「Stella AI for Biz」、チャット機能を強化

株式会社SUPERNOVA

生成AIサービス開発を手掛ける株式会社SUPERNOVA（本社：東京都港区 代表取締役社長 木本 東賢 以下、当社）は、当社の生成AIサービス「Stella AI for Biz」において、チャット機能の強化を2026年3月2日（月）より提供開始します。

■ 機能概要──3つのアップデートでチャットをより実用的に

今回のアップデートでは、「Stella AI for Biz」のチャット機能を3つの観点から強化しました。CSVやExcelファイルをAIが直接分析する「データ分析機能」の追加、ファイルアップロード上限の大幅拡大、そして過去の会話履歴を参照した回答を可能にする「会話参照機能」の導入により、業務における生成AIの活用の幅を広げます。

■ 各機能の詳細

1. データ分析機能（コードインタープリター）β版

チャット画面上でCSVやExcelファイルをアップロードすると、AIがデータを自動で読み取り、集計・分析・グラフ生成などを行います。プログラミングの知識がなくても、自然言語で「売上を月別に集計して」「前年比を出して」と指示するだけで分析結果を得ることができます。

2. ファイルアップロード上限の拡大

チャットで利用できるファイルアップロードの上限を以下のとおり拡大しました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/138218/table/67_1_2e57d9542e471751f582da8af279c910.jpg?v=202603020851 ]3. 過去の会話参照機能 β版

過去の会話履歴をAIが参照して回答できるようになりました。以前のスレッドで伝えた業務内容や背景情報をAIが記憶しているため、毎回同じ説明を繰り返す必要がなくなります。2026年1月に提供を開始したメモリ機能と合わせて、使い込むほどお客さまの業務に最適化された回答が得られるようになります。

■ 想定される活用シーン

たとえば、経理担当者がCSVの経費データをアップロードし「部門別に集計してグラフを作って」と依頼する、営業担当者が過去の会話で共有した商談情報をもとに提案資料のたたき台を作成する、といった活用が可能です。

■ 今後の展望

当社は、法人のお客さまが生成AIを業務に定着させるために必要な機能を継続的に強化してまいります。データ分析機能の高度化やファイル対応範囲の拡大など、お客さまの声をもとにサービスの改善を進め、あらゆる業種・職種の方にとって使いやすい生成AIサービスをめざします。

生成AI技術は日々進化を遂げ、新たなサービスが次々と生まれています。私たちは最新の技術を最大限に活用し、お客さまにとって使いやすく、高品質なサービスを提供することで、技術と人をつなぐ架け橋として、誰一人取り残さない社会の実現に貢献していきます。

■ 会社概要

社名：株式会社SUPERNOVA

本社所在地：東京都港区虎ノ門2丁目2番1号住友不動産虎ノ門タワー19F

代表取締役：木本 東賢

事業内容：生成AIを活用したサービスの開発・提供

設立：2024年1月11日

HP：https://supernova-inc.com

LP：https://lp.stella-ai.net/biz/

お問い合わせ先（法人の方）：https://stella-ai.tayori.com/f/stella-ai-for-biz-inquiry

ISO/IEC 27001取得（認証登録番号：SCC/INT/2505SN/11304）

IT導入補助金2025認定事業者

＊「Stella AI」は、株式会社SUPERNOVAの登録商標です。

＊その他、本プレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。