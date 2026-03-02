春限定！桜えび香る“揚げたて”ポテトチップス「季節の揚げたて直送便　こぼれ桜えび」3月2日（月）より湖池屋オンラインショップで受注販売開始

株式会社湖池屋

株式会社湖池屋（社長：佐藤章）は、2025年8月にリニューアルし、さらに美味しく生まれ変わった「湖池屋揚げたて直送便」シリーズから、春限定の味わい「季節の揚げたて直送便 こぼれ桜えび」を、2026年3月2日（月）より湖池屋オンラインショップにて受注販売を開始します。

「湖池屋揚げたて直送便」は、工場で揚げた瞬間の“揚げたての美味しさ”をそのままお届けすることにこだわり、製造から3日以内に出荷するオンラインショップ限定のポテトチップスです。国産じゃがいもを100％使用し、油っぽさを抑えながら、じゃがいも本来の旨みと軽やかな食感を存分にお楽しみいただける商品としてご好評をいただいています。





この度発売する「季節の揚げたて直送便 こぼれ桜えび」は、春限定の特別な逸品です。揚げたてのポテトチップスにやさしい桜えびの味わいをまとわせ、じゃがいもの旨みとともにふんわりと広がる桜えびの香りをお楽しみいただけます。さらに、別添の桜えびトッピングをお好みの量でふりかければ、香ばしさと旨みが一層引き立ち、より贅沢で奥行きのある味わいへと仕上がります。晩酌のおともやご自身へのご褒美はもちろん、春のお花見のお供や大切な方へのギフトにもおすすめです。今回は「湖池屋揚げたて直送便 芋の旨み味わう しお味」との味くらべセットもご用意しました。できたてならではのフレッシュな美味しさを、食べ比べという楽しみ方でもご堪能いただけます。桜えびの香ばしい旨みと“揚げたて”ならではの軽やかな味わいが織りなす、春だけの特別な一品で、日本の春を感じるひとときを、ぜひお楽しみください。■「湖池屋揚げたて直送便」についてじゃがいもを薄くスライスして油で揚げるポテトチップスは、揚げたてのタイミングが最もじゃがいも本来の旨みと軽い食感を楽しむことができます。できる限り、ポテトチップスの原点である“揚げたてのポテトチップス”のおいしさをお客様の手元にお届けしたいという思いから、製造後の品質検査をクリア次第、すぐに出荷できる体制が組まれています。これにより工場での生産から3日以内の出荷を実現し、できたて新鮮な味わいと食感をそのままお届けしています。また、国産じゃがいもを100％使用しており、揚げたてゆえに油っこさがなく、じゃがいも本来の旨みが繊細に際立ったポテトチップスの旨みを存分にお楽しみいただけます。「湖池屋工場直送便」として2015年に発売して以降、その新鮮な風味と食感をご評価いただき、完全受注生産という販売形態をとりながらも、おかげさまで累計900万食を突破しました。

「季節の揚げたて直送便 こぼれ桜えび」商品概要

■商品名／内容量

「季節の揚げたて直送便 こぼれ桜えび」／6袋セット（1袋75g）

※桜えびトッピング／6袋付き（1袋1.5g）



■価格

1箱／1,980円（税込） ※送料別



■発売日／販売先

2026年3月2日（月）／湖池屋オンラインショップ

※受注期間：2026年3月2日（月）12時～3月17日（火）17時まで



【湖池屋オンラインショップ 販売ページ】

(URL) https://www.koikeya-online.jp/shop/lp/chokusoubin_season.aspx





「湖池屋揚げたて直送便 芋の旨み味わう しお味」商品概要

■商品名／内容量

「湖池屋揚げたて直送便 芋の旨み味わう しお味」 ／6袋セット（1袋75g）



■価格

1,580円（税込） ※送料別



■発売日／販売先

2026年3月2日（月）／湖池屋オンラインショップ

※受注期間：2026年3月2日（月）12時 ～ 3月17日（火）17時まで





「湖池屋 春の工場直送便 ポテトチップス 味くらべセット」商品概要

■商品名／内容量

「季節の揚げたて直送便ポテトチップス 味くらべセット」／

・季節の揚げたて直送便 こぼれ桜えび：1箱

・湖池屋揚げたて直送便 芋の旨み味わう しお味：1箱

※こぼれ桜えび、しお味 各6袋入り1箱（計2箱）の味くらべセットになります。



■価格

3,380円（税込） ※送料別



■発売日／販売先

2026年3月2日（月）／湖池屋オンラインショップ

※受注期間：2026年3月2日（月）12時 ～ 3月17日（火）17時まで

【一般のお客様からのお問い合わせ先】

株式会社湖池屋 お客様センター

Tel.0120-941-751

受付：月～金 9：00～17：00 （祝日除く）