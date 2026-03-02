モレスキン、渋谷ロフトB1F にて期間限定ポップアップを開催

モレスキン ジャパン株式会社

モレスキンジャパン株式会社（所在：東京都港区）は2026年3月27日（金）まで、渋谷ロフトB1Fにて期間限定ポップアップストアを開催します。

新生活を迎える春のシーズンに合わせ、定番クラシックノートブックをはじめ、筆記具や限定コレクションなど種類豊富なラインナップを展開。日本の春に着想を得た「サクラ限定版コレクション」、好評の「BLACKPINK限定版コレクション」、そして東京をテーマにした「I AM TOKYO」の注目アイテムもお楽しみいただけます。

さらに、期間中、モレスキン製品ご購入のお客様に、イラストレーター 鈴木夏菜 氏による「桜」をテーマにしたオリジナルステッカーをプレゼント（数量限定）。また、同テーマのスタンプもご用意し、ノートブックをその場でカスタマイズできます。

「桜」テーマの オリジナルステッカー

季節のはじまりに、自分だけの一冊と出会う時間を、渋谷ロフトで。

開催概要

開催期間： 2026年3月27日（金）まで

開催場所：〒150-8330東京都渋谷区宇田川町21-1 渋谷ロフト B1F エントランスエリア

営業時間：11:00 - 21:00



鈴木夏菜 / KANA SUZUKIについて

“おかしな日常＝異日常”をテーマに制作を行うイラストレーター。宇宙人やゴーストなど異形の存在をモチーフに、独自の世界観を描く。

これまでにRAGEBLUEとのコラボレーションや「アルピーテイル」のキャラクターデザインを手がけるほか、『月刊スピリッツ』にて読切作品を2作掲載。漫画家としても活動している。最新作「門」単行本が3/19に発売予定。

お問い合わせ

モレスキン ジャパン株式会社

info-jp@moleskine.com

03-5962-7603

モレスキンについて

Moleskine(R)は1997年にブランドとして誕生し、かつてヴィンセント・ヴァン・ゴッホ、パブロ・ピカソ、アーネスト・ヘミングウェイ、ブルース・チャトウィンなどの芸術家や思想家たちに愛用されながらも絶版となっていた、名もなき黒いノートブックの相続人であり継承者です。今日のモレスキンは、様々な機能を持つノートブック、ダイアリー、バッグコレクションやデジタルツールなどを総括したライフスタイルブランドとして展開し、今を生きるクリエイティブで想像力に富んだプロフェッショナル達をサポートしています。

「紙にペンを走らせることで、才能を解き放つ」ことを世界に呼びかけるとともに、デジタル社会の利点も積極的に取り入れています。 モレスキンは現在、世界各地に50店舗以上を展開。ミラノ・イタリア本社のもと、モレスキン・アメリカ（2008年設立）、モレスキン・ドイツ（2013年設立）、およびモレスキンAPAC（2018年設立／日本・中国・シンガポールを含む）によって、グローバルに事業を展開しています。