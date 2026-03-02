『燈の守り人』グッズを自動販売機でゲットしよう！広島港を臨む施設に常設

株式会社ワールドエッグス

株式会社ワールドエッグス（本社：東京都港区、代表取締役社長：波房克典）は、全国の灯台を擬人化し、物語を通じて、その歴史・文化価値を創出する『燈の守り人』プロジェクトに取り組んでいます。

このたび、広島港ターミナルビル内に、『燈の守り人』のラッピング自動販売機が3台設置されました。『燈の守り人』グッズがいつでも購入できるファン待望の施設が、西日本に登場です。

◎設置場所

[表: https://prtimes.jp/data/corp/86409/table/108_1_787664bb4eabb80fb418b07cad6bcc5c.jpg?v=202603020151 ]

その他詳細は、『燈の守り人』公式X（ https://twitter.com/akarinomoribito ）の続報をご確認ください。

自動販売機のラッピングは、広島県に建つ『大久野島灯台』と『高根島灯台』のキャラクターをメインとしたオリジナルデザイン。

設置場所は、3月14日、15日に行われる『広島みなとフェスタ』会場のすぐ近く。イベントにお越しの際は、自動販売機にもぜひお立ち寄りください。

《関連記事》

第13回広島みなとフェスタに『燈の守り人』声優が出演！

詳細はこちら。

https://world-eggs.jp/news/2783/

◎販売グッズ一覧

ファンにはお馴染みのグッズから、ここでしか買えない限定グッズまで充実の品揃えです。

◎『燈の守り人』プロジェクト

『燈の守り人』は、日本全国の灯台を擬人化したメディアミックスプロジェクトです。各地の灯台が持つ魅力を丁寧に掘り下げ、オリジナルキャラクターおよび、ストーリーとして昇華しています。

各キャラクターは、それぞれの灯台が実際に有する歴史や文化、エピソードをベースに新たな創作を施し、豪華声優陣が魂を吹き込むことで、灯台ファンは勿論のこと、さらに幅広い方々へ灯台の魅力をお届けします。公式サイトでも各キャラクターやコンテンツが随時更新されますので、ぜひご覧ください。

【公式サイト】https://akarinomoribito.com/

【公式X】https://twitter.com/akarinomoribito

＜2025年度（2025年4月～2026年3月）の活動＞

１.ボイスドラマ「幻想夜話」・・・日本各地の灯台の歴史を紐解くショートストーリーを配信。

２.ボイスドラマ「逆光」・・・燈の守り人たちの戦いを描いた壮大なストーリーを配信。

３.4コマ漫画「あつまれ守りびとくん」・・・ゆるキャラ化した守り人たちのゆるい日常を配信。

４.灯台音声ガイド・・・豪華声優陣が日本各地の灯台について解説する音声ガイドを配信。

５.地域連携・・・該当自治体や海上保安庁にキャラクターの活用権を贈呈し、タイアップ。

会社概要

社 名： 株式会社ワールドエッグス

所 在 地： 〒107-0052 東京都港区赤坂2-14-4 森崎ビル3F

代表取締役： 波房 克典

設 立： 2019年6月19日

公式サイト：https://world-eggs.jp/

公式X：https://x.com/WORLDEGGS_0619