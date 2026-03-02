アフラック生命保険株式会社様の募金活動を通じて「こどもエコクラブ」にご寄附をいただきました

公益財団法人日本環境協会

アフラック生命保険株式会社様より、同社が展開されているマッチングギフト方式の募金活動である「ワンハンドレッドクラブ」を通じて、次世代を育てるこどもエコクラブ事業に対してご寄附をいただきました。

アフラック生命保険株式会社様（以下、アフラック生命保険）では、アフラック生命保険およびアフラック生命グループ会社の社員自らが指定する金額（１口100円・任意口数）を毎月の給与から控除して寄附し、その寄附の総額に対して会社が同額を拠出するマッチングギフト方式の「ワンハンドレッドクラブ」による寄附活動を実施されています。この度、弊協会の全国の子どもたちを対象とした環境教育・普及啓発事業「こどもエコクラブ」がその寄附先として選定され、同社よりご寄附をいただきました。

「ワンハンドレッドクラブ」は、1993年にスタートしたアフラック生命保険様およびアフラック生命グループ会社様の社員の任意の募金活動で、約7割の社員様が参加されています。

また、アフラック生命保険様は、誰もが安心して健やかに自分らしく生きる社会の実現に貢献するためには、持続可能な環境づくりに努めることが重要と考え、2019年に「環境経営宣言」 を制定した上で、「気候変動への対応」「持続可能な資源利用」「ステークホルダーエンゲージメント」を3つの重点テーマとして、企業活動を通じた環境経営の具体的な取り組みをステークホルダーとともに進めています。

ペーパーレス推進に関連したアフラック生命保険様の植林活動

この度のご寄附は、全国各地で熱心に活動する子どもたちが、活動を振り返る作品作りを通じて新しい気づきや活動意欲の向上を図る「全国エコ活コンクール」をはじめ、日頃から元気に環境保全活動をしているクラブへのサポートの充実や事業の普及などに活用します。これにより、環境を大切にする心と行動する力、未来を創る力を備えた子どもの育成を目指してまいります。

併せて、本事業を通じて地域全体の環境保全の力を高め、持続可能な社会・地域づくりを推進することでSDGsの達成に寄与してまいります。

アフラック生命保険様、アフラック生命グループ会社様、ワンハンドレッドクラブの活動にご参加くださっている同社員様およびご寄附の関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

【参考：こどもエコクラブについて】

こどもエコクラブは、1995年に環境省の事業として始まりました。

2011年度からは事業発足当初より全国事務局を担ってきた日本環境協会が事業を継承し、環境省の後援、地方自治体や企業などのご支援をいただきながら、子どもたちが主体的に地域で行う環境活動・学習を支援しています。

毎年約10万人の子どもたちが登録しており、今までに延べ308万人の子どもたちが参加し活動を行っています。

【公益財団法人日本環境協会の概要】

所在地：〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-10-5 TMMビル5階

理事長：新美 育文

設 立：1977年3月

U R L：http://www.jeas.or.jp/