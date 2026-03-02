【和歌山市に新店舗オープン】アパマンショップ国体道路店 2026年3月1日開設

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業において、店舗数※1および契約数※2ともにNo.1を誇るAPAMAN株式会社(東京都中央区、代表取締役社長：山崎 戒)は、アパマンショップ加盟企業である株式会社 和佐（本社：和歌山県御坊市）が、2026年3月1日（日）に「アパマンショップ国体道路店」を新規オープンしたことをお知らせします。

店舗情報

■ オープンの背景

和歌山市は、生活利便性と自然環境のバランスが取れたエリアとして、単身者・ファミリー層ともに安定した賃貸需要が見込まれるエリアです。

特に国体道路周辺は交通アクセスや商業施設の利便性が高く、住まい選びの選択肢が広がる地域です。

株式会社 和佐は、これまで和歌山県内で培ってきた地域密着型の営業体制ときめ細やかな対応力を活かし、新店舗においても「安心・信頼」のお部屋探しを提供してまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/254_1_c132dd393952e3198ed7c5e3622f1203.jpg?v=202603020151 ]

■（学生・新社会人）向け

和歌山市内でも“生活完結型エリア”として注目される国体道路周辺。

スーパー・ドラッグストア・飲食店など日常に必要な施設が揃い、買い物や食事が近隣で完結しやすい環境です。和歌山県立医科大学や医療機関も近く、学生や医療関係の方からの賃貸ニーズも安定。1K・1DKなど単身向け物件の選択肢もあり、駐車場付き物件が見つけやすい点も特徴です。和歌山市で初めて一人暮らしを始める方にとって、無理なくスタートしやすいエリアといえます。

■ファミリー向け

国体道路エリアは、和歌山市内でも日常生活が一通り整う“生活完結型”の住環境。大型商業施設や医療機関が点在し、日々の買い物や通院がしやすい立地です。教育施設や公園も市内に複数あり、子育て世帯の住み替え先としても検討されています。2LDK以上や駐車場付き物件の選択肢も比較的豊富で、車移動を前提とした和歌山らしい暮らし方に適しています。利便性と落ち着きのバランスを重視するご家庭におすすめといえるエリアです。

■DINKs（共働き世帯）向け

共働き世帯にとって、通勤動線と生活利便性の両立は重要な要素です。国体道路周辺は幹線道路へのアクセスが良く、和歌山市中心部や周辺エリアへの移動も比較的スムーズです。

飲食店や生活利便施設が充実しており、仕事帰りの買い物や外食にも対応しやすい環境です。リノベーション物件やペット相談可など、条件重視の住まい探しにも対応可能な物件が見込まれるエリアです。

