CPAエクセレントパートナーズ株式会社グループへの株式会社WARC「WARC AGENT」および「SYNCA」事業承継のお知らせ

CPAエクセレントパートナーズ株式会社

CPAエクセレントパートナーズ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：国見 健介、以下「CPA」）のグループ会社であるCPAキャリアサポート株式会社（本社・東京都新宿区、代表取締役：中園 隼人、以下「CPAキャリアサポート」）は、成長企業のコーポレート領域支援事業を展開する株式会社WARC（本社：東京都品川区、代表取締役：山本 彰彦、以下「WARC」）と2026年1月30日付でWARCが展開する人材紹介事業「WARC AGENT」および管理部門特化型プラットフォーム「SYNCA」をCPAキャリアサポートが承継することに合意し、吸収分割契約を締結いたしました。

写真左から、CPA代表の国見 健介、WARC代表の山本 彰彦氏

事業承継の背景

CPAは「人の可能性を広げ、人生を豊かにする応援をする」というミッションを掲げ、会計に携わる“会計ファイナンス人材”の生涯支援を行っております。

合格者数1,092名、占有率66.7％と圧倒的に高い合格実績を出している公認会計士資格スクール「CPA会計学院」、 また会計ファイナンス人材の転職をサポートする「CPASS（シーパス）キャリア」や、“人とつながり、可能性を広げる社交の場”である「CPASSラウンジ」、簿記や会計ファイナンスを完全無料で学べるeラーニング「CPAラーニング」などを通じ、学び・キャリア・交流による総合的な支援を展開しています。またグループ会社であるCPAキャリアサポートは、会計ファイナンス領域に特化したプロフェッショナル人材のキャリア支援を展開しています。

WARCは、創業して間もないスタートアップから上場企業まで1,600社以上の企業との間にネットワークを持ち、経営企画・経理財務ほか、管理部門に特化した人材紹介会社として、高い専門性を有しています。また管理部門特化のダイレクトリクルーティングサービスである「SYNCA」は導入企業が900社を超えており、メンバークラスの採用支援プラットフォームとしてWARC AGENTとは異なるレイヤーの採用ニーズに対応しています。

今回の事業承継により、WARCのネットワーク力とCPAの会計ファイナンス人材に対する育成・転職支援が結びつくことで、学びからキャリアまで生涯にわたる成長支援は一層強固なものになります。

CPAは、「会計ファイナンス人材に貢献するインフラ企業になる」というビジョンを掲げています。公認会計士をただ多く輩出するというだけではなく、公認会計士ではない方も含めた多くの優秀な会計ファイナンス人材を育成し、活躍の場を広げることで、すべての企業・組織や社会全体にも貢献できると信じています。今後もこのビジョンを目指し、企業価値をさらに高めてまいります。

吸収分割契約の概要

承継事業：WARC AGENT事業（SYNCA事業を含む）

吸収分割会社（商号）：株式会社WARC

〃 （所在地）：東京都品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル9F

〃 （代表者）：山本 彰彦

吸収分割承継会社（商号）：CPAキャリアサポート株式会社

〃 （所在地）：東京都新宿区新宿2-13-12 住友不動産新宿御苑ビル4F

〃 （代表者）：中園 隼人

本効力発生日：2026年3月1日

写真左から、CPA副社長COOの安藤 公二、代表の国見 健介、WARC代表の山本 彰彦氏、CPAキャリアサポート代表の中園 隼人代表コメント

株式会社WARC 代表取締役 山本 彰彦

この度、当社のWARC AGENT事業およびSYNCA事業をCPAキャリアサポート株式会社へ事業譲渡により経営統合させていただくこととなりました。

WARCではこれまで会計・ファイナンス領域のハンズオンコンサルティングと公認会計士を中心とするコーポレート人材のご紹介に注力してきましたが、今回の取り組みにより当社のクライアント様へハンズオンコンサルティングはWARCにて、人材紹介はCPAキャリアサポートよりご提供させていただくことになります。また、人材プールは従来よりさらに強化され、より一層の手厚いご支援につながると考えております。今後も引き続きCPAキャリアサポートとWARCの両社にてクライアント様へ向き合ってまいります。

CPAエクセレントパートナーズ株式会社 代表取締役 国見健介

このたび、株式会社WARCのエージェント事業を引き継ぐこととなり、大変嬉しく思っております。

CPAはこれまで「会計ファイナンス人材に貢献するインフラ企業になる」というビジョンのもと、会計ファイナンス人材の生涯支援に取り組んでまいりました。一方、WARCはベンチャーを中心とした有望な成長企業の求人を強みに、キャリアアップを志すコーポレート領域のハイクラス人材を数多く支援してきた企業です。

今回の事業承継により、CPAとWARCそれぞれの強みが融合することで、これまで以上に価値あるキャリア支援が実現できると確信しております。今後も多くの会計ファイナンス人材がその可能性を広げ、社会に貢献できるよう、全力で支援を続けてまいります。

CPAキャリアサポート株式会社 代表取締役 中園 隼人

6.5畳のレンタルオフィスからはじまった、私達、CPAキャリアサポート株式会社の有料職業紹介事業が、大きく飛躍するタイミングが訪れました。「会計ファイナンス領域特化型」というCPASSキャリアの強みに、「スタートアップ領域が得意」というWARC AGENTの強みが加わることで、より多くのお客様に貢献できるのではないかと期待が膨らんでおります。また、エージェント歴の長い優秀な方をはじめ、伸びしろのある元気な若手メンバーにいたるまで、多くの方々が仲間入りしてくださることで、既存メンバーへの刺激と共に、私達もよりレベルアップをすることができると思います。WARC AGENTの皆様と志を共に、One Teamの精神で切磋琢磨してまいります。

会社概要

CPAエクセレントパートナーズ株式会社

代表取締役：国見 健介

設立：2001年9月

所在地：東京都新宿区新宿3-14-20 新宿テアトルビル5F

参照URL：https://cpa-excellent-partners.co.jp/

事業内容：公認会計士資格スクール「CPA会計学院」の運営(https://cpa-net.jp/)

簿記や会計ファイナンスを完全無料で学べるeラーニング「CPAラーニング」の運営(https://www.cpa-learning.com/)

会計ファイナンス人材特化型 求人サイト 「CPAジョブズ」の運営(https://cpa-jobs.jp)

会計ファイナンス人材特化型 転職エージェント「CPASSキャリア」の運営(https://cpa-career.jp/)

会計ファイナンス人材の生涯支援プラットフォーム「CPASS」の運営(https://cpass-net.jp/)

株式会社WARC

代表取締役：山本 彰彦

設立：2017年5月

所在地：東京都品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル9階

参照URL：https://corp.warc.jp/

事業内容：

ハンズオン支援サービス「Co-WARC」https://co-warc.warc.jp/

内部統制業務DX SaaS「smoove J-SOX」https://smoove-jsox.jp/

WARCは「想いをカタチにできる世の中を創る」というビジョンを掲げ、2017年の創業以来経営管理部門支援サービス（ハンズオン支援サービス「Co-WARC」）を中心に事業を展開して参りました。

ご支援先はスタートアップから東証プライム上場企業までと幅広く、様々なステージの企業が抱えるコーポレート領域の課題に対し、プロパー公認会計士を中心に伴走型で支援しております。

また支援内容はコンサルティングのみに留まらず、内部統制業務DX SaaS「smoove J-SOX」等を開発・提供することで業務効率化の実現を後押ししております。