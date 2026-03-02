『子育てDX』の「伴走型相談支援サービス」が福岡県直方市で導入！

母子モ株式会社

母子モ株式会社が提供する、自治体の子育て関連事業デジタル化支援サービス『子育てDX(R)』の「伴走型相談支援サービス」が福岡県直方市で本導入され3月2日（月）より運用を開始します。

直方市では、デジタルを活用した子育て支援策として母子手帳アプリ『母子モ』を導入し、2024年9月より『のおがた子育て応援アプリ』として提供しています。

今回、「伴走型相談支援サービス」の導入によって、利用者は母子手帳交付時の来庁・面談予約をはじめ、妊娠届および妊娠届出時のアンケートの提出や、妊婦のための支援給付金申請がアプリから可能となります。

◆豊かな自然のなかでゆとりある子育てを推進する福岡県直方市で伴走型相談支援サービスをデジタル化！

直方市では、「自然が好き 人が好き 子どもたちの笑顔輝くまちづくり」を基本理念に、恵まれた自然環境のもとで、ゆとりある豊かな心を育むことができるよう、さまざまな子育て施策を推進しています。

2024年9月からは母子手帳アプリ『母子モ』を導入し、『のおがた子育て応援アプリ』として提供しています。これにより、妊産婦と子どもの健康データの記録・管理や予防接種のスケジュール管理、出産育児に関するアドバイスや市が配信する地域情報の確認などがアプリから可能となっています。

また、同市では行政運営のDX推進にも力を入れており、今年の7月には、デジタルの力を活用して地方創生の取り組みを加速化・深化させることを目的に、市職員対象の「DX人財育成事業」を開始するなど、市が抱えるさまざまな課題の解消・改善に取り組んでいます。

今回、『母子モ』の追加機能として利用できる『子育てDX』の「伴走型相談支援サービス」を導入することで、利用者がより便利に手続きができる仕組みづくりと子育て支援サービスのさらなる充実を推進し、満足度の向上を目指します。

◆アプリを活用して子育てに係る手続きの利便性を向上！

直方市では「伴走型相談支援サービス」を、母子手帳交付時の来庁・面談予約をはじめ、妊娠届や妊娠届出時のアンケートの提出、妊婦のための支援給付金申請に活用します。利用者は来庁や面談の予約をアプリを通して24時間どこからでも実施できるため、待ち時間の軽減や混雑による密集を避けることができます。また、書類やアンケートの提出もオンラインで可能になり、手続きの負担軽減が期待されます。自治体職員は電話予約時にかかる手間の削減や事務処理の効率化が目指せるほか、アンケートの回答内容や申請内容をもとに事前準備ができるため、住民一人ひとりに寄り添った質の高い面談につなげることができます。

今後も、より簡単に手続きできる仕組みの整備と一人ひとりに合った切れ目のない支援を行うことで、子育て世帯の負担や不安を解消し、便利で安心・安全な子育て環境づくりを推進します。

＜福岡県直方市 大塚 進弘市長からのコメント＞

直方市は、遠賀川の流れや福智山の豊かな自然に抱かれ、人と人とのつながりを大切に育んできたまちです。今回導入する伴走型相談支援サービスは、直方の強みである「地域の温かさ」と「新しい挑戦」を結びつける取り組みです。子育て世代の皆さんが、少しでも負担を感じずに手続きを進められるようにし、職員も顔の見える支援で寄り添ってまいります。これからも直方市は、自然と歴史に根ざした誇りを大切にしながら、市民の皆さんと一緒に、未来を担う子どもたちの笑顔があふれるまちを育んでまいります。

当社は、2030年までに、妊娠から子育て期の手続きについて、必要な人に情報を届け、保護者、自治体、医療機関の手間を無くすことをビジョンとして掲げています。子育て関連事業のデジタル化を支援するサービス『子育てDX』では、厚生労働省の乳幼児の定期予防接種予診票のデジタル化に向けた地域実証※1を行い社会実装するなど、さまざまな子育て関連事業のDXを推進することで、保護者の“不安や負担”を軽減し、“安心で簡便”な子育て社会を地域と共創することを目指します。

サービス名 ： のおがた子育て応援アプリ

月額料金（税込） ： 無料

●サービス内容

＜母子手帳アプリ『母子モ』＞

妊産婦と子どもの健康データの記録・管理や予防接種のスケジュール管理、出産・育児に関するアドバイスの提供、離れた地域に住む祖父母など家族との共有機能、子どもの成長・発達の目安としての役割も備えている育児日記「できたよ記念日」などの便利な機能から、自治体が配信する地域の情報をお知らせするなど、育児や仕事に忙しい母親や父親を助けてくれる機能が充実しています。

＜『子育てDX』＞

自治体の子育て関連事業のデジタル化を支援するサービス。『母子モ』の追加機能として利用でき、妊娠届出のオンライン提出や乳幼児健診の手続きのデジタル化などに対応し、環境の変化に合わせた新たな子育て支援の仕組みづくりや、より便利で安心・安全な子育て環境の実現をサポートします。

●アクセス方法

＜母子手帳アプリ『母子モ』＞

・アプリ：App Store、Google Playで『母子モ』を検索（対応OS：Android 8.0以上、iOS 15.0以上）

・Webブラウザ：https://www.mchh.jp にアクセス

＜『子育てDX』＞

・Webブラウザ：https://www.mchh.jp/boshimo-kosodatedx にアクセス

※対象自治体にお住まいの方以外でもご利用いただけますが、お住まいの自治体の情報などは公式HPの情報をご確認ください。

※ご利用いただける機能は、お住まいの市区町村により一部内容が異なります。

※1：詳細はこちらから https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000099909.html

※『子育てDX』は母子モ株式会社の登録商標です。

※Google Play、Androidは、Google LLC.の商標または登録商標です。

※App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

※iOSは、Apple Inc.のOS名称です。iOSは、米国およびその他の国におけるCisco Systems,Inc.またはその関連会社の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。