公益財団法人東京都中小企業振興公社

ポストコロナ等における事業環境の変化を課題と捉え、対応策として、事業者が創意工夫のもと「これまで営んできた事業の深化又は発展」に取り組み、これが経営基盤の強化につながると認められた場合に、当該取組に必要な経費の一部を助成するとともに、アドバイザーによる運用改善などのアドバイスを実施します。

賃上げ重点コース

既存事業の「深化」「発展」について[表: https://prtimes.jp/data/corp/175765/table/25_1_902e305743a52f91f4c0caa3ad0eeb75.jpg?v=202603020151 ]＜助成対象者＞

以下のいずれかに該当し、賃金引上げ計画を策定する都内中小企業等

(1) 直近決算期の売上高が「2023年の決算期以降のいずれかの決算期」と比較して減少していること

(2) 直近決算期において損失を計上していること

(3) 米国関税措置による影響により、次期決算期の売上高が、直近決算 期の売上高と比較して減少

することを見込んでいること

＜助成率＞

助成対象経費の３／４以内（小規模企業は４／５以内）

※賃金引上げ計画が達成できなかった場合、助成率は２／３以内

一般コース

以下のいずれかに該当する都内中小企業等

(1) 直近決算期の売上高が「2023年の決算期以降のいずれかの決算期」と比較して減少していること

(2) 直近決算期において損失を計上していること

(3) 米国関税措置による影響により、次期決算期の売上高が、直近決算 期の売上高と比較して減少

することを見込んでいること

＜助成率＞

助成対象経費の２／３以内

助成限度額・助成対象期間等（賃上げ重点コース、一般コース共通）

＜助成限度額＞

800万円（千円未満切捨て）

＜助成対象期間＞

交付決定日から最大１年

＜助成対象経費＞

既存事業を深化・発展させる計画を作成した場合に、審査で認められた経費

・原材料・副資材費

・機械装置・工具器具費

・委託・外注費 等

＜アドバイザー派遣＞

経営上の諸課題について助言等を行うアドバイザーを最大２回派遣します（無料）

【助成金の申請受付】各コースの受付期間をご確認ください

【賃上げ重点コース 申請受付期間】令和８年２月２４日（火）９時から３月１３日（金）１６時まで

申請受付は、国が提供する電子申請システム「J グランツ」にて受け付けます。

※申請方法等詳細は、（公財）東京都中小企業振興公社ホームページをご覧ください。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/kankyo-juuten/index.html

【一般コース 申請受付期間】令和８年３月２日（月）9時から３月１３日（金）１６時まで

申請受付は、国が提供する電子申請システム「J グランツ」にて受け付けます。

※申請方法等詳細は、（公財）東京都中小企業振興公社ホームページをご覧ください。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/kankyo-ippan/index.html

【問い合わせ先】（賃上げ重点コース、一般コース共通）

(公財)東京都中小企業振興公社

事業環境変化に対応した経営基盤強化事業事務局

電話 03-4446-2560（受付時間：平日の9：00～16：30）