの企業で業務へのAI導入が加速しています。レバテック株式会社の調査（※1）によると、AI導入の効果を背景に、9割を超える企業がIT人材の人員計画を見直しており、そのうちの約7割が「増員」を検討していることが明らかになりました。

また、頻発するサイバー攻撃の影響により「セキュリティ対策」の強化を考える企業は多く、安定したシステム運用やセキュリティを支えるインフラ領域のIT人材の需要は高まっています。

しかし、需要が高まっている一方で、必要なIT人材を確保できていない企業が多く、人材が確保できてもIT技術者の育成が進んでいないという課題もあります。独立行政法人 労働政策研究・研修機構の調査（※2）によると、IT企業へ向けた調査で、中堅社員が不足しているといった理由で技術者の育成・能力開発がうまくいっていないと回答している企業もあり、人材育成を望む企業が人手不足に悩んでいる現状が浮き彫りになっています。

こうした現状では、人材が不足する中で「誰が人材の育成を担うのか」が重要なポイントとなり、専門的な『外部研修サービス』の活用が1つの選択肢となります。

※1：レバテック株式会社『レバテックIT人材白書2026』より

※2：独立行政法人 労働政策研究・研修機構『「デジタル人材」の能力開発・確保をめぐる企業の取り組みに関する調査』より

企業向けオーダーメイド研修「Server Camp for Biz」の特徴

1.現役のインフラエンジニアが講師を務める

インフラ構築・運用・トラブル対応の現場で培った知見をもとに、実務で役立つ内容を研修に反映しています。教科書的な知識ではなく、実際の業務を想定した考え方や判断ポイントまで踏み込んだ指導を行います。

2.多くの企業のインフラを支援してきたビヨンドが運営

これまでに数多くのお客様のクラウドサーバーの構築から運用・保守を行ってきた実績のあるビヨンドが運営する研修サービスです。

3.ITインフラに関する幅広い研修が可能

実践の中で様々なノウハウを培ってきたビヨンドだからこそ、企業様にあった様々な研修が可能です。課題や育成目的に応じた研修が可能であり、研修後も到達度や今後の課題を整理し、継続的な人材育成につなげられる点も強みです。

課題に直結するITインフラのオーダーメイド研修

企業向けオーダーメイド研修では、下記のような研修を基に、ITインフラの基礎とサーバー・ネットワーク構築～障害対応・セキュリティまで幅広く学習が可能です。各企業に適した研修日数や研修内容を柔軟に設計するなど、課題に合わせた研修を実施いたします。

・ITインフラ基礎研修

サーバー・ネットワーク・OS・ストレージといった ITインフラの基本を学ぶ研修

・クラウド環境構築研修

Amazon Web Services（AWS）・Azure・Google Cloud（GCP）などのクラウドサービスを 用いた環境構築を実施し、ネットワークや基本的なサーバーの構築までを学ぶ研修

・Linuxサーバー障害対応研修

Linux サーバーで発生しやすい代表的な障害を題材に、ログ調査・プロセス確認・ディスク容量枯渇対応など、障害発生時の原因切り分けから初動対応、調査方法まで実務に役立つトラブルシューティングの手法を学ぶ研修

・ITインフラセキュリティ研修

インフラ領域におけるセキュリティの基本概念や過去の事例を学び、脆弱性・不正アクセス・情報漏えいといったリスクを理解し基本的な防御策を学ぶ研修

※上記研修内容はあくまで、研修の一例になります。

企業向けオーダーメイド研修 -Server Camp for Biz-の詳細は下記のページをご覧ください。

Server Campとは

詳細を見る :https://beyondjapan.com/service/server-camp-for-biz/

Server Campは、インフラエンジニアに特化した総合的な学習プラットフォームです。 クラウド、ネットワーク、セキュリティなど、現代のインフラ技術を網羅的に学ぶことが可能です。 初心者から上級者まで、あらゆるレベルのエンジニアがスキルを向上させ、キャリアを加速させます。

ビヨンドについて

株式会社ビヨンドは、2007年4月に設立されたマネージドサービスプロバイダー（MSP）です。AWSやGoogle Cloudなどマルチクラウド環境でのサーバー構築・運用監視に加え、Webシステム開発や自社サービスも手がけています。

会社概要

会社名 ：株式会社ビヨンド

代表取締役：原岡 昌寛

本社所在地：大阪府大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル3F

設立 ：2007年4月4日

資本金 ：900万円

従業員数 ：84名