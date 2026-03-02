iFLYTEK AINOTE 2、世界最高峰のデザイン賞「iF DESIGN AWARD 2026」を受賞

iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS 株式会社

iFLYTEK（アイフライテック）のAINOTE 2が、世界最高峰のデザイン賞として知られる「iF DESIGN AWARD 2026」（プロダクトデザイン部門／コンピューター カテゴリー）を受賞しました。iF DESIGN AWARDは1954年より続く権威ある国際的なデザイン賞であり、今回の受賞はAINOTE 2の卓越したデザイン性と革新的な技術の融合が、世界のデザイン審査員に高く評価されたことを示すものです。

受賞製品について：iFLYTEK AINOTE 2

AINOTE 2は、わずか4.2mmの薄さを実現した世界最薄クラスのAIオフィスタブレットです。超薄型設計と高度なAI機能を兼ね備えた次世代の記録・生産性デバイスとして、頻繁にメモを取るビジネスパーソン、ジャーナリスト、学生、弁護士など、日常的に「書く・記録する・整理する」を必要とするすべてのユーザーのために設計されました。

主な特長

1. 自然な手書き体験

E-Inkディスプレイならではの低反射・目に優しい表示により、紙に書くような自然な手書き・描画体験を実現。長時間の使用でも目の疲れを軽減します。

2. AI音声録音・文字起こし

iFLYTEKが長年培ってきたAI音声技術を搭載。会議・講義・インタビューなどを高精度でリアルタイム録音し、自動でテキスト化します。音声と手書きメモを一元管理することで、情報の漏れがない記録環境を提供します。

3. 内蔵GPT-5 × 専用AIボタン

専用のAIボタンをワンタッチするだけで、情報検索・コンテンツ生成・対話型ダイアログ・自動議事録作成を瞬時に呼び出せます。記録から整理・活用までをシームレスにつなぎ、知的生産性を大幅に高めます。

4. プレミアムなプロダクトデザイン

4.2mmという極限まで薄く絞り込んだボディは、携帯性と高級感を両立しています。デザインチームはその美しさと機能性の融合を追求し、世界的なデザイン審査員の高い評価を獲得しました。

iF DESIGN AWARDについて

iF DESIGN AWARDは、ドイツ・ハノーバーに本部を置くiF International Forum Design GmbHが主催する、世界で最も権威あるデザイン賞の一つです。1954年の創設以来70年以上にわたって世界中の優れたデザインを表彰してきました。毎年100カ国以上から数千件を超える応募が集まり、独立した国際審査員団が厳正な審査を実施。受賞は、デザイン品質・革新性・機能性・環境配慮の観点で世界トップクラスであることの証明です。

受賞ページ：https://ifdesign.com/ja/winner-ranking/project/iflytek-ainote-2-ai-recording-tablet/744220

iFLYTEKについて

iFLYTEKは、1999年に中国・合肥で設立され、音声AIと人工知能分野で世界をリードする革新的企業として知られています。日本法人のiFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS 株式会社は2020年1月に正式に日本市場に参入。「AIでより良い世界を創造する」という使命のもと、新しい技術を駆使したソリューションを提供し続けています。 最先端のAI技術を通じ、1.3億人以上のユーザーに信頼され、41.3億台を超えるデバイスでサービスを提供しています。また、1,000万人以上のパートナーと共に、AIを基盤とした革新的なサービスを展開しています。

