【ホテルメトロポリタン】一品料理で「旬の福島」を感じられる「産地と技の饗宴　ふくしまフェア」を開催

日本ホテル株式会社

ホテルメトロポリタン（豊島区西池袋1-6-1 総支配人 伊藤 茂夫）中国料理「桂林」では、2026年4月6日（月）よりJRグループ6社と福島県等が開催する「ふくしまデスティネーションキャンペーン」に連動し、中国料理「桂林」にて福島県の食材を用いたメニューを提供する「産地と技の饗宴 ふくしまフェア」を開催いたします。豊かな自然、多様な気候、肥沃な大地の恵みをうけて育まれた魅力あふれる多彩な農水産物と匠の技が織りなす料理に、桂林のエッセンスを加えた4種類の一品料理をご用意いたします。ご家族や親しいお仲間とお好きな組み合わせでシェアしてお召し上がりください。

■フェア名：「産地と技の饗宴 ふくしまフェア」

■開催店舗：2F 中国料理「桂林」

※オールデイダイニング「クロスダイン」、四季彩茶寮「旬香」、

日本料理「花むさし」など、他レストランでも同時開催

■開催期間：2026年4月6日（月）～4月26日（日）

※毎週水曜日は休業日となります。

■ 時 間：ランチ11:30a.m.～3:00p.m.（ラストオーダー2:30p.m.）

ディナー5:30p.m.～9:30p.m.（ラストオーダー9:00p.m.）

＊ディナーコースラストオーダー8:30p.m.

■ご予約・お問い合わせ：03-3980-5533（レストラン予約10:00a.m.～8:00p.m.）

公式WEBサイトよりインターネット予約も承ります。

協力：福島県

「産地と技の饗宴 ふくしまフェア」 おすすめ一品料理

公式WEBサイト :https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/keilin/menu/keirin_osusume_menu.html

福島県産魚のつみれ 板春雨辛子煮込み \2,500

福島県産のカナガシラのすり身をふんわりとしたつみれに仕立て、なめらかな口当たりの板春雨とともに香り高い辛子を効かせた煮込みにしました。つみれのやさしい出汁と辛子の奥深いコクが重なり合い、身体の芯から温まる味わいです。

福島県産メヒカリ唐揚げ 油淋ソースかけ

\2,400

淡泊で上品な旨みが特長の福島県産メヒカリを、外は香ばしく中はふっくらとした唐揚げにしました。刻み葱や香味野菜の風味を効かせた油淋ソースが、軽やかなコクと爽やかな酸味を添え、素材の美味しさを引き立てます。

白河高原清流豚ロース 黒酢煮 \2,400

下味を付けた豚ロース肉をじっくりと煮含めた後、黒酢で蒸し上げることでしっとり柔らかな食感に仕上げました。コク深くまろやかな酸味のとろりとした黒酢餡が食欲をそそる逸品です。

川俣シャモ肉入り 鉄板焼き餃子 \1,500

脂分が少なめでサッパリとしつつ、濃厚で力強い旨みのシャモ肉を丁寧にミンチにし、肉の風味をしっかりと閉じ込めた焼き餃子です。香ばしく焼き上げた皮とジューシーな餡の味わいが口の中いっぱいに広がります。付け合わせの大根おろしと合わせてさっぱりとお召し上がりください。

※料金には消費税及びサービス料が含まれております。

※仕入れによりメニュー内容及び産地が変更になる場合がございます。

※状況により、営業時間・営業内容が急遽変更になる場合がございます。

※写真はイメージです。

2F 中国料理「桂林」

四川料理がもつ香辛料特有の辛味の中にあるコクと旨みを追求した料理をご堪能いただけます。4名様から最大22名様までご利用いただける個室を多彩にご用意しており、お祝いの席や接待など、さまざまな用途にご利用いただけます。

営業時間：公式WEBサイトをご覧ください。

中国料理「桂林」 :https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/keilin/index.html

ホテルメトロポリタン

1985年6月2日に東京池袋西口新時代の象徴として地元の方々から期待され、ＪＲ東日本ホテルズのフラッグシップホテルとして開業いたしました。どこに行くにも便利な「池袋駅」西口(南)より徒歩３分と絶好のロケーションを誇る東京の城北地区唯一のグランドホテルです。「文化の街池袋」は観光だけでなくグルメやショッピング、芸術と見どころ満載。客室数805室、8つの直営レストラン・バー、14室の宴会場、フィットネスジムやエステサロン、ホテルステイに便利なコインランドリーやコンビニエンスストアも備え、多彩なサービスをご用意しています。“晴れ・寛ぎ・笑い・集う場所“ホテルメトロポリタンで、想い出に残る時間をお過ごしいただけます。

ホテルメトロポリタン :https://ikebukuro.metropolitan.jp/