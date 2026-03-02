ケアの向上が、仕組みになる--BSCode株式会社、第1回CARISO Caretech Startup Awards--審査員特別賞受賞

BS Code株式会社第1回CARISO Caretech Startup Awards最終プレゼンに登壇するBS Code株式会社取締役歌川英之氏

■ 概要

BS Code株式会社（本社：東京都港区）は、厚生労働省主催、第1回CARISO Caretech Startup Awardsに参加し、スマートAIグラスと連携した介護記録支援システム「NASRECO（ナスレコ）」を活用した、ケアの向上の仕組み化について発表しました。

BS Code株式会社が開発提供する、介護記録、訪問看護記録システムNASRECO（ナスレコ）

■ 登壇

厚生労働省 令和7年度 介護系スタートアップ支援事業 powered by CARISO 第1回CARISO Caretech Startup Awards総応募数61社の書類審査を経て、ファイナリスト6社に選出。

2026年3月2日にイイノホール&カンファレンスセンター（東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディング 4階）にて、取締役の歌川英之が最終プレゼンに参加。

スマートAIグラスと自社開発システムNASRECOを活用した業務効率化とケアの品質向上を提案

介護現場が直面する「人手不足」「言語の壁」「記録のばらつき」という3つの課題を解決するソリューションとして、RokidスマートAIグラスとNASRECOシステムの融合を発表。

本ソリューションのコンセプトは、以下の3点です。

Hands-Free

両手が塞がった状態でも、声だけでリアルタイムに記録が可能

Language-Free

外国人スタッフが母国語で話した内容を自動的に日本語へ変換・記録

Gap-Free

AI分析により、誰が記録しても均一な品質のデータを生成

生産性の向上の必要性と外国人介護労働者の受け入れが進む中、当社のソリューションは「手を止めずに記録する」仕組みで、現場の業務効率化とケアの品質向上を同時に実現します。

５分間質疑応答パートでは、審査員より「最近のAI×ウェラブルディバイスを活用した提案」と評価。

■ 審査結果

審査員特別賞を受賞

授賞式の様子

■ 登壇者コメント

最終プレゼンテーション登壇、歌川英之氏（取締役）

今回、このような賞をいただき、大変嬉しく思うと同時に、身が引き締まる思いです。今回の機会を与えてくださった審査員・主催者の皆様に、心より感謝申し上げます。

介護業界でも生産性向上・ICT化・AIの活用がトレンドとなっています。しかし、私たちが目指すのは効率化の先にあるものです。ツールを導入して"楽になる"だけでは足りない。ケアの向上そのものが、仕組みとして回り続ける。このような世界を目指しております。

BS Code株式会社が目指す未来を解説。ケアの向上そのものが、仕組みとして回り続ける未来を目指す

スタッフが両手で利用者をケアしながら、目で見たものが自動記録されていく。

若いスタッフがスマートグラスの指示に従い、ベテランと同じようにケアができる。言語が違っても、経験が浅くても、誰もが高い品質で働ける世界、それが私たちの目指す未来です。

記録が積み重なることで、AIが利用者の変化や見落としに気づき、次のケアへの改善提案につながる。効率化はその入り口に過ぎません。

記録する、分析する、改善する、そしてまた記録する。この循環が止まらないとき、ケアの向上が"仕組み"になります。記録のために手を止める必要はもうありません。言葉の壁で情報が失われることも、人によって記録の質が変わることもありません。Hands-Free. Language-Free. Gap-Free. ともに、介護の未来を変えていきます。

■ イベント後の体験会

イベント後は、多くの皆様にNASGlass(ナスグラス）×NASRECOを体験できる体験ブースも設置。

イベントご参加社様、厚生労働省の皆様、そして自由民主党所属の衆議院塩崎彰久議員にも体験いただきました。

塩崎彰久議員体験の様子

■ 今後の展開

当社は今後、よりスピード感を持って、開発、アップデートを進め、スマートAIグラスを通じた記録・翻訳・AI分析の仕組みを社会インフラとして広げ、ベテランの知見の継承や人材不足に悩む現場を支援していきます。

■ CARISO Caretech Startup Awardsについて

介護現場における生産性とケアの質の両立を実現する革新的な製品・サービス事業に挑戦する介護系スタートアップを表彰し、社会的認知度を高めることでそれらスタートアップの成長を促すことを目的としています。

主催：厚生労働省

イベント：厚生労働省 令和7年度 介護系スタートアップ支援事業 powered by CARISO

第1回CARISO Caretech Startup Awards

開催日：2026年3月2日

会場：イイノホール&カンファレンスセンター（東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディング 4階）

URL：https://cariso-su.mhlw.go.jp/topics_page/caretech_startup_awards_2026/

応募総数：61社

ファイナリスト6社

株式会社ジョシュ株式会社

LYNXSaba株式会社

イントロン・スペース株式会社

BS Code 株式会社

Rehabilitation3.0株式会社

■ 会社概要

BS Code株式会社

会社名：BS Code株式会社

創立:2024年10月

所在地：東京都港区赤坂２丁目１１－３ 福田ビルウエスト ７階

事業内容：スマートAIグラス連携アプリケーションの開発・提供

URL：https://bscode.co.jp/