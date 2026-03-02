天然鉱石から生まれたミネラル素材を採用した人気の鍋シリーズが進化。軽やかさと耐久性を高めた「フュージョンテック ミネラルプロ」新発売

株式会社グループセブジャパン

株式会社グループセブ ジャパン（本社：東京都港区／代表取締役社長：ジュリアン・メジャー）は、ドイツの No.1 キッチン＆テーブルウェアブランド、WMF（ヴェーエムエフ）より、ドイツの高いクラフトマンシップが息づく天然鉱石から生まれた独自のミネラル素材「フュージョンテック」を採用した鍋シリーズ「フュージョンテック ミネラルプロ」を、2026年4月より公式オンラインショップ、全国の百貨店、専門店にて発売いたします。

ドイツNo.1(※)キッチン＆テーブルウェアブランドWMF (ヴェーエムエフ)(※)ユーロモニターインターナショナル調べ 2024年ドイツにおけるキッチン用品部門、小売販売額 (2025年度版)

Crafted for Taste, Built to Last：時を超えて紡ぐ、豊かな味わい

2019年の発売以来、長く愛されてきた人気シリーズ「フュージョンテック ミネラル」を、さらに軽く、頑丈に、美味しさを引き出す性能を高めて「フュージョンテック ミネラルプロ」として進化しました。「フュージョンテック」は、厳選された天然鉱石から生まれたWMF独自のミネラル素材で遠赤外線効果が高く、加熱効果も良く、食材の色、香り、風味を最大限に引き出します。また進化にともない、密閉性が向上し、食材から引き出された水分で調理する無水調理がさらに美味しくでき、食材本来の栄養と旨みをそのまま味わえます。きめ細かくなめらかな表面はこびりつきにくく、調理後の汚れもするっと落とすことができます。新シリーズは、従来品と比較して約20%の軽量化を実現し、一般的な鋳物ホーロー鍋に比べても40％以上軽いため、扱いやすく、毎日の料理を負担なく楽しむことができます。美味しさを引き出す独自のミネラル素材と、ドイツの高いクラフトマンシップによる信頼の品質「フュージョンテック ミネラルプロ」ならではの価値が、日々の暮らしに豊かな味わいをもたらします。



本シリーズでは、日常使いから本格調理まで幅広く活躍する「ハイキャセロール（16cm/20cm/24cm）」、「ローキャセロール（20cm/24cm）」、「ソースパン（16cm）」の全6アイテムを展開します。カラーは、定番の「プラチナム（PL）」、「ローズクォーツ（RQ）」、「ブラック（BL）」、「ミルキークォーツ（MQ）」に、新たに落ち着きと品格のあるグリーンカラー「エメラルド（EM）」が加わりました。

「フュージョンテック ミネラルプロ」について

■美味しさを引き出すミネラル素材「フュージョンテック」

美味しさを引き出すために生まれた、WMF独自の天然鉱石のミネラル素材「フュージョンテック」。赤外線放射率が高く、熱が素早く均一に伝わるため、素材の旨味を引き出します。新シリーズでは熱伝導率がさらに向上し*、食材をより早く加熱し、料理の仕上がりを高めます。美味しさの追求とドイツのクラフトマンシップが息づく確かな品質です。

*2Lのお湯が20℃から70℃になる時間を比較。従来品9分18秒のところ、「フュージョンテック ミネラル プロ」は8分32秒で到達

■無水調理に適した高い密閉性

密閉性に優れたガラス蓋により、少量の水または食材の水分だけで旨みと栄養を逃さず調理が可能です。「フュージョンテック ミネラプロ」のガラス蓋は、密閉性が高まったことでより食材の旨みをさらに感じられるようになりました。

■非常に頑丈で、錆びにくい

天然鉱石と特殊鋼を860℃の高温で一層化した独自のミネラル素材のため、非常に丈夫で欠けにくく錆びる心配なく、長くお使いいただけます。また、食器洗浄機の使用や金属製キッチンツールも使用可能です。

■こびりつきにくく、滑らかな表面でいつまでも美しく

ミネラル素材の表面はきめ細かく滑らかだから、こびりつきにくく、汚れ落ちが良く、使用後のお手入れも簡単です。

■さらに軽く、毎日使いやすく

従来品より約20%軽量化を実現*、さらに一般的な鋳物ホーロー鍋と比べて40%以上も軽くなったことでより負担なく、毎日の料理に使いやすくなりました。

*「フュージョンテック ミネラル」シリーズと比較

■冷蔵庫での保存ができる

天然素材を使用しているので、酸やアルカリの影響を受けにくく、鍋に食材を入れたまま冷蔵庫に保存ができるため便利です。

■調理の様子が見えるガラス蓋

強化ガラス製の蓋を採用し、調理中も中の様子がひと目で確認できます。火加減や仕上がりを把握しやすく、日々の料理でも失敗しにくいです。

■シンプルで洗練されたデザイン

天然鉱石からインスピレーションを得た、高級感のあるカラーバリエーション5種を展開。どんなインテリアにも調和するシンプルで上質なデザインです。

左から：エメラルド（EM）、プラチナム（PL）、ローズクォーツ（RQ）、ブラック（BL）、ミルキークォーツ（MQ）

プロにも支持されている実用性と品質

「フュージョンテック ミネラルプロ」は、ドイツ・ミュンヘンを拠点に活躍するミシュランシェフ*のFelix Adebahr（フェリックス・アーデバール）氏も、愛用しているシリーズです。サステナブルな食材選びと、素材の味を引き出す料理哲学を大切にする同氏に、実用性と品質の高さが支持されています。

Felix Adebahr（フェリックス・アーデバール）

季節の地元食材やオーガニック素材を活かし、生産者との信頼に基づく持続可能なガストロノミーを追求。ミシュラン・グリーンスター受賞*の「Green Beetle」を経て、現在はミュンヘンの名店「Mural」ヘッドシェフとして活躍。ドイツ、ミュンヘン出身。

＊ミシュラン・グリーンスターを2023年に受賞。ミシュラン・グリーンスターは、2020年にミシュランガイドが創設したサステナビリティに特化した評価指標です。

製品ラインアップ

ドイツNo.1キッチン＆テーブルウェアブランド、WMF（ヴェーエムエフ）

伝統の品質とものづくりの精神が息づく、ドイツで誕生したキッチン＆テーブルウェアブランド「WMF （ヴェーエムエフ）」は、1853年の設立以来、最上の品質と洗練されたデザインのキッチンウェアおよびテーブルウェアをトータルにご提供するブランドとして、世界約90カ国でご愛用いただいております。2024年に、ドイツにおけるキッチン用品部門 (※1)のNo.1ブランドに10年連続で選ばれています。(※2)

（※1）キッチン用品: 調理器具・皿・テーブルウェア・カトラリー・ドリンクウェア・その他キッチン用品含む。

中古・アンティーク品を除く。

（※2）ユーロモニターインターナショナル調べ 2024年ドイツにおけるキッチン用品部門、小売販売額 （2025年度版）