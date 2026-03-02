GIGABYTEより、AMD B550 チップセット搭載 Micro-ATX マザーボード「B550M H ARGB」発売

株式会社ニューエックス

株式会社ニューエックス（本社：東京都千代田区）は、取り扱いメーカーであるGIGABYTEより、AMD B550 チップセットを搭載した上 Micro-ATX マザーボードの「GIGABYTE B550M H ARGB」を2026年3月6日（金）に発売いたします。

モデルの詳細に関しては、下記をご参照ください。

■製品名：GIGABYTE B550M H ARGB（型番: B550M H ARGB）

■製品ページ： https://newx-corp.jp/product/gigabyte-mb-amd-b550m-h-argb/

3+3 デジタル電源フェーズ設計、Dual Channel DDR4 XMP 対応、フロント & リア USB 3.2 Gen.1 Type-A (5 Gb/s)、Realtek 高音質オーディオ、PCIe 4.0 M.2 スロット (プッシュピン式ネジ無し設計)、Realtek GbE 有線 LAN、DisplayPort & HDMI ディスプレイ出力端、1*RGB アナログ + 3*ARGB デジタル LED 端子、Smart Fan 6、Q-Flash Plus 機能などを備え、新機能を追加しつつコスパを追求した GIGABYTE ARGB 端子付 MicroATX 汎用マザーボードです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85836/table/84_1_fdd736a019ecca4435ba90673a5fb5e4.jpg?v=202603020851 ]

■メーカーリリースページ

https://www.gigabyte.com/jp/Press/News/-486

■製品高解像度画像データ

https://drive.google.com/drive/folders/1n7TH7k95RcbVyiEY0aml9JP8PsE4LvV1?usp=sharing

■GIGABYTE TECHNOLOGY社 概要

PC業界の世界的リーダーの一社であるGIGABYTEは、「Upgrade Your Life（生活を向上させる）」ことを目指し、包括的な製品ラインナップを提供しています。コンシューマ、ビジネス、ゲーム、クラウドシステムなどを網羅する専門知識を有するGIGABYTEは、常に研究と革新を駆使し、ユーザーニーズを満たします。 GIGABYTEは、数々の受領歴を持つマザーボード、グラフィックスカード、ラップトップ、ミニPCおよびその他のPCコンポーネントとアクセサリで知られ、特許を取得したDualBIOS(TM)およびUltra Durable(TM)テクノロジーでPC業界に革命をもたらしました。 PCテクノロジーのエキスパートとして、GIGABYTEは、5G時代に理想的なインフラストラクチャを開発すべく、AIとAloTアプリケーションを統合するハードウェアとソフトウェアソリューションでビジネスサーバーとクラウドシステムの範囲を拡大する準備を整えています。

ウェブサイト：https://www.gigabyte.com/jp

■株式会社ニューエックス 概要

株式会社ニューエックスは、製品の企画、検討から提案、開発、評価、生産、さらにメンテナンスやサポートまでを一貫して行い、耐久性や安定感に優れた高品位製品としてお客様にお届けします。カスタマイズのバリエーションも豊富で、あらゆる目的や用途に対応し、お客様のご要望に沿った柔軟なサービスを提供しています。

ウェブサイト：https://newx-corp.jp