Insta360、新生活応援セール開催！人気モデルが最大30％オフ

Insta360 Japan株式会社

Insta360Japan株式会社（本社：東京都中央区、以下「Insta360」）は、2026年3月3日～3月18日まで「新生活応援セール」を開催いたします。

本セールでは、最新の360度全景カメラ「X5」シリーズをはじめ、コンパクトながら高画質を実現する「GO Ultra」、8K対応アクションカメラ「Ace Pro 2」、スマートフォン用ジンバル「Flow 2 Pro」、Webカメラ「Link」シリーズなど、人気製品を最大30％オフの特別価格でご提供いたします。

新生活シーズンは、進学・就職・引っ越し・旅行など、新しい挑戦が始まるタイミング。思い出を高画質で残したい方、VlogやSNSを始めたい方、テレワーク環境をアップグレードしたい方に最適なラインアップをご用意しております。

この春、新しい視点で毎日を記録する一台を、ぜひInsta360で。

主なセール対象製品と価格

※価格は変わる場合がございます

キャンペーン概要

新生活応援セール

開催期間：

2026年3月3日～3月18日（※時間については各チャネルで異なります）

販売チャネル：

Insta360公式オンラインストア、Insta360公式楽天ストア、Insta360公式Amazonストア、取り扱い家電量販店(ビックカメラ、エディオン、ヨドバシカメラ等)

Insta360 について

2015年に創業したInsta360は、全天球VRカメラで世界シェアNo.1を誇る、業界のリーディングカンパニー。 「未来のカメラマン」（Future Camera Man）というビジョンを持ち、イメージングアルゴリズム、AI、機械制御、音響、光学の研究を推し進め、人々が自分の人生をより良く記録・共有しやすい世界の実現を目指します。

詳細はこちらをご覧ください： http://www.insta360.com

Think Bold Fundについて： https://www.insta360.com/ThinkBoldFund

ブログ： https://www.insta360.com/blog-jp

Facebookでフォロー： https://www.facebook.com/Insta360Japan/

Xでフォロー： https://x.com/Insta360Japan

Instagramでフォロー： https://www.instagram.com/insta360/

TikTokでフォロー： https://www.tiktok.com/@insta360japan

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/insta360

YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/c/insta360japan