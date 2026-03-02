レブコム、世界最大級のモバイル関連イベントMWC Barcelona 2026 JAPAN Pavilion に出展

株式会社RevComm

株式会社RevComm（レブコム、本社：東京都千代田区、代表取締役：会田武史）は、2026年3月2日～3月5日にスペイン・バルセロナで開催される世界最大級のモバイル関連イベント、MWC Barcelona 2026 JAPAN Pavilion に出展いたします。

MWC Barcelona は、GSMA（移動体通信事業者や関連企業で構成される業界団体）が主催する、世界中の移動体通信事業者、端末メーカー、コンテンツ事業者等が出展する世界最大規模の移動通信関連イベントです。MWCは世界200以上の国・地域から通信事業者、テック企業、政府関係者、投資家、メディアが集う国際舞台であり、日本のICTをグローバル市場へ発信する重要な機会です。

Japan Pavillionは、総務省の支援のもと、日本のICT分野を代表する企業・大学・研究機関16団体が参加します。日本が強みとする高信頼・高精度な通信基盤技術と、AI社会を支える革新的ソリューションを紹介し、2030年を見据えた次世代デジタルインフラ技術を世界に向けて発信します。レブコムは、このたび企業・技術の新規性等に関する審査・選考を経て、JAPAN Pavilionに出展することが決定いたしました。

レブコムは今後も「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」というミッションのもと「MiiTel」ブランドの提供価値向上に努め、企業の生産性向上に貢献してまいります。

Japan Pavilion テーマ

「未来のデジタルインフラ像を描く」

重点分野：

- Beyond 5G/6G

- オール光ネットワーク（APN）

- 非地上系ネットワーク（NTN）

- オープンRAN

- デジタルツインとネットワークシミュレーション技術

- AI駆動型アプリケーション＆デジタルトランスフォーメーション（DX）

開催概要

展示会名：MWC Barcelona 2026

会場 ：Fira Gran Via（スペイン・バルセロナ）

主催：GSMA（GSM Association）GSMに関する移動体通信事業者、関連企業で構成される団体

公式サイト：https://www.mwcbarcelona.com/

Japan Pavillion

ブース ：Hall 6 Stand 6E54

Japan Pavillion 出展数 ：16団体

Japan Pavillion 主催支援：総務省

Japan Pavilion公式サイト：https://www.soumu.go.jp/mwc2026japanpavilion/

株式会社RevComm 会社概要

「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」という理念のもと、音声技術とAIにより、コミュニケーション課題を解決する企業です。

電話解析AI「MiiTel Phone」、コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」、AIビジネスアシスタント「MiiTel Synapse Copilot」の提供を通じて会話データのプラットフォーム化を実現し、経営判断や意思決定に変革をもたらします。

2023年4月にアジア企業で唯一、米国「Forbes AI 50 2023」に選出、2025年1月にCES(R) 2025 にてAI部門イノベーションアワードを受賞、2025年8月に「日本スタートアップ大賞2025」にて総務大臣賞を受賞しました。

・企業名 ： 株式会社RevComm

・所在地 ： 100-6328 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング28階

・代表者 ： 会田 武史

・事業内容 ： AI × 音声のソフトウェア・データベースの開発

・企業サイト：https://www.revcomm.com/ja/

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です