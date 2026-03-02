【さくらの生命力に着目】高純度グルタチオン×椎葉村産を含むさくら由来エキス配合美容液で、凛と美しく咲き誇る、ハリと透明感に満ちた肌へ。

株式会社JIMOS

豆乳化粧品・大豆食品等の販売を手掛ける豆腐の盛田屋（株式会社JIMOS 福岡県福岡市）は、『ブルーミングセラムさくら』を3月1日（日）より発売開始いたしました。くすみ※1やゆらぎが気になる不安定な春の肌におすすめの美容液です。ぜひともお試しください。

※1 乾燥による タイトルの「グルタチオン」は「保湿成分」、「さくら由来エキス」は「ソメイヨシノ葉エキス、サトザクラ花エキス(保湿成分)」を指します。

春は肌トラブルの嵐

春は、乾燥や花粉、寒暖差や急増する紫外線などにより、肌のバリア機能が低下しやすい季節。肌バリア機能の低下により、乾燥・くすみ※1・過敏反応・肌荒れ・毛穴の開き等の肌悩みが増加します。

そんな春の肌悩みに寄り添い、肌を土台※2から整える美容液を開発しました。

※1 乾燥による ※2 角質層のこと

さくらの生命力を肌へ

日本の春の象徴である桜は、厳しい寒さを越えて、春には華麗に咲き誇ります。冬の冷たさにじっと耐え、ゆっくりと力を蓄えながら、春に向けてその生命力を高めていく――。その”しなやかな強さ“こそが、人々の心を魅了してやまない美しさを生む源です。

この強い生命力と美しさに着目して生まれたのが美容液『ブルーミングセラムさくら』です。

「さくら」と「豆乳」のチカラで、しっとりなめらか肌

豆腐の盛田屋発祥の地・椎葉村産を含む国産のソメイヨシノから抽出した桜の葉エキス※1と、サトザクラの花から抽出したエキス※2が、季節の変わり目でもゆらがない、しっとりなめらかな肌へと導きます。さらに、豆腐の盛田屋のオリジナル成分「豆乳発酵液※3」が、角質層までしっかり浸透し、乾燥で乱れたキメを整え、大豆由来のヒト型セラミド※4が肌バリアをサポート。

ゆらぎやすい肌を桜のように凜と美しく整え、自然のチカラで、すこやかな輝きを引き出します。

豆乳発酵液※3サトザクラ花エキス※2ソメイヨシノ葉エキス※1

※1 ソメイヨシノ葉エキス(整肌成分) ※2 サトザクラ花エキス(整肌成分) ※3 乳酸桿菌／豆乳発酵液(保湿成分) ※4 セラミドAP,セラミドNP,ダイズ脂質(すべて保湿成分)

トーンアップ＆ツヤ肌成分として話題の「グルタチオン※1」を独自カプセル化

近年話題の「グルタチオン※1」は、すこやかな肌環境をサポートし、つややかで透明感あふれる美肌へ導く成分として、エイジングケアの分野で注目されています。しかし、グルタチオン※1は酸化しやすく壊れやすいデリケートな成分で、高濃度になると独特な匂いもあるため、独自技術でオイルカプセル化しました。高純度98%のグルタチオン※1を1000ppm配合しています。

一般的な膜カプセルではなく”オイルで包む“ことで、酸化による劣化と匂いを抑えながら、使う度に肌の上でフレッシュに弾けて、くすみのないクリアな肌印象を叶えます。

※1 保湿成分

ビタミンC※1・ナイアシンアミド※2が年齢肌※3の悩みをトータルケア

グルタチオンと相性抜群の「ビタミンC※1」がくすみをケアし、「ナイアシンアミド※2」がハリをサポート。さらに、「プロビタミンB5※4」が肌荒れを防ぎ、年齢肌に必要な「うるおい＋弾力＋透明感」をトータルでケアし、ツヤとハリを底上げします。

※1 3-ラウリルグリセリルアスコルビン酸、アスコルビル酸(保湿成分) ※2 ビタミンB3(保湿成分) ※3 年齢を重ねた肌のこと ※4 パンテノール(保湿成分)

商品概要

商品名：ブルーミングセラムさくら

内容量：45mL

単品通常価格：5,150円（税込）

発売日：2026年3月1日（日）

豆腐の盛田屋について

豆腐の盛田屋は、一丁の豆腐から始まりました。

今年で創業25年目となる豆腐の盛田屋は”日本一の豆腐“を目指して清らかな湧水の里・日本三大秘境である宮崎県椎葉村にて産声を上げました。大豆のうま味と甘みを引き出した豆腐は濃厚でなめらか。地元だけでなく、九州全域でお引き合いをいただく、人気の品です。

豆腐・豆乳をつくるうちに職人の手が白くきれいになったことから、スキンケア商品開発をスタート。スキンケア製品には独自に開発した豆乳発酵液を使用し、大豆イソフラボンをはじめとする大豆のチカラを肌へ届けるため、研究を続けています。また、豆腐の盛田屋のルーツである大豆を内側からも、手軽に取り入れてもらいたい。そんな思いから「盛田屋の大豆麺」や国産大豆100％のソイプロテイン「きれいなプロテイン」など大豆加工食品も販売しております。

＜会社概要＞

会社名：株式会社JIMOS

所在地：〒812-0039 福岡県福岡市博多区冷泉町2-1

