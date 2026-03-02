「ストアレコード株式会社」に社名変更のお知らせ

ストアレコード株式会社

小売・EC企業向け経営データ一元管理プラットフォーム「ストアレコード」を提供する株式会社Bizgem（本社：東京都新宿区、代表取締役：樋口幸太郎）は、このたび2026年3月1日をもちまして、社名を「ストアレコード株式会社」に変更いたしますのでお知らせいたします。

本社名変更により、当社が提供するサービスブランド「ストアレコード」の認知向上を図るとともに、今後の事業成長および製品・サービス価値のさらなる強化を加速してまいります。

社名変更の背景と目的

当社は2025年1月の正式版リリース以来、小売企業・ブランドに対して、売上・在庫・利益・広告費などの分散するデータを統合・可視化し、経営判断につながるデータを自動で取得するクラウドサービス「ストアレコード」の提供に注力してまいりました。

近年、ECチャネルや実店舗を横断した統合データ分析のニーズが高まる中、プロダクトは単なるデータ統合ツールから、経営指標の自動算出・可視化へと進化し、ユーザー企業の意思決定を支える必須基盤としてご活用いただいています。

こうした組織・事業の成熟に伴い、提供価値をより明確に体現するために「ストアレコード」を社名とする判断に至りました。本社名変更は、プロダクトの特長や当社が目指すビジョンを内外に一層強く打ち出すものです。

今後の展開

新サービスロゴ

ストアレコード株式会社として、従来の経営データ統合・分析機能に加えて、

より高度な経営シミュレーション機能

全国POS連携・マルチチャネル分析

AIを活用した異常検知・予実分析サポート

など、ユーザー企業の経営判断を強力に支援する機能の提供を進めてまいります。

また、今後は国内外の主要モール・基幹システム・広告プラットフォームとの連携をさらに拡充し、企業のデータ活用のインフラとしてさらなる価値創造を実現していきます。

会社名：ストアレコード株式会社

創業：2022年12月

代表者：代表取締役 樋口 幸太郎

所在地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂2-13 末よしビル本館4B

お問い合わせ：info@storerecord.co.jp

サービスHP：https://service.storerecord.jp

会社HP：https://storerecord.co.jp/

代表者プロフィール

慶應義塾大学卒業後、2008年に伊藤忠商事株式会社に入社。2011年に退社し、Unistyle株式会社を共同創業、代表取締役COOに就任。2016年に同社株式を人材系ベンチャー企業に全株式売却、2017年に代表を退任。2019年1月、子供服D2Cブランド「pairmanon」を運営する株式会社オープンアンドナチュラルに入社、取締役COOに就任。同職にてPL・BS責任を負いながら、モール・自社サイト運営、Web広告、物流、カスタマーサポート、財務・人事・経理などを統括し、売上20億円・営業利益1.7億円規模へと成長させた後、アダストリアグループに全株式売却。2022年12月にストアレコード株式会社を設立し、代表取締役に就任。