LEDライトの大手「ジェントス物流センター」をロケ地登録 ～高速至近、大型車両OK、事務所併設。SNSの縁が生んだ新スポット～

ジェントス ロケ地ページはコチラ

https://t-roke.com/location/gentossouko/

東日印刷株式会社ロケ地提供サイト「Tロケ」を運営する東日印刷株式会社(https://www.tonichi-printing.co.jp/)（本社：東京都江東区、社長：西川光昭、 以下TONICHI）は、日本でトップシェアを誇るLEDライトメーカー、ジェントス株式会社(https://www.gentos.jp/)（本社：東京都台東区、社長：岡崎誠）の物流センター（埼玉県桶川市）を、ドラマやCMなどのロケ地として新たに登録、提供を開始しました。

ジェントスは、1978年創業、2001年に日本でいち早く白色LEDライトを発売したLEDポータブルライトの国内トップシェアメーカーです。今回の提携は、SNS「X」上の交流から生まれました。普段やりとりをする中で、TONICHIのロケ担当者が、埼玉県桶川市に充実した設備を有する物流施設を構えていることを知り、ロケ地としての活用を打診。ジェントス側も、自社施設の有効活用による新たな収益確保や、企業PRの可能性を高く評価し、正式な提携に至りました。これは、長野県の「ハナマルキみそ作り体験館(https://t-roke.com/location/misodukuri/)」に続き、SNSでの交流を通じたビジネスマッチングの2例目となります。

「Tロケ」において物流センター（倉庫）の需要は極めて高く、これまでに6か所の提携物件で多数の撮影実績があります。しかし、稼働中の大規模施設を貸し出せるケースは限られており、今回のジェントス社との提携により、リアリティ溢れる物流シーンの撮影が可能になりました。また、ジェントスでは物流エリアに加えて、事務所、会議室、エントランス、ロッカー室や階段・廊下まで、多様なシーンを１施設で撮影することが可能で、映像制作会社の移動時間を大幅に削減し、制作現場の「タイムパフォーマンス（タイパ）」向上に大きく貢献します。

さらに、圏央道「桶川加納IC」から至近という優れたアクセスの良さに加え、大型トラックの駐車が可能な広大な駐車場、機材搬入をスムーズにする貨物用エレベーターも完備。映像制作現場のストレスを最小限に抑える、万全の受け入れ体制を整えています。

ジェントスの担当者は「この度、Tロケに登録させていただき、うれしく思います。物流センターとして見ていた場所がロケ地に変わる、そんな非日常体験を味わえること、日ごろ何気なく使っていた場所が画面の向こうに見ることができれば、より一層愛着を持てると思っています。また、このロケ地登録を通して、より多くの方にGENTOSを知っていただければ幸いです。」と期待を寄せています。

リアリティ溢れる物流シーンの新撮影スポット

物流エリアに加えて、事務所、会議室、エントランス、さらにはロッカーや

階段・廊下まで、多様なシーンを１か所でまとめて撮影することが可能です！

都内から1時間のタイパ抜群のロケ地

【エントランス】白を基調とした、シンプルで清潔感あふれるエントランス。人物が入口から入ってくる引きのシーンにも使えます。【事務所】スタンダードな事務什器が揃った使い勝手のよい事務所です。物流現場のシーンも、事務所シーンも１か所ですべてが叶います。【会議室】事務所から続く休憩室は、適度な広さで使い勝手抜群。インタビュー動画の収録にも適しています。物流センター

撮影ニーズの高い「稼働中の大規模物流拠点」がロケ地に。IC至近という抜群のアクセスに加え、大型トラックが悠々と駐車できる広大なスペースも完備。貨物用エレ主なベーターで機材搬入もスムーズ。撮影を強力にバックアップします。

