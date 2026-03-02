春休みは全国のＵＲで遊ぼう、体験しよう！

独立行政法人都市再生機構

独立行政法人都市再生機構（以下、ＵＲ都市機構）は３月から４月の春休み期間に、子どもの居場所づくりとなるイベントを全国の団地で開催します。

春休みは学年が変わり、環境も大きく変化します。時間がたくさんあって多くを遊べる・学べる時期ですが、学習機会が少なかったり、友達と顔を合わせる機会が少なかったり、過ごし方が難しい機関でもあります。保護者の方にとっても、毎日の居場所や昼食の心配など、頭を悩ませる時期です。

ＵＲ都市機構は企業や学生、地域のみなさんやＮＰＯなどの団地と協力・連携しながら、全国各地のＵＲ賃貸住宅などで、工作体験や防災教室、子ども食堂や学習支援、「DANCHI つながるーむ」など、様々なつながり、居場所づくりにつながる取り組みを行います。

各地のイベントの場所、日時、内容などの詳細は、以下のＵＲ都市機構の公式noteでご案内します。

公式noteのＵＲＬ（https://note.ur-net.go.jp/）

※イベント案内の一例

【全国各地の春休みイベントの詳細】（公式NOTEをご覧ください！）

以下のＵＲ都市機構公式noteで、イベント情報の詳細をまとめ、更新しています。

日時、会場、楽しめる内容などを、チラシ付きでご紹介しています。ぜひ公式noteをご覧ください。

春らしく、新しいことに挑戦したり、世代を超えて交流したりして、みんなでＵＲに集まって、ゆるやかなつながりを作る春にしませんか！

春休みはURのイベントに参加しませんか？ ～URは全国で子どもの居場所づくりに取り組んでいます～ #URで春休み｜UR公式note(https://note.ur-net.go.jp/n/n513283248780)