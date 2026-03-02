海外eSIMアプリ「トリファ」、ANA・JALマイル交換に対応

株式会社トリファ

株式会社トリファ（本社：東京都品川区、代表取締役：嘉名 雅俊、以下「トリファ」）は、全日本空輸株式会社（以下「ANA」）および日本航空株式会社（以下「JAL」）との連携により、海外eSIMアプリ「トリファ」の利用で貯まるポイントをANA・JALのマイルへ交換できるサービスを2026年3月2日より開始いたします。海外eSIMサービスがANAマイレージクラブ・JALマイレージバンクのマイル交換に同時連携するのは世界初※となります。

※ 海外eSIMサービスにおけるANAマイレージクラブ・JALマイレージバンク双方のマイル交換への同時参画として。2026年2月時点、当社調べ。

⬛︎ サービス概要

※ポイント付与率等の詳細はトリファアプリまたは公式サイトをご確認ください。

⬛︎ 日本初、そして世界初の取り組み

海外eSIMサービスがANAマイレージクラブおよびJALマイレージバンクの双方とマイル交換連携を同時に開始するのは、日本国内はもとより世界でも初※1の取り組みです。

ANAマイレージクラブとJALマイレージバンクは、それぞれ数千万人の会員を擁する日本の二大マイルプログラムです。マイルの獲得手段が多様化する中、本連携により「海外通信の利用」という新たなカテゴリが加わることになります。

トリファは国内の旅行用eSIMアプリとしてダウンロード数No.1※2を獲得し、世界200以上の国と地域に対応しています。こうした実績と利用者基盤を背景に、両航空会社との連携が実現しました。

※1 海外eSIMサービスにおけるANA・JAL両社との同時マイル交換連携として。2026年3月時点、当社調べ

※2 国内「旅行用eSIMアプリ」のDL数（iOS・Android合算、Sensor Tower調べ）

⬛︎ 本サービスの3つの特徴

１.ANAもJALも、どちらのマイルにも交換できる

ANAマイレージクラブ・JALマイレージバンクの双方に対応。

普段お使いの航空会社に合わせて交換先をお選びいただけます。

２.海外旅行の通信準備が、そのままマイルになる

海外eSIMのご購入で貯まるトリファポイントをANA・JALのマイルへ交換可能。

ご旅行や出張で海外通信をご利用いただくたびに、マイル獲得の機会が生まれます。



３.交換手続きはトリファのアプリ内で完結

トリファアプリ内の「ポイント交換」画面からのお申し込みだけで完了。

別サイトへの遷移や書類のご提出は必要ございません。

⬛︎ トリファ代表取締役 嘉名のコメント

「トリファは国内の旅行用eSIMアプリとしてダウンロード数No.1を獲得し、現在は台湾をはじめとするアジア市場への展開も進めています。海外渡航時に欠かせない通信サービスを起点に、旅にまつわるさまざまな体験をつなげていくことが私たちの目標です。



今回のANA様・JAL様とのマイル交換連携は、その第一歩です。海外旅行をされるお客様にとって、通信の準備がそのまま次の旅の楽しみにつながる。そんな体験をお届けしたいという思いから、本サービスの実現に至りました。



今後はこの連携をさらに発展させるとともに、航空・旅行・交通・決済など渡航に関わる幅広い領域でのアライアンスを拡大し、お客様の旅がもっと便利に、もっと楽しくなるサービスづくりに取り組んでまいります。「パスポートとトリファだけで世界中を旅できる未来」の実現に挑戦してまいります。

⬛︎ 海外eSIMアプリ「トリファ」について

「トリファ」は、世界200以上の国と地域で利用可能な海外eSIMアプリです。WiFiルーターのレンタルや現地SIMの差し替えは不要で、アプリ上でデータ通信プランを購入し、すぐにご利用いただけます。国内の旅行用eSIMアプリとしてダウンロード数No.1を獲得し、海外旅行・出張・一時帰国など幅広いシーンでご利用いただいています

⬛︎ 株式会社トリファについて

