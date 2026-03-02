【SIGNATE】近赤外研究会スペクトル分析チャレンジを開催

株式会社SIGNATE

AI活用の戦略策定から実行、人材育成までを一気通貫で支援する株式会社SIGNATE（本社：東京都中央区、代表取締役社長：齊藤 秀、以下「SIGNATE」）は、近赤外研究会主催により、木材の近赤外スペクトルから含水率を予測するデータ分析コンペティション「近赤外研究会スペクトル分析チャレンジ」を2026年3月2日（月）より開始いたします。

■ 開催概要

名称: 近赤外研究会スペクトル分析チャレンジ

課題: 木材の近赤外スペクトルから含水率を予測する回帰課題

【開催スケジュール】

- コンペ開始：2026年3月2日 (月) 10:00- チーム作成期限：2026年5月31日 (日) 23:59- コンペ終了：2026年6月30日 (火) 23:59- 入賞者決定：2026年8月中旬

詳細・参加申込みはこちら(https://user.competition.signate.jp/ja/competition/detail/?competition=37308d147238487c96551300b8e4cb76)からお願いいたします。

■開催の背景

近赤外分光法は、非破壊・非接触で材料の成分情報を取得できる強力な技術ですが、特有の性質として吸収が弱くブロードであるため、散乱や装置差、試料状態の影響を強く受けるという課題があります。これに対し、現場では長年、PCAやPLSといった「ケモメトリックス」の手法が堅牢なモデル構築のために用いられてきました。

一方で、近年の解析環境の普及や深層学習技術の発展により、スペクトルの生データをそのまま活用する機械学習アプローチも台頭しています。本コンペティションでは、これら2つのアプローチを同じ土俵で比較し、それぞれの有効性や成立条件を体験的に理解する場を提供します。

■課題内容：近赤外スペクトルを用いた木材含水率の予測

本課題では、19種の木材試料から得られた近赤外スペクトルデータに基づき、その含水率（水分量）を予測するモデルを構築していただきます。

【試料および測定条件】

- 対象樹種（19種）: イチョウ、クスノキ、ウエンジ、ウォールナット、クリ、ケヤキ、スギ、スプルース、タモ、チーク、チェリー、トチ、ナラ、ヒノキ、ベイスギ、米ヒバ、ベイマツ、ヤマザクラ、ホワイトオーク- 試料サイズ: 20 mm × 20 mm × 12 mm- 全乾密度: 0.32～0.79 g/cm³- 測定面: 板目、まさ目、または追いまさ面

【予測の要件】

提供される近赤外スペクトル情報のみを用いて含水率を予測すること。

樹種による乾燥速度の違いや、木材表面数mm程度の拡散光特性、乾燥に伴う試料の収縮といった物理的特性を考慮した解析が求められます。

■ 表彰式および国際シンポジウムでの発表

入賞者は、2026年11月に沖縄県で開催される国際シンポジウム「Asian NIR Symposium (ANS2026)」へ招待されます。表彰式および関連セッションにおいて、解析手法や得られた知見についてのプレゼンテーションを実施いただく予定です。

表彰式: 2026年11月12日 (予定)

会場: 沖縄県市町村自治会館

シンポジウムURL: https://pub.confit.atlas.jp/en/event/ans2026(https://pub.confit.atlas.jp/en/event/ans2026)



■SIGNATE（https://signate.co.jp/）について

AI活用の戦略策定から実行、人材育成に伴走し、AX（AI transformation）を支援するAI総合コンサルティングファーム。国内最大10万人超のAI人材会員コミュニティ運営や自社開発の生成AI業務活用診断エージェント、AI活用人材育成プラットフォーム、AIコンペティションプラットフォームなど、独自の強みを有し、公共プロジェクト実績も豊富です。

■会社概要

社 名 ： 株式会社SIGNATE（SIGNATE Inc.）

本 社 ： 東京都中央区築地2丁目1番4号 銀座PREX East 2階

代表者 ： 代表取締役社長 齊藤秀

URL ： https://signate.co.jp/

本件に関する問い合わせ：info@signate.co.jp