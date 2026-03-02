株式会社トライフの新サービス「MyPUP（マイパップ）」がリリース

株式会社トライフ

特種東海製紙グループの株式会社トライフ（住所：静岡県島田市横井1-1-1、代表取締役社長：宮尾圭一）は、2026年3月2日に紙パッケージ製作をオンラインで完結できる新サービス「MyPUP（マイパップ）」をリリースしました。

■ MyPUPとは

「My Pop Up Package（マイ・ポップ・アップ・パッケージ）」の略で、箱と袋から選べ、デザイン、見積り、発注、決済までをオンラインで完結できるサービスです。

かんたん4ステップで発注完了！

ユーザーが内容物の種類や数量、デザインイメージなどを入力すると、AIが箱や袋のサイズ感とデザインを提案（デザインを自分でお持ちの方は、そちらを入稿いただく形でも発注が可能です）。展開図・立体図で完成形のイメージを確認しながら、特別な知識がなくても簡単に操作できます。

まずは、紙袋、シルキーモウルド、貼り箱の提供を開始します。

パッケージは商品のブランディングに貢献します。MyPUPは、誰でも手軽にオリジナルパッケージを製作できる新たな選択肢として、皆様をサポートしてまいります。

■ サービス詳細・お問い合わせ

MyPUP公式Webサイト：https://www.try-fu.co.jp/mypuplp