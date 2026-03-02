気軽に寄れる表参道の美容スポット「パナソニックビューティ表参道」では2026年3月もトータル美容を叶えるイベントを多数開催。

パナソニック株式会社

パナソニック株式会社（以下、パナソニック）は、美容アイテムを体感できる拠点「パナソニックビューティ表参道」にて、美容体験型イベントを随時開催いたします。

パナソニックビューティ表参道公式インスタグラム(https://www.instagram.com/panasonic_beauty_omotesando/)より、随時イベント情報を発信中。

3月上旬の注目コンテンツ

●Bloom Your Beauty 春の体感スタンプラリーでは、人気ブランドの新製品（ミニサイズ・サシェ）が当たるチャンス。

最新美容家電のお試し、店内コンテンツの体験、インスタフォロー等でスタンプをGET。人気ブランドAYURA（アユーラ）(https://www.ayura.co.jp/)の新商品（ミニサイズ・サシェ）が当たるガチャガチャに参加いただけます。

■期間：2026年3月1日（日）～

A賞：【AYURA】ホワイトコンセントレートα（医薬部外品）2026年3月19日新発売 ◆ミニサイズ

B賞：【AYURA】インクリーゼシリーズ 2026年2月20日新発売 ◆サシェセット

●館内でアンケートに回答すると、“伸ばすを楽しむダメージヘアケアブランド”「anummy（アニュミー）」のトライアルパウチがもらえるプレゼントキャンペーン実施

こちらは現品の写真です。実際のプレゼントはミニサイズとなります。こちらは現品の写真です。実際のプレゼントはサシェセットとなります。

毛先のダメージが気になり、いつも途中で髪を切ってしまう・・。そんなお悩みに寄り添い、ダメージ髪を毛先まできれいに整え、前向きでハッピーな毎日を叶えるダメージケアブランドanummy（アニュミー）(https://beautyfarm.co.jp/shop/pages/anummy)

MB1フロアではドライヤーやヘアアイロンと一緒に、アウトバスのアイテムもお試しいただけます。

■期間：2026年3月3日（火）～3月15日（日）

・プレゼントのトライアルパウチが無くなり次第終了となります。

・回答用QRコードをスマホに読み取っていただき、館内でご回答いただきます。

・トライアルパウチの配布は、ランダムでの配布となります。

・おひとり様1点までの配布となります。

●3月8日国際女性デーにあわせ、ミモザのドライフラワーを使ったミニブーケづくり体験イベントを開催

無料・予約不要（各日先着100名様）

プリザーブド＆ドライフラワー専門店cuccuma(https://www.cuccuma.coffee/)とのコラボイベント。

3月8日国際女性デーにあわせ、ミモザのドライフラワーを使ったミニブーケづくりをご体験いただけます。

■開催日時：2026年3月7日（土）、3月8日（日） 11：00～17：00最終受付

■参加費・予約：無料・予約不要（各日先着100名様）

・11：00～整理券配布

・材料が無くなり次第終了となります

・混雑時はお待ちいただくことがございます

●3シリーズに渡ってお届けする垢抜け美眉セミナー「Brow3」の第三弾

事前予約制

アイブロウペンシルやアイブロウマスカラを使用し、アイメイクに合った垢抜け眉を目指すセミナー。

第1回、第2回に参加できなかった方もお気軽にご参加いただけます。

～3.アイブロウメイクの応用編～

・顔タイプに合わせた眉の描き方

・アイメイクに合うカラー眉メイク

■開催日時：2026年3月16日（月）～3月19日（木）

１.11：05～11：45 ２.12：00～12：40 ３.13：00～13：40 ４.14：00～14：40 ５.15：00～15：40

■参加費・予約：500円(キャッシュレス決済のみ)・要予約（当日もお席があればご参加いただけます）

■申込方法：パナソニックビューティ表参道 公式LINEから予約受付中

https://liff.line.me/1661542083-XA0go7Og/landing?follow=%40150xoftf&lp=dmbNXs&liff_id=1661542083-XA0go7Og(https://liff.line.me/1661542083-XA0go7Og/landing?follow=%40150xoftf&lp=dmbNXs&liff_id=1661542083-XA0go7Og)

2026年3月の店休日

2026年3月9日（月）は終日店休日となります。

Panasonic Beauty OMOTESANDO（表参道）

性別や年齢を問わず、お客様一人ひとりが気軽に美容を楽しめる空間として2023年7月にオープン。

最新の美容家電体験のほか、美容に留まらず、創造性あふれるテーマの発信拠点として機能し、「Lounge」「Lab」「Atelier」「Stand」「Studio」、5つのコンセプトフロアで構成されています。

人気のアイテムを無料でお試しできるだけでなく、パナソニック独自技術の「スノービューティミラー」による肌分析や、「髪キレイ」によるヘア分析ももちろん無料で受けることができます。

■Panasonic Beauty OMOTESANDO

【名称】Panasonic Beauty OMOTESANDO（パナソニックビューティ表参道）

【住所】東京都渋谷区神宮前4丁目3番3号

【営業時間】11:00～19:00

【定休日】毎月第2または第3月曜日、年末年始（12/31～1/3）

【HP】https://panasonic.jp/beauty/omotesando.html