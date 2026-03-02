「なんでも酒やカクヤス」、「店舗からのお届け」エリアを川崎市全域へ拡大！

株式会社カクヤス

株式会社ひとまいる（旧社名：株式会社カクヤスグループ、本社：東京都北区、代表取締役社長 兼 CEO：前垣内洋行）の子会社である株式会社カクヤス（本社：東京都北区、代表取締役社長：佐藤順一、以下「当社」）は、首都圏を中心に飲食店および個人のお客様向けに展開している「なんでも酒やカクヤス」において、「店舗からお届け」サービスの提供エリアを3月2日より川崎市内全域に拡大しました。これにより市内全域で、送料無料・当日配送・1時間枠指定での迅速なお届けが可能となりました。

当社では、東京・神奈川・埼玉・大阪・兵庫・福岡・長崎にある200か所以上の配送拠点から、お酒・飲料・食品などを年中無休・即日配送する地域密着型のモデルとして、高い評価をいただいています。その中で「店舗からお届け」サービスは、カクヤスの特色のひとつで、関東・関西・九州の対象エリア内では送料無料・最短1時間で、ビール1本からケース単位まで当日配送が可能です。

※対応エリアの詳細は、こちら(https://www.kakuyasu.co.jp/store/app/shop/area/)よりご確認いただけます。

今回の川崎市内へのエリア拡大は、暮らしのスタイルが多様化するなかで、「もっと身近に」「もっと便利に」というお客様の声にお応えする取り組みです。市内にお住まいの方はもちろん、市内で働く皆さまにも、ご家庭やオフィスで必要な時に安心してご利用いただける配送サービスをお届けします。

提供エリアの拡大は段階的に進めており、2025年12月に高津区・多摩区での配送を開始し、このたび川崎市全域で「店舗からお届け」サービスを提供開始いたします。これにより、市内全域に送料無料で最短1時間、ビール1本からケース単位まで当日配送でのお届けが可能となります。

「なんでも酒やカクヤス」は、これからも地域の配送状況やニーズに応じて、サービス提供エリアのさらなる拡大を検討しつつ、地域に密着した便利で安心なサービスを提供し、お客様の快適な暮らしを支えてまいります。

「店舗からお届け」サービスについて

- 「いつでも」 即日配送！１時間ごとでご希望のお届け時間帯をお選びいただけます。- 「どこへでも」 ご自宅からオフィス、屋外など、配達エリア内ならどこへでも！- 「どれだけでも」 ビール１本から宴会用大量注文まで、送料無料でお届けいたします！

[配達エリアの詳細はこちら]

https://www.kakuyasu.co.jp/store/app/shop/area/

カクヤスデリバリーに特化した「カクヤス公式アプリ」

iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id1239666902

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kakuyasu.app

※ 各お届け時間帯でお届けできる件数には限りがございます。

※ 混雑・在庫状況によっては即日でのお届けが難しい場合がございます。

※ 営業時間はお届け担当店舗によって異なります。

【株式会社カクヤスについて】

設立：2020 年 10 月 1 日

本社：東京都北区豊島 2-3-1

代表取締役：佐藤 順一

事業内容：酒類・食品等の飲食店および一般家庭用販売、

「なんでも酒やカクヤス」、その他の店舗運営

URL:https://kaku-navi.kakuyasu.co.jp/