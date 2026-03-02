外はシャリっ！中はモチっ！ワクワクが広がる新食感！ 「シャリっと食感たべっ子どうぶつグミピーチ味」
株式会社ギンビス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：宮本 周治 以下 ギンビス）は、3月9日（月）より全国のコンビニエンスストアにて期間限定で「シャリっと食感たべっ子どうぶつグミピーチ味」を順次販売いたします。
株式会社ギンビス：https://www.ginbis.co.jp/
3/9（月）発売「シャリっと食感たべっ子どうぶつグミピーチ味65g」
■「シャリっと食感たべっ子どうぶつグミピーチ味」
「シャリっと食感たべっ子どうぶつグミピーチ味」は、袋を開けた瞬間ピーチの芳醇な香りが広がり、 ピーチのやさしい甘さに、後味にはほんのりとした酸味がプラスされ、すっきりとした味わいで最後まで飽きずに楽しめる商品です。
口に入れると外はシャリっ、中はモチっとする楽しい食感で食べるたびにワクワク感が広がります。
グミの形は、たべっ子どうぶつビスケットと同じ形のどうぶつ型のグミが全部で10種類！見てかわいい、噛んで楽しい！思わず笑顔になる、遊び心いっぱいのグミです。
便利なチャック付き袋で、仕事や勉強、スポーツの合間や集中したい時など、様々な場面で食べたい分だけ楽しめます。是非、ご賞味ください。
■商品情報
◆シャリっと食感たべっ子どうぶつグミピーチ味65g
発売日：2026年３月９日（月）
価格 ：200円（税別）
内容量：65g
※全国のコンビニエンスストアで期間限定販売
※お取り扱いのない店舗もございます。
また、商品がなくなり次第、販売終了とさせていただきます。 ※本品の中に必ず10種類の形が入っているわけではありません。
■「たべっ子どうぶつ」について
「たべっ子どうぶつは1978年に発売されたロングセラー商品です。“親子のコミュニケーションビスケット”として学びながら、美味しく食べてもらうことを目指しています。
「たべっ子どうぶつ バター味」は46種類のどうぶつ型ビスケットに、英語でそれぞれのどうぶつ名が印字されています。パッケージには様々なエンターテインメント性や教育性のコンテンツがあり、裏面にはどうぶつの英語名と日本語名が表記されているので、ビスケットを食べながら目で見て学ぶことができます。 現在はお菓子をはじめ、キャラクターのグッズ販売、期間限定イベントやPOP UP SHOPの開催、映画公開など多様な楽しみ方で幅広い年齢層の方にご好評いただいています。
※本品の中に必ず47種類の形が入っているわけではありません。
ブランドサイト：https://ginbis.co.jp/product/tabekkodobutsu/
■会社概要
株式会社ギンビス
- 代表者：代表取締役社長 宮本 周治
- 設立：1930年(昭和5年)5月5日
- 事業内容：ビスケット、クッキー、クラッカー、
チョコレート類、スナック等の製造・販売、海外事業展開、ライセンス事業展開
- URL：http://www.ginbis.co.jp
- PR：「お菓子に夢を！」を合言葉に、世界中で愛される商品を日々作っています。
ギンビスは、創業以来一貫して「焼き菓子」にこだわり続けてきました。ビスケットやノンフライスナックを昔ながらの職人が長い歴史の中で培ってきた匠の技で実現し、絶妙な火加減で焼き上げる技術を磨いてきました。
ギンビスの取り組みは単に技術だけではありません。「お菓子に夢を！」の理念のもと、おいしく、楽しく食べていただけるよう形状にもこだわっています。アスパラガス・たべっ子どうぶつ・しみチョココーンなど、いずれもこだわり抜いた形状で、お客さまが手に取りやすく、また目でも楽しんでいただけるように工夫を行っています。