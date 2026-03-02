リネットジャパンとSG ムービング香川県高松市と協定締結四国エリアでの廃家電回収連携強化へ

リネットジャパングループ株式会社

リネットジャパングループ株式会社の子会社で小型家電リサイクル事業を展開するリネットジャパンリサイクル株式会社（本社：愛知県大府市、代表取締役：中村俊夫）と、SG ホールディングスグループにおいて、大型家具家電の設置輸送および移転を主軸に循環型社会の実現に向け、静脈物流の拡大を目指すSG ムービング株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：寺島秀樹）は、2026 年 2月 6日に香川県高松市と「連携と協力に関する協定式」行いました。香川県にて家電4品目の連携協定については初、四国エリアでは4番目の協定となります。またこれにより、全国の連携自治体は 208 自治体（人口換算で約 1,414 万人）となりました。※2026年2月28日時点

香川県では使用済小型家電の回収量が全国平均よりも少ない状況であり、協定を締結した高松市では使用済小型家電や家電4品目は、市民が直接、回収ボックスや指定の引取場所まで持参する手間があり回収量が伸び悩んでいる現状があります。この度の協定により、市民サービスの向上とリサイクルの推進を図っていきます。

また、高松市との協定締結を機に香川県内の他自治体様ともご一緒に小型家電/家電４品目処分の際の市民サービス向上とリサイクルの推進を強化していきます。

これまでに協定を締結した自治体からは、手軽な申し込み方法や、不用品搬出時の手間が無いことに対し住民から好評とのお声を頂いています。自治体の広報誌やホームページにも本サービスの概要や申し込み方法について掲載するなど住民に広くお知らせいただき、自治体問い合わせ業務の軽減にもつながっています。

リネットジャパンでは、環境省・経済産業省から小型家電リサイクル法に基づく許認可を取得し、宅配便を活用して使用済小型家電を回収・リサイクルするサービスを展開しています。SGムービングは、家電リサイクル法に則った合法かつ円滑な家電リサイクル回収をサポートするサービス「SG-ARK」 を提供しています。

※「SG-ARK」は、SG ホールディングス株式会社の登録商標です。

■サービス利用方法

・ インターネット・電話から申し込み後、許可を有する事業者が希望日時にご自宅へ回収に伺います。

・ テレビ・冷蔵庫・洗濯機といった大型の製品から、電子レンジ・炊飯器・パソコン・ドライヤー・

ラジオ・時計といった小型の製品まで、さまざまな家電の回収が可能です。

・ 大型の家電製品は家の中（リビングやキッチンなど）からの搬出にも対応しています。

・ 家電リサイクル法に基づく製品はリサイクル券の購入や配送伝票の記入・準備も不要です。

・ 回収後は、家電リサイクル法/小型家電リサイクル法のそれぞれの法律で定められている処理方法に

則って正しく再資源化されます。

・ 利用料金などの詳細は Web サイトでご確認ください。

https://www.renet.jp/sg-renet/

会社概要

【会社名】 リネットジャパングループ株式会社（東京証券取引所/証券コード：3556）

【所在地】 名古屋市中村区平池町 4-60-12 グローバルゲート26階

【設 立】 2000年7月27日

【代表者名】 代表取締役社長 ⿊田武志

【資本金】 12億5,053万円 (2025年9月30日現在)

【従業員数】 1,063名 (2025年9月30日現在) ※パート・アルバイト含む

【事業内容】＜小型家電リサイクル事業＞

・小型家電リサイクル法の認定事業者としてパソコン・小型家電の回収

・リサイクルを通じた知的障がいのある方の雇用創出

＜リユース事業＞

・ネット中古書店「ネットオフ」の運営

・ゲーム・ホビー・ブランド品・スマホなどのネット買取サービスの展開

＜ソーシャルケア事業＞

・障がい者のやりがいのある仕事と安心して暮らせるグループホームの展開

・就労継続支援Ｂ型事業所と障がい者グループホームを運営

＜海外HR事業＞

・外国人材の「教育ならびに送出し事業」を展開

※小型家電リサイクル事業とソーシャルケア事業は環福連携モデル推進に取り組んでいます。

【URL】 https://corp.renet.jp/

