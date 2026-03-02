SalesNow、営業1人あたり月60時間の雑務をAIで代替する「SalesNow カスタムAIエージェント」を正式提供開始

株式会社SalesNow

AI企業データクラウドSalesNowを展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：村岡功規）は、1,400万件超の企業データベースを基盤に、企業の営業業務をAIで自動化するエージェント構築支援サービス「SalesNow カスタムAIエージェント」を正式に提供開始いたします。

本サービスは、「特定のデータをリサーチしたい」「営業業務を自動化したい」という大きく2つの課題に対応し、企業ごとにゼロからカスタム構築するAIエージェントサービスです。

サービスサイトはこちら：

https://top.salesnow.jp/lp_aiagent/

背景：営業現場における生産性の課題

営業職の勤務時間の70%が、ターゲットリスト作成・企業調査・メール作成・CRM入力・レポート作成などの情報収集・雑務に費やされています。営業担当者が「売る」ことに使える時間は、わずか30%に過ぎません。

また、AIツールの導入が進む一方、汎用的なAIでは企業固有の業務フローに適合せず、導入しても定着しないケースが多く発生しています。

SalesNowは「データの上にAIを載せ、業務そのものを代替する」新しいサービスとして、カスタムAIエージェントの正式提供を開始いたします。

「SalesNow カスタムAIエージェント」の概要

サービスコンセプト：「営業1人あたり月60時間の雑務をAIで代替する」

AIを「便利なツール」としてではなく、営業担当者の「同僚」として位置づけ、これまで人が手作業で行っていた営業業務をAIエージェントが代替します。人を雇う代わりに、AIを労働力として導入する新しい選択肢です。

2つのサービス軸

本サービスは、企業の課題に応じて以下の2軸で最適なAIエージェントを構築します。

1. カスタムリサーチエージェント -「こんなデータ、あったらいいのに」を実現する

汎用の企業データベースには載っていない、貴社のターゲット選定に不可欠なニッチデータを、AIエージェントが自律的に調査し、構造化されたリストとして提供します。

収集可能なデータの例：

・求人・採用データ：特定求人媒体への掲載企業、職種別の募集状況、採用ページの有無

・競合・ツール導入：競合サービスの導入企業、事例ページの掲載、技術スタック情報

・認証・規格：ISO27001、Pマーク、ISMS取得企業、業界固有の認定資格

・事業動向・IR：海外展開発表、DX投資、資金調達、新規事業の立ち上げ

・不動産・資産：駐車場・倉庫保有、オフィス移転、拠点の新設・閉鎖情報

SalesNowの1,400万件の企業データベースと掛け合わせることで、他では手に入らない精度の高いターゲットリストを構築します。

2. 業務自動化エージェント - 営業の雑務をゼロに

営業担当者の定型業務を、AIエージェントがエンドツーエンドで代替します。

導入前後の工数比較（1人あたり / 月）：

・ターゲットリスト作成：8h → 0h

・企業データリサーチ：15h → 0h

・営業メール作成：12h → 2h（確認のみ）

・CRM入力・更新：10h → 0h

・週次レポート作成：8h → 0h

・合計：53h → 2h

上記はあくまで一例であり、顧客企業固有の課題に応じて、どのような業務でもAIエージェントとして構築が可能です。

構築可能なエージェントの例

・ターゲットリスト自動生成：ICP条件を指定するだけで、精度の高い企業リストを自動生成

・競合導入企業の自動調査：競合の導入事例を自動収集し、リプレイスリストを作成

・商談準備：IR・ニュース・組織情報を自動収集し、商談準備資料を数分で作成

・営業メール自動作成：企業データに基づくパーソナライズメールを一括生成

・CRM自動入力・更新：商談後の活動履歴・ステータス更新を自動化

・週次レポート自動生成：KPI進捗・パイプライン状況を自動集計しレポートを作成

SalesNowの3つの強み

1. 1,400万件超の企業データ基盤

SalesNowは、テクノロジー（日次230万件の自動更新）・人力（数万人のデータリサーチャー）・メディア（月間700万PVの「SalesNow DB」）の3軸で構築した、日本最大級の企業・組織データベースを保有しています。この精度の高いデータがAIエージェントの出力品質を決定的に高めます。

2. 業界・企業に合わせたフルカスタム構築

汎用AIツールとは異なり、顧客企業の業界特性・業務フロー・CRM（Salesforce、HubSpot等）・コミュニケーションツール（Slack等）に合わせてエージェントをゼロから設計・構築します。既存の業務プロセスに自然に組み込まれる設計です。

3. AI専門家による伴走支援

AIの導入だけでなく、定着・改善までAI専門チームがAI構築コンサルタントとして伴走します。セルフサービスの汎用ツールでは実現できない、継続的な成果創出を支援します。

今後の展望

SalesNowは、カスタムAIエージェント事業を「第2の柱」として位置づけ、「データを持つ者がAI OSになる」というビジョンのもと、営業組織のAI変革を推進してまいります。

セールスインテリジェンス領域におけるデータAIカンパニーとして、「データ × AI」で営業組織の生産性を根本から変えることを目指します。

株式会社SalesNowについて

SalesNowは「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、営業組織の生産性を高めるAI企業データクラウド「SalesNow」を提供しています。

サービス名：SalesNow

提供形態：AI企業データクラウド

収録企業・組織データ数：約1,400万件超

公式サイト：https://top.salesnow.jp/

【会社概要】

会社名：株式会社SalesNow

所在地：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー7F

代表者：代表取締役 村岡 功規

設立：2019年8月

事業内容：AI企業データクラウド「SalesNow」の企画・開発・運営

会社HP：https://salesnow.jp/