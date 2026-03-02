気軽に寄れる表参道の美容スポット「パナソニックビューティ表参道」では2026年3月もトータル美容を叶えるイベントを多数開催。
パナソニック株式会社（以下、パナソニック）は、美容アイテムを体感できる拠点「パナソニックビューティ表参道」にて、美容体験型イベントを随時開催いたします。
パナソニックビューティ表参道公式インスタグラム(https://www.instagram.com/panasonic_beauty_omotesando/)より、随時イベント情報を発信中。
3月上旬の注目コンテンツ
●Bloom Your Beauty 春の体感スタンプラリーでは、人気ブランドの新製品（ミニサイズ・サシェ）が当たるチャンス。
最新美容家電のお試し、店内コンテンツの体験、インスタフォロー等でスタンプをGET。人気ブランドAYURA（アユーラ）(https://www.ayura.co.jp/)の新商品（ミニサイズ・サシェ）が当たるガチャガチャに参加いただけます。
■期間：2026年3月1日（日）～
A賞：【AYURA】ホワイトコンセントレートα（医薬部外品）2026年3月19日新発売 ◆ミニサイズ
B賞：【AYURA】インクリーゼシリーズ 2026年2月20日新発売 ◆サシェセット
こちらは現品の写真です。実際のプレゼントはミニサイズとなります。
こちらは現品の写真です。実際のプレゼントはサシェセットとなります。
●館内でアンケートに回答すると、“伸ばすを楽しむダメージヘアケアブランド”「anummy（アニュミー）」のトライアルパウチがもらえるプレゼントキャンペーン実施
毛先のダメージが気になり、いつも途中で髪を切ってしまう・・。そんなお悩みに寄り添い、ダメージ髪を毛先まできれいに整え、前向きでハッピーな毎日を叶えるダメージケアブランドanummy（アニュミー）(https://beautyfarm.co.jp/shop/pages/anummy)
MB1フロアではドライヤーやヘアアイロンと一緒に、アウトバスのアイテムもお試しいただけます。
■期間：2026年3月3日（火）～3月15日（日）
・プレゼントのトライアルパウチが無くなり次第終了となります。
・回答用QRコードをスマホに読み取っていただき、館内でご回答いただきます。
・トライアルパウチの配布は、ランダムでの配布となります。
・おひとり様1点までの配布となります。
●3月8日国際女性デーにあわせ、ミモザのドライフラワーを使ったミニブーケづくり体験イベントを開催
無料・予約不要（各日先着100名様）
プリザーブド＆ドライフラワー専門店cuccuma(https://www.cuccuma.coffee/)とのコラボイベント。
3月8日国際女性デーにあわせ、ミモザのドライフラワーを使ったミニブーケづくりをご体験いただけます。
■開催日時：2026年3月7日（土）、3月8日（日） 11：00～17：00最終受付
■参加費・予約：無料・予約不要（各日先着100名様）
・11：00～整理券配布
・材料が無くなり次第終了となります
・混雑時はお待ちいただくことがございます
●3シリーズに渡ってお届けする垢抜け美眉セミナー「Brow3」の第三弾
事前予約制
アイブロウペンシルやアイブロウマスカラを使用し、アイメイクに合った垢抜け眉を目指すセミナー。
第1回、第2回に参加できなかった方もお気軽にご参加いただけます。
～3.アイブロウメイクの応用編～
・顔タイプに合わせた眉の描き方
・アイメイクに合うカラー眉メイク
■開催日時：2026年3月16日（月）～3月19日（木）
１.11：05～11：45 ２.12：00～12：40 ３.13：00～13：40 ４.14：00～14：40 ５.15：00～15：40
■参加費・予約：500円(キャッシュレス決済のみ)・要予約（当日もお席があればご参加いただけます）
■申込方法：パナソニックビューティ表参道 公式LINEから予約受付中
https://liff.line.me/1661542083-XA0go7Og/landing?follow=%40150xoftf&lp=dmbNXs&liff_id=1661542083-XA0go7Og(https://liff.line.me/1661542083-XA0go7Og/landing?follow=%40150xoftf&lp=dmbNXs&liff_id=1661542083-XA0go7Og)
2026年3月の店休日
2026年3月9日（月）は終日店休日となります。
Panasonic Beauty OMOTESANDO（表参道）
性別や年齢を問わず、お客様一人ひとりが気軽に美容を楽しめる空間として2023年7月にオープン。
最新の美容家電体験のほか、美容に留まらず、創造性あふれるテーマの発信拠点として機能し、「Lounge」「Lab」「Atelier」「Stand」「Studio」、5つのコンセプトフロアで構成されています。
人気のアイテムを無料でお試しできるだけでなく、パナソニック独自技術の「スノービューティミラー」による肌分析や、「髪キレイ」によるヘア分析ももちろん無料で受けることができます。
■Panasonic Beauty OMOTESANDO
【名称】Panasonic Beauty OMOTESANDO（パナソニックビューティ表参道）
【住所】東京都渋谷区神宮前4丁目3番3号
【営業時間】11:00～19:00
【定休日】毎月第2または第3月曜日、年末年始（12/31～1/3）
【HP】https://panasonic.jp/beauty/omotesando.html