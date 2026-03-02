【クロスマ】AIチャットbot「かいけつクロスちゃん」を標準搭載。24時間365日の即時回答で、忙しいネットショップ運営者の「今すぐ解決したい」に応え、販売機会を最大化！

株式会社GoQSystem

株式会社IZUMI（本社：東京都中央区京橋、代表：藤本卓治）が提供する「クロスマ」は、ネットショップ事業者の運営効率をさらに高める新機能として、AIチャットbot「かいけつクロスちゃん」をリリースいたしました。

本機能の導入により、操作方法や仕様に関する不明点を24時間365日、その場で即時に解決することが可能になります。サポートの営業時間を待つ必要がなく、夜間や休日でも作業を止めることなく進められるため、利益に直結する「出品・販売」のスピードを加速させます。

背景：ネットショップ運営の「タイムロス」を最小限に

多忙を極めるネットショップ運営において、システムの操作方法や設定に関する疑問は、作業の手を止める大きな要因となります。

これまで「クロスマ」では充実したカスタマーサポート体制を整えてまいりましたが、「夜間や休日にもすぐに確認したい」「マニュアルを探す時間を省きたい」というユーザー様の声にお応えし、AI技術を活用した「かいけつクロスちゃん」を開発。待機時間によるストレスとタイムロスをゼロにすることを目指しました。

「かいけつクロスちゃん」3つの特徴

- 24時間365日、いつでも「秒速」回答深夜の作業中や休日でも、チャット画面に質問を入力するだけでAIが即座に回答。サポートの営業時間を待つ必要はなく、思い立った瞬間に疑問を解消できます。- 膨大なナレッジから最適な回答を抽出クロスマの仕様や設定、各モールの連携に関する膨大なFAQを学習。自己解決率を飛躍的に高め、マニュアルを読み解く時間を「売上を作る時間」へと変えます。- 直感的なUIで、隣に専門スタッフがいるような安心感管理画面内に常駐しているため、作業の手を止めることなく相談可能。まるで専属のサポートスタッフが常に隣で見守っているような感覚で、スムーズな操作を支援します。※イメージは開発中のものとなります。一部変更する可能性がございます。

クロスマが選ばれる理由

2クリックで複数モールに一括出品

Amazonから他モールへの展開が、驚くほど簡単かつ高速。商品情報の取得から出品までが最短2クリックで完了します。

受注～出荷対応を100%自動化

支払い確認やメール配信などの受注業務の自動化はもちろん、倉庫とのAPI連携で24時間365日の自動出荷も実現します。

価格を自動で改定

Amazonの価格変動に合わせ、他モールの価格も自動改定。ルールを設定するだけで、常に最適な販売価格を維持します。

資料ダウンロード :https://crossma.jp/request-documents/

株式会社IZUMI

「クロスマ」はAmazonを起点とした複数モールへの同時出品、自動での価格・在庫変更、各モールの受注のマルチチャネル自動連携を強みとする、定額制WEBサービスです。

お問い合わせ先： info@crossma.jp

WEBサイト : https://crossma.jp

所在地：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F

代表者：代表取締役 藤本 卓治