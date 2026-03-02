～半世紀の感謝を込めて～ OBOG の声、Netflix CM、新サービス、チャリティーコンサートなど多彩な施策を展開

株式会社ワオ・コーポレーション

教育事業を展開する株式会社ワオ・コーポレーション(本社:大阪市北区、代表取締役社長:池森英雄)は、2026年5月15日の創立50周年を記念し、特設サイトを公開いたしました。

>>【50 周年特設サイト】を見る（https://50th.wao-corp.com/）(https://50th.wao-corp.com/)

すべては1976年の教育への想いから

1976年、「教育で未来を変えたい」という想いから始まったワオ・コーポレーション。能開センター、個別指導Axis、オンライン家庭教師など、50年にわたり全国の子どもたちの成長を支えてきました。50周年という節目を迎えた今、これまで関わってくださったすべての方々への感謝を形にし、これからも挑戦を始めます。

【50 周年記念サイトのコンテンツ】

■これまでの歩み

1976年の創業から50年間の軌跡を写真とともに振り返ります。

■OBOG・保護者の声

卒業生や保護者の方々からの応援メッセージを掲載。

「地域で育ち、地域に貢献する」というメッセージを、実際の卒業生やスタッフの声を通じて発信していきます。

>> 声を見る（https://50th.wao-corp.com/voices）(https://50th.wao-corp.com/memory-episode/)

■ 新たな挑戦

＜Total Pass トータルパス (総合型選抜対策) ＞

2026年4月サービス開始予定。

総合型選抜・推薦型入試が全体の半数を超える今、AI 活用型の本格対応プログラムです。

【特長】

- 生徒一人ひとりの強み・経験を可視化- 大学が求める人材像とのマッチング分析- 小論文・面接・志望理由書の戦略的指導- AIによる客観的フィードバック

単なる小論文指導ではなく、生徒の個性を最大限に引き出し、大学側のニーズと結びつける戦略的プログラムです。

>> 詳しくはこちら（https://axis.onl/lp/totalpass/）(https://axis.onl/lp/totalpass/)

＜ロジックラボ (理数脳育成プログラム) ＞

理数脳育成「ロジックラボ」全国展開

対象:小学生

「理数教材」と「探究教材」の両輪で、お子さまの「考える力」を育む、小学生向けの学習アプリです。パズル・ゲーム・プログラミングを通じて、子どもたちが自ら考え、答えを導き出す力を養います。

>> 詳しく見る（https://50th.wao-corp.com/logiqlabo/）(https://50th.wao-corp.com/logiqlabo/)

■イベント情報

＜2026ワールドベースボールクラシック 期間中 Netflix CM 放映＞

放映期間:

2026年3月5日(本大会開幕)～大会期間中



日本全体が熱狂する2026ワールドベースボールクラシック期間中、ワオのメッセージを全国にお届けします。

>> CM制作の舞台裏特設ページ（https://50th.wao-corp.com/cm/）(https://50th.wao-corp.com/cm/)

＜昭和平成名曲チャリティーコンサート開催＞

開催: 2026年3月～各地で順次開催

開催地域: 能開センター展開エリアを中心に全国各地

創業者・西澤昭男の発案により、昭和・平成の名曲を次世代へつなぐチャリティーコンサートを開催。親・子・祖父母の三世代が共に楽しめ、地域の子ども食堂を支援する社会貢献型イベントです。

>> 特設ページ（https://50th.wao-corp.com/concert/）(https://50th.wao-corp.com/concert/)

※3月6日公開予定

■代表メッセージ

株式会社ワオ・コーポレーション 代表取締役社長 池森英雄

50年という節目を迎えられたのは、地域で子どもたちと真摯に向き合ってくださった全国のFCオーナーの皆様、保護者の皆様、そして何より、ワオを信じて通ってくれた生徒たちのおかげです。

私たちは今、新しい時代の入口に立っています。AIが教育を変え、少子化が加速し、求められる学力の定義すら揺らいでいる。しかし、変わらないものがあります。それは、子どもたち一人ひとりの可能性を信じ、地域社会に優秀な人材を送り出し続けるという私たちの使命です。

50周年は、ゴールではありません。新たなスタートです。

これからも、地域に愛され、選ばれ続ける教育企業であり続けます。

ワオ・コーポレーションは「能開センター」や「個別指導Axis（アクシス）」など学習塾運営をはじめとする教育事業を軸に、エンターテインメント事業、海外事業、教育総合研究所、生活関連事業、商品企画開発、人材活用事業を全国規模で展開しています。

〈公式ホームページ〉https://www.wao-corp.com

［学習塾・教室］能開センター・個別指導Axis・スタッド学習教室

［オンライン学習］Axisのオンライン家庭教師

［スマートフォンアプリ］ワオっち！

［ロボットプログラミング教室］WAO!LAB（ワオラボ）

［アニメ・CG・映像制作］ワオワールド

［タレント・ミュージシャン・声優・俳優などのマネジメント］ワオ・エージェンシー

［哲学・科学・経済が学べる通信制高校］学校法人ワオ未来学園 ワオ高等学校

［IT・DX人材の育成］WAOTECH（ワオテック）

［社会に役立つ学びをオンラインで］ワオ未来塾

［志ある高校生を支援］一般財団法人 西澤育英基金