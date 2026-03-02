ネオジャパン、「リテールテックJAPAN 2026」に出展

株式会社ネオジャパン

株式会社ネオジャパン（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：齋藤 晶議）は、日本経済新聞社主催の「リテールテックJAPAN2026」2026年3月3日（火）～6日（金）に出展することをお知らせします。

【リテールテックJAPANとは】

国内最大級の流通業向け情報システム総合展で、代表的な流通業向けのシステムベンダーが集結し、深刻化する人手不足、消費行動の変化、改正物流法の対応、業界特有の多彩なデータの活用など、流通業の山積する課題を解決する最新の「流通DX」を紹介します。

ネオジャパンはミライトワン様のブースで、AI技術を活用した新たな業務効率化ソリューション『LiveX AI』を紹介し、来場者の皆様にその特長や活用方法を直接体験していただく機会を提供いたします。

【東展示館 小間番号：RT5403】にブース出展いたします。ぜひご来場ください。

【開催概要】

イベント名 ：リテールテックJAPAN2026

会期 ：2026年3月3日（火）～2026年3月6日（金）

会場 ：東京ビッグサイト

小間位置 ：東展示館 小間番号：RT5403（ミライトワン様ブース内）

展示製品 ：LiveX AI

主催 ：日本経済新聞社

詳細 ：https://messe.nikkei.co.jp/rt/

AIアバター

ご来場には来場登録が必要になるため、以下よりお申込みください。

▼来場登録（無料）

https://nikkeimesse2026.smktg.jp/public/application/add/32

【LiveX AIについて】

LiveX AIは、一般消費者向けビジネスのためのエンタープライズAIエージェントです。チャット、音声、メール等全チャネルで人間のように機能し、問題解決、コンバージョン率の向上、解約防止に貢献します。これまでに、顧客離脱率を最大35%削減させ、セルフサービス率を最大90%まで高め、サポートコスト削減を実現した実績があり、さらに高い成果を生み出すポテンシャルを備えています。

【会社概要】

会社名 ： 株式会社ネオジャパン（コード：3921、東証プライム市場）

代表者 ： 代表取締役社長 齋藤 晶議

所在地 ： 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1横浜ランドマークタワー10F

営業所 ： 大阪、名古屋、福岡

設立 ： 1992年2月

URL ： https://www.neo.co.jp/(https://www.neo.co.jp/)

■製品に関するお問い合わせ先

株式会社ネオジャパン

担当 ：営業事業部 寺沢

TEL ：045-640-5906

E-mail ：livexai@neo.co.jp

※このプレスリリースに掲載されている会社名、商品名は各社の商標および登録商標です。