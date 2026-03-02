「ユーラス釜石広域ウインドファーム」営業運転開始

株式会社ユーラスエナジーホールディングス

株式会社ユーラスエナジーホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：諏訪部 哲也、以下「当社」）のグループ会社である合同会社ユーラスエナジー釜石（本社：岩手県釜石市）が、岩手県釜石市・遠野市・上閉伊郡大槌町にてリプレース（建て替え）工事を進めていました「ユーラス釜石広域ウインドファーム（連系容量：42,900kW）」が完成し、2026年3月1日より営業運転を開始しました。

2004年12月に営業運転を開始した同発電所は、運転開始から約20年が経過し高経年化が進んだことより、2023年3月に営業運転を終了し、設備の全面的な更新を進めてきました。

今般のリプレース工事では、三菱重工業社製の風力発電機43基（単機出力：1,000kW）を、べスタス社製の風力発電機11基（単機出力：4,200kW）へ建て替えました。風力発電機の大型化と集約化により、リプレース前と比べて発電量の増加とメンテナンス効率の向上が期待されます。

また、同発電所が発電する電力は東北電力ネットワーク株式会社へ全量売電し、一般家庭約24,000世帯の消費電力に相当する電力を供給するとともに、年間約40,000トンのCO2削減効果が見込まれます※。引き続き豊かな風資源を有効活用し地域の活性化に寄与します。

当社グループは今後も「クリーンエネルギーの普及・拡大を通じ、地球環境保全の一翼を担う。」という企業理念と「地域とともに発展し、社会から信頼される企業」という企業ビジョンのもと、引き続き風力発電の更なる拡大に取り組み、地球環境保全ならびに持続可能な社会づくりに貢献してまいります。

※1 東北電力株式会社のCO2排出係数（2024年度）より算定。

【発電所の概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/135262/table/52_1_4ecdc04bb315dbc67c419d0501f6593e.jpg?v=202603020151 ]