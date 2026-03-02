中小企業のセキュリティ運用を「支援」　東邦ガス情報システム、新サービス「Security Compass」を4月1日リリース

東邦ガス株式会社

東邦ガスグループの東邦ガス情報システム株式会社（社長：肆矢 直司、以下「TOGIS」）は、中小企業のサイバーセキュリティ運用を支援する新サービス「Security Compass（セキュリティ コンパス）」を2026年4月1日（水）から提供開始いたします。

「Security Compass」サービス公式サイト

https://www.togis.co.jp/content/securitycompass/special/index.html(https://www.togis.co.jp/content/securitycompass/special/index.html)

また、現在、こまき新産業振興センターと連携した実証実験を通じて、地域の中小企業の実態に即した機能検証を進めています。

■ 背景：中小企業にも求められる「セキュリティ対策の可視化」

昨今、大企業を標的としたサイバー攻撃の足掛かりとして、その取引先が狙われる「サプライチェーン攻撃」が深刻化しています。これにより、受注側となる中小企業は、取引先から一定水準の対策を求められるケースが急増しています。

加えて、2026年度からは経済産業省による「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」の開始も予定されており、自社の対策状況を客観的に示すことが、今後の取引継続や新規案件獲得の鍵となっています。

しかし、多くの中小企業では、

- 「専門人材が不足しており、体制整備が進まない」- 「最新情報を把握しにくく、対応が後手に回る」- 「コストをかけられず、十分な対策に踏み切れない」

といった課題を抱えています。TOGISは、こうした現場の負担を軽減し、自社で無理なくセキュリティ運用を実現するために支援サービスを開発しました。

■ サービスの特長：専門知識不要、セキュリティ運用の「パートナー」

「Security Compass」は、複雑なセキュリティ運用のプロセスを分解し、担当者に寄り添いながら着実な実施を支援するサービスです。

■ こまき新産業振興センターと連携した実証実験：自治体と連携し、現場のリアルな声を反映

- 企業のセキュリティ運用を包括的に支援セキュリティルールの策定から、従業員向けの教育計画など、専門知識がなくても無理なく実行できるようサポートします。- セキュリティ未導入企業でも安心のサービス設計最新の政策動向をはじめ、業界の他社事例や最新の脆弱性情報までをわかりやすく集約しています。また、初心者の方にも安心な解説と用語集を付属しており、専門的なセキュリティ知識を体系的に学びながら、実際の対策や運用にスムーズに取り組むことができます。- 低コストかつ導入後も安心・安全運用を実現導入にかかる費用を抑えたい中小企業に最適な価格帯を実現しています。また、導入後はお問い合わせ画面から専門スタッフへの相談が可能です。- 自社の安全性を高め外部への信頼証明までサポート経済産業省の「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」の取得に必要な対応を支援します。

TOGISは、現在こまき新産業振興センターと連携し、地域の中小企業を対象とした実証実験を実施しています。 実際に現場でツールを操作する担当者の意見を取り入れ、「本当に使いやすいか」「実務のフローに無理がないか」を検証しています。地域密着型の支援体制により、現場で本当に役立つサービスの実現を目指します。

■ サービス概要

サービス名：Security Compass（セキュリティ コンパス）

提供開始日：2026年4月1日（水）

利用料金（税別）：月額 30,000円 / 年額 298,000円

公式サイト：https://www.togis.co.jp/content/securitycompass/special/index.html

サービス内容：・セキュリティ方針や社内規程の策定

・運用計画・実績の管理

・従業員や役員向けの教育資料の提供

・Webから専門スタッフへの相談 など

■ 開発者のコメント

TOGIS IT基盤サービス部 セキュリティオペレーショングループ 山本 マネジャー



「セキュリティ対策の必要性はわかるけれど、何から手をつければいいのか…」 多くの現場で、そんな切実なお声を伺ってきました。サプライチェーン攻撃のリスクが高まる中、対策は待ったなしですが、現場のリソースには限界があります。

だからこそ私たちは、『Security Compass』を隣で支える「パートナー」として設計しました。難しい専門用語と戦う必要なく、 「これならウチでもできる」。そう感じていただけることを目指して開発しました。本サービスが、皆さま様の会社の安全と信頼を守る一助となれば幸いです。

■ 東邦ガス情報システム株式会社（TOGIS）について

（左から）スタッフ 細川裕馬、マネジャー 山本秀樹

東邦ガスグループのITプロフェッショナル集団として、長年にわたり地域のインフラを支えてきました。その知見を活かし、サイバーセキュリティに関する中小企業のデジタル化支援や、地域の人材育成に積極的に取り組んでいます。

■ 本件に関するお問い合わせ先

Email：security-compass@tohogas.co.jp