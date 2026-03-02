イオンバイク株式会社が、「Loglass 人員計画」を導入

株式会社ログラス

新しいデータ経営の在り方を生み出すDXサービスを提供する株式会社ログラス（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員CEO：布川 友也、以下「当社」）は、イオンバイク株式会社（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：松尾 和英、以下「イオンバイク」）がクラウド人員計画システム「Loglass 人員計画」を導入したことをお知らせいたします。

■ 導入背景

イオンバイクは、「お客さまの『快適・安心・安全』なサイクルライフをトータルでサポートする革新的な総合自転車企業として業界のリーディングカンパニーを目指します」という企業理念のもと、イオングループの一員として総合自転車店の運営事業および自転車関連事業の開発・運営に取り組んでいます。

これまで同社の人件費予算策定は、関係会社からの請求データや過去実績データを表計算ファイル上で手作業により加工する運用が中心でした。その結果、毎年の予算策定業務において属人化と工数負荷が恒常的な課題となっていました。

前述のとおり、人件費予算は「前年の所属に基づく実績」をベースに作成されており、当該年度の採用・退職・異動情報が十分に反映されないため、予算と実績の乖離が生じやすい状況が常態化していました。

さらに、コスト構造が見えにくいことも課題でした。人件費を雇用形態別の平均単価で算出していたため、実際の給与水準との整合性を確保しにくく、精緻な予実分析が困難でした。加えて、適正人員数と現状のギャップが把握しづらく、人員配置と店舗運営に生じる構造的な影響の予測・分析も難しい状態でした。

こうした「精度の限界」と「工数負荷」という課題を解決し、より正確で戦略的な人員計画を実現するため、システム導入を決定しました。

■ 導入の決め手

こうした背景から、イオンバイクは「Loglass 人員計画」を導入しました。決め手は、以下の3点でした。

・従業員単位（バイネーム）で人件費を算出でき、人員変動を織り込んだシミュレーションが可能なため

・採用・退職・異動による人件費変動を反映し、適切な組織／店舗に紐づけて管理できるため

・店舗から本社までの管理階層をシステム上で再現でき、現場粒度で人件費を把握できるため

当社は、今後もイオンバイクの管理会計および人員計画の高度化を支援し、より戦略的な経営体制の実現をサポートしてまいります。

■ イオンバイク株式会社のコメント

当社では長年、表計算ソフトで人員計画および人件費の予算策定・予実管理を行ってきましたが、事業拡大に伴い作業負荷と検証負担が増大し、計画策定や期中修正に時間を要していました。

今回、「Loglass 人員計画」を導入することで、積み上げによる計画策定と、集計・分析作業の大幅な時間短縮を見込んでいます。これにより、人事戦略の立案や意思決定により多くの時間を充てられる体制を整えていきます。今後も継続的に活用し、経営計画策定に向けた仕組みづくりと業務改善を進めてまいります。

■ イオンバイク株式会社

代表者：代表取締役社長 松尾 和英

設立：2012年9月

所在地：千葉県千葉市美浜区中瀬1-4

URL：https://aeonbike.jp/corp/

事業内容：総合自転車店の運営事業、自転車関連事業の開発・運営事業

■ クラウド人員計画システム「Loglass」について

当社が提供する「Loglass 人員計画」は、企業内に散在する人員情報や人件費データ（予算・見込・実績）の収集・統合・一元管理までを効率化し、高度な人員計画と人件費の予実分析を可能にするクラウドシステムです。従業員一人ひとりを紐づけた「バイネーム管理」に対応し 、煩雑な人件費の自動集計・配賦にくわえ、採用・退職、異動のシミュレーションといったヘッドカウントの増減の計画立案、予算策定ロジックの自動計算を実現します 。

製品紹介サイト：https://www.loglass.jp/solution/workforce-planning

製品紹介動画：https://youtu.be/HyLIl_SFbD0?si=qrEIngJ1xaKnkcyi

■ 株式会社ログラスについて

「良い景気を作ろう。」をミッションとして掲げ、新しいデータ経営の在り方を生み出すDXサービスを提供しています。主なサービスとして、「Loglass 経営管理」「Loglass IT投資管理」「Loglass 人員計画」「Loglass サクセスパートナー」「Loglass AI IR」「Loglass 設備投資計画」を提供しています。

代表者：代表取締役 執行役員CEO 布川 友也

設立：2019年5月

所在地：東京都港区三田3-11-24 国際興業三田第2ビル 9階

事業内容：新しいデータ経営の在り方を生み出すDXサービスの企画・開発・販売

URL：https://www.loglass.co.jp/