エレコムのナトリウムイオンモバイルバッテリーが宇宙へ！宇宙を舞台にしたアートプロジェクト「宙漆プロジェクト」を支援します

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、宇宙を舞台にしたアートプロジェクト「宙漆（そらうるし）プロジェクト」に協賛いたします。当社が提供するナトリウムイオンモバイルバッテリーは、2026年３月下旬にモンゴル国で行われる第5回目の打ち上げで使用される予定です。成層圏まで上昇するスペースバルーンの機体に搭載され、漆作品の撮影を行うアクションカメラへの電源供給に使用されます。

「宙漆プロジェクト」とは

「宙漆プロジェクト」は、京都市立芸術大学で美術を学ぶ学生と名古屋大学・名古屋工業大学などで工学を学ぶ学生が、大学の垣根を越えて協力し、アートとテクノロジーの融合を目指す取り組みで、2022年に第1回目が行われました。具体的には、漆を使ったアート作品を成層圏（高度約30km）までスペースバルーンで飛ばし、漆表面に地球と宇宙が映し出されている様子を撮影・鑑賞することを目標としています。

第２回目 打ち上げ時に撮影

「宙漆プロジェクト」公式ページ：https://soraurushi.studio.site/

打ち上げが行われる3月のモンゴル国は、打ち上げ前の時点で -10℃と気温が低く、成層圏は最低気温が-60℃以下となるため、断熱材の使用など低温環境への対策が必要です。

この度、当社が提供するナトリウムイオンモバイルバッテリーは、-35℃から50℃(※)までの幅広い温度環境下で使用が可能なため、「宙漆プロジェクト」による簡易試験・調査を経て本プロジェクトの電源供給を担う製品として採用されました。

※放電時の使用温度範囲。接続機器や本製品の条件により出力が低下し、出力停止する場合もあります。

製品詳細

製品名：ナトリウムイオンモバイルバッテリー

型番：DE-C55L-9000BK

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DE-C55L-9000BK.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

