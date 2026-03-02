Webデザインスクール「Find me!」の4講座が経済産業省「Reスキル講座」に認定／専門実践教育訓練給付金の指定も決定

株式会社Zealox

オンラインWebデザインスクール「Find me!（ファインドミー）」は、提供する4講座（スタンダードプラン6ヶ月・12ヶ月コース、プロサポートプラン6ヶ月・12ヶ月コース）が、経済産業省の定める「第四次産業革命スキル習得講座（Reスキル講座）」第17回認定講座として、2026年1月30日付で正式に認定されたことをお知らせいたします。

あわせて、令和8年4月1日付にて厚生労働省の「専門実践教育訓練給付金」の対象講座への指定も決定いたしました。雇用保険の一定の要件を満たす受講者は、受講費用の最大70%（上限56万円）の給付を受けることが可能となります。給付要件の詳細はお近くのハローワークにてご確認ください。

■ 認定講座の概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/116302/table/22_1_9433c06ec83ff5811f2f83d37c5c9a60.jpg?v=202603020851 ]

■ 第四次産業革命スキル習得講座（Reスキル講座）認定の背景と意義

Reスキル講座とは、第四次産業革命をにらみ、IT・データ関連分野での即戦力人材育成を目的として経済産業大臣が認定する教育訓練制度です。社会人が在職中にリスキリングを行い、新たなキャリアへ踏み出せるよう支援することを目的としており、認定を受けた講座はその内容の専門性・実践性が公的に担保されます。

今回の認定取得により、Find me! の各講座が単なる趣味のスキルアップではなく、実際の仕事に直結する水準のカリキュラムを備えていることが、国の審査基準のもとで正式に確認されました。

■ 認定・指定による受講者・導入企業へのメリット- 国が認めた、仕事につながる実践カリキュラム経済産業省の審査を通過した事実は、カリキュラムの質と実践性を証明する公的な証明です。スクール選びに迷っている方や、「本当に仕事に活かせるのか」と踏み出せずにいた方にとって、信頼できる判断材料となります。- 受講費用の最大70%が給付--専門実践教育訓練給付金の指定が決定令和8年4月1日付で厚生労働省「専門実践教育訓練給付金」の指定講座に決定しました。雇用保険の被保険者期間が通算2年以上（初回）など一定の要件を満たす方は、受講費用の最大70%・上限56万円の給付を受けることができます。要件の詳細はお近くのハローワークへお問い合わせください。- 社員育成に「人材開発支援助成金」を活用できる可能性社員研修として本講座を導入される企業様は、「人材開発支援助成金」を活用できる可能性があります。Webデザインスキルを持つ人材の社内育成を、コスト負担を抑えながら実現するご検討の際はお問い合わせください。■ 認定を受けた「Find me!」について

「Find me!」は、「時間や場所に縛られない、自分らしい働き方を見つけてほしい」という思いから生まれた、オンラインWebデザインスクールです。完全未経験からスタートできる200本以上の動画カリキュラムと、24時間対応のチャットサポートにより、育児や仕事と両立しながらマイペースに学べる環境を整えています。

単にWebサイトを作る技術を学ぶだけでなく、「Webデザインを仕事にする」ことをゴールに設計された実践的なカリキュラムが特徴です。デザインの基礎から、UXを考慮したサイト設計、コーディング、ポートフォリオ制作まで一貫して学べるほか、就職・転職・副業獲得に向けたキャリアサポートも充実しています。スタンダードプランとプロサポートプランの詳細・受講料は公式サイト（https://findme-school.com/cplan/）をご覧ください。

副業・転職・独立など多様なキャリアへの転換を目指す受講生をサポートしており、修了後のキャリア形成まで一貫して伴走しています。

■ こんな方に選ばれています

・将来に備えてITスキルを身につけたいと思っている方

・育児や家事と両立しながら、自分らしく自由に働きたい方

・未経験からWebデザイナーへのキャリアチェンジを目指している方

・給付金を活用して費用負担を抑えながら学びたい方

■ 会社概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/116302/table/22_2_bf129e3ec219d948fa36a7756fa3c835.jpg?v=202603020851 ]

※1 第四次産業革命スキル習得講座 第17回認定講座一覧

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/reskillprograms/kouzaichiran_dai17kaii.pdf(https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/reskillprograms/kouzaichiran_dai17kaii.pdf)