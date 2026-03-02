ファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」を活用し、「フルコース OFFICIAL SITE」がオープン！
株式会社日テレWands（東京都港区、代表取締役社長執行役員：角田洋子）は、推しとファンとの高まる体験を素早く構築できるファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」にて、
TWIN PLANET × HEROINESによる新アイドルオーディション『TWIN PLANET NEW IDOL AUDITION from HEROINES』から誕生した新アイドルグループ『フルコース』のオフィシャルサイト兼ファンクラブサイトを開設いたしました。
サイト概要
HEROINESの新アイドルグループとしてデビューした7人組アイドルグループ『フルコース』のオフィシャルサイト兼ファンクラブ。
フルコースの最新情報や会員限定動画、チケット先行、メンバー個別メッセージなどの限定コンテンツをお届けいたします。
●サイト名：フルコース OFFICIAL SITE
●URL：https://fullcourse-fc.com/
◆プラン紹介◆ ※全て税込み価格
●フルコースFCプラン：月額550円(税込)
⚫︎メンバー個別メッセージプラン：月額 各330円(税込)
◆コンテンツ紹介◆
※各プランごとにご利用いただけるコンテンツ内容が異なります。
◆デジタル会員証
ファンクラブにご入会いただいた方に、会員番号とともにオリジナルデザインのデジタル会員証を発行いたします。
◆会員限定動画 / 画像が見放題！
メンバーのオフショットや練習風景動画、インタビューなどを配信。
◆個別メッセージが届く！
ここだけでしか見られない！メンバーからのメッセージが届きます。
加入後はサイト内、マイページのメッセージBOXにお届けいたします。
※メッセージはメンバーによる不定期更新となります、毎日必ず届くものではございません。
※ご加入後にメンバーが送付したメッセージから取得できます。ご加入前に送付されたメッセージはご覧いただけませんのであらかじめご了承ください。
◆推しメンカード
「推しメン設定」後に、『推しメンカード』が発行されます。
推し歴の継続期間に応じて、会員ランク称号もアップグレードされます。
◆ライブチケット先行販売
会員先行でライブチケット情報をGetできます！
◆プラン加入特典 コンテンツ比較表◆
[表: https://prtimes.jp/data/corp/5296/table/246_1_166f25e547759a8b6d245d609a2cede8.jpg?v=202603020851 ]
◆HEROINESとは◆
「iLiFE!」「夜光性アミューズ」「のんふぃく！」「GILTY x GILTY」「i-COL」「Ill」などのアイドルグループが所属。
◆FaveConnect（フェイブコネクト）について◆
推しとファンとのコミュニケーションに付加価値を生み出し、「高まる体験」を提供するプラットフォームサービスです。
日本テレビグループの日テレWandsが、20年にわたり培ったWebサービスの構築、運営ノウハウを活かし提供。システムの構築や個人情報の管理といった手間を気にせず、「ファンとつながる場」を素早く、リスクを最小限にして実現します。コストや時間を抑え、気軽にファンコミュニティを開設することができます。
企業・IPとファンをつなぐ場を、幅広いジャンルに向け提供してまいります。
※サービス・機能の詳細は「FaveConnect」公式ホームページへ
FaveConnect公式ホームページ :
https://faveconnect.com/
【会社概要】
株式会社日テレWands
所在地：東京都港区東新橋一丁目6-1 日テレタワー23階
代表者：角田 洋子
設立日：2018年7月2日
【本件に関するお問い合わせ先】
お問い合わせいただく際、どのプレスリリースを見てのご連絡か記載をお願いいたします。
問い合わせフォーム :
https://faveconnect.com/contact/